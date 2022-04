Cuando las botas cowboy se posicionaron como una de las grandes tendencias en calzado hace ya varios otoños podía parecer que estábamos ante una tendencia de corta duración. Sin embargo, botas y botines se han convertido en uno de los zapatos que ocupan un lugar privilegiado en el guardarropa de las expertas en moda y en todo un básico de fondo de armario casi al nivel de las botas negras de media caña o las botas militares de cordones, que regresan cada temporada al unísono con el frío.



La estética de este tipo de botas es una de las más originales que puede existir en el street style actual. Por ello esta temporada triunfan con ímpetu y sin duda será el calzado estrella que diferenciará absolutamente todos tus looks, porque son originales, cómodas y bonitas.



Más allá de la comodidad, este calzado se ha convertido en uno de los favoritos de las celebrities e influencers por su versatilidad, pues combinan con absolutamente todo. ¿Sabes cómo llevarlas? Toma buena nota e inspírate con los looks que hemos seleccionado.



Las botas cowboy las llevarás con vestido durante toda la temporada de otoño-invierno. Mientras las temperaturas lo permitan, puedes llevar las piernas al aire y, si no, con unas medias negras para no pasar frío. Sea como sea, la combinación de estas dos prendas te ayudará a conseguir un look de diez. A esta fórmula ya han recurrido it girls de todos los estilos.

Ya sea en versión mini (que suele ser la principal apuesta de las influencers), o con otras de corte midi o largas, esta combinación es ideal para todas las edades.

El tejido denim es un clásico en cualquier armario. Todas (absolutamente todas) tenemos prendas vaqueras en nuestro closet, ya sean camisas, jeans o faldas. Si quieres conseguir un look original, lleva tus botas cowboy con alguna de estas prendas, ¡triunfarás!



Este otoño-invierno no dudes si tienes que invertir en un par de botas cowboy porque seguirán pisando fuerte y se han ganado un hueco en la moda actual. No nos cabe duda que este calzado es de lo más versátil y además de llevarlo con jeans, también se pueden lucir con una mini o maxi falda, vestidos y short de cuero. Además, las puedes combinar con prendas más elegantes.



Durante estos últimos años hemos presenciado numerosos y muy diferentes diseños de botas y botines cowboy, tanto dentro como fuera de las pasarelas. También, claro está, ha cambiado por completo la forma de lucirlas y si bien comenzamos a verlas enmarcadas en estilismos de estética boho o más hippie, con chaquetas de flecos o vestidos fluidos florales, y especialmente durante primavera y otoño, las botas cowboy se han abierto paso ya en todo tipo de estilos llegando a mezclarse con prendas que parecen prácticamente sus antagonistas. Las hemos visto aterrizar en versión plateadas, blancas, combinando tres colores o las más clásicas, en color marrón o negro y con nada, poco o algo de taco, se mantienen como favoritas.