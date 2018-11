"Con el INTA y el gobierno de San Juan estamos trabajando en poner en claro los datos de superficie e industrialización olivícola en San Juan", consignó el ingeniero Castellano.



Estamos en floración de los olivos y por ende el "cuaje" de la campaña 2019 tanto para aceite como para aceitunas en conserva. Por este motivo Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó con referentes del sector olivícola nacional a fin de dilucidar su futuro.



Entre otros aspectos si bien la floración ha sido abundante, las opiniones están divididas entre los extintas que hablan ya de una campaña incluso con mayores volúmenes de olivas, incluso superiores a las de la cosecha 2017.



Entre los menos optimistas están quienes consideran que la mayor ocurrencia de vientos Zonda y también Sur de la actual primavera, ha provocado menor humedad ambiente y hasta "quema" de la flor; y por ende habría una menor producción de aceitunas.



Lo cierto es que la mayoría de los técnicos y empresarios consultados apostaron a un vecerismo -alternancia anual en volúmenes de cosecha- para arriba y con ello el año próximo, por lo menos en San Juan, la campaña mostraría seguro números superiores a la colecta de este año.



Cabe recordar la merma del 50% en aceituna aceitera y del 60 a 70% en conserva de este año. 40% a 60% fue la merma en la cosecha final promedio de aceitunas por hectárea estimada. 70% menos se cosechó en la variedad Arauco, mayoritariamente destinada a conserva, en Pocito. Hoy, no hay stock de aceituna conserva ni tampoco de aceite de oliva. Se vendió todo.



Para el ingeniero Fabián Famar, especialista internacional, "los vientos Zondas en San Juan y también La Rioja, están afectando la floración. Sobre todo la polinización. Al viento se suma la falta de humedad que impide que el polen actúe fecundando sobre el gineceo. No creo que haya más aceituna que en el 2017 y menos en conserva".



Destacó: "no hay stock por la baja cosecha de este año y si bien hoy hay demanda, lo que no hay es voluntad de operar. Hay precaución por la actual situación y estamos evaluando costos y todo".



Para Lucas Christensen elaborador de aceitunas de Mat SRL "aún es muy pronto para arriesgar volúmenes. Venimos de una campaña muy corta en lo productivo y comercial y hoy es tiempo de volver a caminar el mercado y los productores de aceitunas".



Por su parte el ingeniero Esteban Santipolio "habrá más producción. Hay buena floración en San Juan y también en La Rioja. Hay que si evaluar los granizos en en Mendoza".



Sobre la demanda indicó este destacado jurado internacional de cata: "no quedó nada de aceite y hay mucho interés europeo. Los aceites sanjuaninos son usados para refrescar el óleo de Europa.Resalta sus aromas y le devuelve salud al del viejo continente".

La Cámara

Desde la Cámara Olivícola de San Juan, el ingeniero Juan Pablo Castellanos afirmó que la "cosecha será superior tanto en aceite como conserva a la del 2018 y tal vez a la del 2017 inclusive". Esta entidad representa al 80% de la producción sanjuanina.



Indicó que hoy les "preocupan más los costos de producción. Fundamentalmente el eléctrico. Estamos muy complicados por que subió el dólar y con ello todos los costos. Luego el dólar bajó, peor los costos quedaron iguales. Es decir, la diferencia de precios relativos se achicó junto a la rentabilidad y competitividad internacional".

Grupo Crea

Ramón Martínez, presidente del grupo CREA olivícola San Juan que concentra unas 2.300 de olivos, indicó que "en general hay más aceituna, sobre todo de Cañada Honda al sur y oeste de Ruta 40. Pero hay que evaluar variedad por variedad. En el caso de las variedades menos plantadas como Picual, Coratina y Barnea por ejemplo; hay muy buena producción y pareja".



"En el caso de Arbequina, la variedad más plantada, el comportamiento es menos parejo y hay que esperar unos 10 días para saber", indicó finalmente.

La Rioja

Desde la Cámara Olivícola Riojana, su gerente el licenciado Diego Andrada, indicó en relación a la perspectivas de la próxima cosecha: "Luego de un año de baja, las expectativas para el año siguiente es lograr una mejor productividad al menos".



Según datos de esta entidad, en Argentina este año se elaboraron 60 mil toneladas de aceituna y 16 mil de aceite de oliva".



Comentó que "por efectos de heladas y zonda durante la floración provocaron que las expectativas de los productores para la próxima cosecha de las variedades de mesa no sean las mejores".



"Las regiones de Arauco y Capital las afectadas por estos acontecimientos climáticos", afirmó Andrada agregando finalmente: "Aún no podemos hablar de kilos esperados a esta altura pero los indicios no son los mejores, no avizoramos una cosecha con los kilos de una año de alta".

Argentina exporta el 36% de su aceite a España y el 41% a EEUU, según el Indec.

San Juan elaboró unas 7.000 toneladas de aceite óleo en 2018 según la Federación Olivícola Argentina.

El 43,2% del aceite argentino es producido en San Juan según datos de la FOA.

Nuestra provincia participa con el 5% de la aceituna conserva del total nacional según la FOA.

LA FRASE

"El dólar subió y con ello los costos. Luego bajó pero no los costos. Por lo menos el gobernador Uñac se comprometió a bajar la tarifa eléctrica". Juan Pablo Castellano - Cámara Olivícola de San Juan

"Necesitamos saber cuántas hectáreas plantadas de olivo, cuánto y en qué fábricas la elaboramos en San Juan para la toma de decisiones". Ramón Martínez - Pte. CREA Olivícola San Juan





"Los temas claves hoy en el sector son la energía eléctrica para riego agrícola, mano de obra y el financiamiento de corto y mediano plazo". Lic. Diego Andrada - Cámara Olivícola Riojana





LOS NÚMEROS OLIVÍCOLAS





50

mil son los puestos de empleo generados por 90 mil hectáreas de olivos en el país.

60

mil toneladas de aceituna conserva se elaboraron en el país según datos de la FOA.



16

mil fueron las toneladas de óleo elaborados por Argentina en 2018 según la FOA.

2.800

a 3.000 dólares es la cotización FOB promedio hoy de la tonelada de aceite en el país.

800

a 700 dólares cotiza hoy aproximadamente la tonelada de aceituna de mesa en el país.