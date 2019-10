Servicio, productividad, innovación y confiabilidad, lemas de Asociación Tomate 2000 (foto de tapa). Aquí Alejandro Fernández, detalla el uso correcto de una trasplantadora.



En la relativamente nueva sede de Agencia de Extensión Rural (AER) de Pocito del INTA, que lleva dos años en Av. Uñac entre calle 6 y 7, el ingeniero agrónomo Luis Kulitchevsky, anfitrión de la reunión, expresó al inicio que "es muy importante que estemos en contacto con los productores, este evento es un ejemplo de lo que queremos mantener desde el INTA, con la gente de campo. Hoy es tomate, pero pueden ser todos los vegetales que se cultivan en San Juan".



Continuó "coordinamos con la gente de la Asociación Tomate 2000 estas jornadas, para actualizar temas técnicos y también para bajar costos, uniendo voluntades, a veces es importante conocer detalles, por ejemplo de mantener las pulverizadoras correctamente y cuidar los tractores, o utilizar algún producto foliar nuevo, todo suma para obtener un buen tomate".



"Todos los sectores están presentes, porque hoy veremos maquinaria, agroquímicos, cuidados, plantines, etc".





MAQUINARIA



En la apertura, Pedro Gaia, acompañado por Sergio Muñoz y los encargados de campo de la empresa Tech Agro, brindaron la charla "Calibración de trasplantadoras", informó que continúan ofreciendo servicios al productor y empresas vinculadas al sector, ubicados en su tradicional dirección de Av, Uñac, entre cales 10 y 11, de Pocito.



"Tenemos alquiler, venta de repuestos, servicios y también venta de maquinaria italiana Forigo, cuyo propietario Maurizio Forigo, estuvo recientemente en un Día de Campo, celebrado en la finca de Julián López, productor de hortalizas local".



"Además, las trasplantadoras Ferrari, ya muy usadas en Mendoza, San Juan y últimamente también en La Rioja, están funcionando muy bien, y hasta se ha ensamblado íntegramente una trasplantadora Ferrari en San Juan, avanzando notoriamente en la parte mecánica".



Luego Oscar, operario calificado de la empresa, indicó el correcto funcionamiento de un cuerpo de esta máquina, dando detalles de la importancia de conocer las partes, como la quilla, y su relación con el tamaño de planta. Dio especificaciones técnicas para que la máquina funcione en forma óptima.



Alejandro Fernández, extensionista de la Asociación Tomate 2000 ahí tomó la palabra "el tamaño de la planta para usar esta máquina es fundamental que sea homogéneo. No medianas ni muy chicas, siempre parejas. También son datos de relevancia la humedad de suelo, la profundidad de colocación de las plantas, el avance con las ruedas compactadoras. Hay que considerar que cada finca es un mundo, el suelo y todo es diferente".



La gente de Tech Agro informó que con máquinas de 3 cuerpos, y tiradas largas de longitud en la parcela, pueden hacer 3,5 hectáreas por jornada de 8 horas, en La Rioja entrando en régimen. Y un agricultor local, informó que estando todo bien, han llegado a hacer trasplantes de 4,1 hectáreas por día, acá en San Juan.



Dijo el experto "distintos tamaños de plantines implican distintas calibraciones de máquina, y esto puede hacerse en distintos cuerpos de la misma. Pero el lote (cuadro o potrero) será homogéneo si las plantas usadas lo son".



Pedro Gaia informó que "también contamos con servicios de cosecha, con 10 máquinas Guaresi, que trabajan con dos selectores y que cosechan todo el tomate maduro, descartando el verde. Estamos con productores particulares y empresas, todos con la intención de sumar cosecha mecánica cada año".





SEGURIDAD



Posteriormente, Luis Kulitchevsky, del INTA local, abordó el tema "Seguridad en el uso de la maquinaria agrícola, indicando que "con 28 años como ingeniero agrónomo, y con muchos años de jefatura de campo de esta entidad, he visto de todo en este tema. Cambia la tecnología, pero no disminuyen los accidentes. Con 190.000 tractores en Argentina, datos de 2017, con 28.000 cosechadoras y miles de sembradoras, siempre hay problemas. Todos los años se renuevan unos 6.500 tractores y unas 800 cosechadoras, y generalmente por errores humanos, por excesos de confianza, ocurren accidentes".



Expresó que "lo más común es el vuelco del tractor. Una herramienta que pesa 4 toneladas, sino es bien cuidada en su manejo, puede terminar patas para arriba. También la toma de fuerza es el punto donde más accidentes ocurren. El drama lo tiene no solo el operario, sino también el empleador".



"También hay mucha maquinaria vieja, en mal estado, sin mantenimiento, y eso pasa facturas. La gente también trata de hacer arreglos con la maquinas andando, grueso error. El motor, las zonas calientes, las correas, los ventiladores, y las aristas cortantes son puntos que siempre causan accidentes.



Mis consejos son prevenir, incluso hay países con mucha experiencia, como España, que tienen ejercicios de gimnasia para tractoristas, estiramientos, elongaciones, para evitar lesiones, principalmente de espaldas, de piernas y brazos. Los períodos de descanso, están fijados en 10 minutos por hora, es decir trabajar los otros 50.Esto es orientativo, depende de la zona, del clima, del modelo de tractor, de la labor, etc. También la deshidratación es un factor a tener en cuenta en San Juan, por el calor que hace".



Finalmente mostró un video español muy práctico, sobre cómo evitar accidentes.

El equipo de Tech Agro en su disertación empresarial.

Biosmart, charla de Laura Manrique, de Crisopa SRL.



NUTRICIÓN



A continuación, Laura Manrique, joven profesional del agro de la novel empresa Crisopa SRL, abordó "Uso de Biosmart en tomate para industria", comentando que "es un producto que contiene aminoácidos y ayuda contra el stress de tipo abiótico, es decir facilita a la planta una defensa contra heladas, sequías, salinidad y otros factores que le causan ese stress".



Dijo que "esos aminoácidos son antiestrés, energizantes y antioxidantes, aceleran el metabolismo, tienen síntesis proteica enzimática y defienden a la planta de hortaliza o lo que sea. Es un producto que entrega nitrógeno orgánico a la planta y se puede aplicar en forma foliar, lo que facilita mucho su utilización. En raíces moviliza la disponibilidad de nutrientes y en brotes es osmoprotector. En Chile lo están usando mucho para uvas de distintos fines, frutales y paltas".



"Está certificado por la empresa Argencert y se puede utilizar para cultivos orgánicos. Posee en su estructura ácido glutámico que tiene propiedades de dar mayor germinación a los granos de polen, participa en la síntesis de clorofila en la formación de tejidos vegetales".



Al consultarle los participantes, sobre las dosis de uso, contestó que "usamos 2 a 3 litros por hectárea en el tomate, con varias aplicaciones, cada 15 días después de la aparición de flores. Mejora el peso del tomate hasta en un 8 %".

Manuel Minguez y Analía Díaz hablan de calibración.

Varias jornadas se han hecho de calibrar pulverizadoras.



PULVERIZADORAS



Analía Díaz, extensionista de Asociación Tomate 2000 y Miguel Minguez, de All Tec Bio, disertaron sobre "Principales problemas para calibrar la pulverizadora". Dijeron que "el objetivo que tenemos en nuestro trabajo es llegar a calibrar el 100 % de los productores de nuestra entidad, no de las máquinas porque algunos tienen varias. Y estamos avanzando a buen paso. Además, la limpieza de ellas. Hay dos tipos, una profunda, y una de mantenimiento. Se usa un detergente que no es caro, y nos permite extender la vida útil. Cuesta unos 20 dólares la primer lavada y 10 las siguientes. Es fundamental. Es común que no se chequee la máquina y no se sabe cuantos litros usamos en la hectárea. Siempre hay picos rotos, mangueras quebradas, falta de manómetros, etc., que causan errores de acción. Este es un proyecto ambicioso, racional y eficientizante".