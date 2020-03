El virus reinante nos hace quedarnos en casa y una rutina saludable es la de realizar ejercicios, de esta forma beneficia tu salud y no pierdes tu entrenamiento diario. A todo lo que realicemos hay que buscar el lado positivo, hasta es bueno hacerlo en familia y puede ser también en tu espacio verde. Es fundamental realizar este tipo de actividades para llenar nuestras horas y además de dar múltiples mejoras a nuestra salud. Recientes investigaciones demostraron que las personas que realizan actividad física se enferman un 25% menos por año que las personas sedentarias.



La propuesta es de 5 ejercicios que podrás seguir practicando incluso con materiales asequibles y al alcance de todos. ¡Listos para comenzar!



1 - Calentamiento



Si tienes una cuerda, tienes un tesoro. Saltar, no sólo quema calorías, también hará que entres en calor ya que es un entrenamiento de cardio de alta intensidad. Para medir la longitud correcta de la soga, toma un extremo en cada mano, pisa con un pie en el centro de soga, y comprueba que los extremos quedan más o menos a la altura de los hombros. Comprueba que tu cuerpo esté relajado, y el movimiento sea fluido y natural. También debes intentar contraer los abdominales mientras realizas este ejercicio. Comienza realizando saltos cortos con los pies juntos, los saltos deben ser rápidos, procurando siempre mantener la cabeza erguida mirando hacia delante. También puedes probar a alternar saltos con cada pierna, o saltar unas cuantas repeticiones solamente sobre una y luego sobre la otra.

2 - Ejercicios para el core y brazos



Necesitarás dos pesas para fortalecer todo el tronco superior, core y brazos. Repite este sencillo sencillo ejercicio 15 veces en 3 tandas.

3 - ¡Arriba esos abs!



Son una de las zonas más conflictivas a cualquier edad. Recuerda que los abdominales solo se verán si tu índice de grasa corporal es bajo, pero que no se vean no significa que no estén. Es importante fortalecerlos porque sirven como faja protectora del core. Además, unos abdominales fuertes te traerán otros beneficios como una mejor postura, equilibrio y te ayudarán a evitar lesiones lumbares.





4 - Sentadillas



Estos son uno de los ejercicios más completos que podemos realizar porque aparte de los grupos musculares obvios que desarrolla las sentadillas también se crea un ambiente anabólico que promueve el fortalecimiento de los músculos de todo el cuerpo. Repite en 3 tandas de 20 repeticiones. Si no tienes una pesa, no te preocupes porque puedes hacerlo sin ella o con cualquier peso que tengas por casa (una lata de conserva o una botella de agua llena pueden servir).

5 - Estiramiento



Por último, no te olvides de la importancia de estirar tras el entrenamiento. Una correcta rutina de entrenamiento te ayudará a eliminar las tensiones musculares, mejorará la circulación y reducirá el dolor típico de las agujetas. Las agujetas, ese dolor tan molesto que aparece en los músculos sometidos a esfuerzos horas después de terminar la actividad deportiva, no son otra cosa que un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. La solución no es parar sino realizar actividad más suave, como caminatas o natación.