Dos de las nueve variedades sin semillas que integran el programa de mejoramiento genético del INTA, fueron cosechadas esta semana en el campo de experimentación técnica ubicado en el departamento Pocito.



La responsable del área, ing. Agr. Beatriz Pugliese, dijo a Suplemento Verde "comenzamos esta semana con las variedades Esperanza y Resistencia, evaluando parámetros fundamentales de rendimiento y calidad".



A continuación, mientras recorríamos las parcelas, mencionó a este medio especializado "el objetivo primordial de este programa de mejoramiento en sus comienzos, hace 15 años, fue obtener variedades nacionales sin semillas, llamadas estenospermocárpicas, destinadas al consumo en fresco y adaptadas fundamentalmente a nuestras condiciones climáticas. Hoy, con gran orgullo y una enorme satisfacción como institución y profesional, podemos hablar de que ya disponemos de 9 variedades registradas con un amplio calendario de cosecha, desde tempranas a tardías, y tanto blancas, como también rojas y negras".



Luego mientras medía algunos índices de valores técnicos de relevancia para sus ensayos, Pugliese nos indicó "además, desde hace dos temporadas, sumamos la evaluación de estas variedades para la elaboración de pasas, un rubro de la actividad vitícola que está creciendo mucho en la provincia de San Juan".



Básicamente al consultarle sobre las primeras acciones, la técnica local, que ha viajado por el mundo por temas de su especialidad, dijo "esta semana iniciamos la recolección de las variedades Esperanza y Resistencia, destinadas a uva de mesa, luego continuaremos con su evaluación para pasas de uva, una vez que alcancen el tenor azucarino correspondiente.

Variedad Esperanza.



Pensamos, con mi equipo, cosechar el resto de las variedades durante las próximas semanas de enero, siempre viendo los valores de azúcar. Sumadas a las variedades registradas estamos evaluando nuevas preselecciones sin semillas INTA y asimismo su aptitud para la pasificación".



Posteriormente destacó "en la actualidad, esas nuevas variedades están implantadas tanto en el INTA San Juan, y en los campos de Junín y Luján, además de fincas de productores. Las mismas se pueden adquirir en viveros locales y en la provincia de Mendoza. También estamos probando las nuevas preselecciones destinadas a la elaboración de pasa, en propiedades rurales de productores".



Este gran trabajo se lleva a cabo con un gran equipo de INTA San Juan, Junín y Luján. El equipo está integrado por María Isabel Quiroga, Fernando Barcena, Daniela Pacheco, Claudia Lucero, Silvina Infante, Gustavo Menéndez y Beatriz Pugliese.



El listado de las nuevas variedades incluye a: Grandeza INTA, Sorpresa INTA, Fernandina INTA, Revelación INTA, Serena INTA, Delicia INTA, Marisela INTA, además de las ya nombradas en este artículo, Esperanza INTA y Resistencia INTA.

Características:

* Variedad Esperanza INTA

Sin semilla

Bayas verde-amarillo y crocantes

Calibre natural 20 mm (diámetro)

Cosecha temprana

Rendimiento primer año de evaluación 20 kg/cepa



* Variedad Resistencia INTA

Sin semilla

Bayas verde-amarillo y crocantes

Calibre natural 17 mm (diámetro)

Cosecha temprana

Rendimiento primer año de evaluación 16 kg/cepa

>> CIENCIA

¿Jugo de kaki contra el covid-19?

Investigadores japoneses descubren que el jugo de kaki rico en taninos podría ayudar a combatir el coronavirus.

Científicos de la Universidad de Medicina de Nara han descubierto que el kakishibu, un zumo astringente cargado de taninos preparado con un tipo concreto de kakis jóvenes que ha sido utilizado desde la antigüedad en Japón para todo -desde teñir tejidos hasta tratar quemaduras y resacas-, podría ser efectivo para poner freno al coronavirus.



Los profesores Toshihiro y Yano Hisakazu anunciaron que el equipo de investigación que lideran fue capaz de neutralizar el coronavirus en muestras de saliva al añadir grandes concentraciones de taninos procedentes de los kakis. En las pruebas, los investigadores hallaron que, tras 10 minutos, la solución redujo el virus a una diezmilésima parte de su potencia original, volviéndolo prácticamente inofensivo.



No obstante, ambos investigadores advirtieron que estos resultados no implican que las personas puedan protegerse de la covid-19 simplemente comiendo kakis. En la actualidad están planeando continuar con sus investigaciones para determinar los mecanismos exactos y la cantidad de taninos necesaria para suprimir el coronavirus dentro de la boca; no obstante, esperan que su investigación ayude a la creación de medicamentos para la prevención incorporados a productos como chicles o pastillas.



Estudios como este alientan a buscar diferentes alternativas en el uso de alimentos naturales, como frutas y hortalizas, para neutralizar o combatir distintos tipos de enfermedades, causadas por agentes patógenos variados.



El estudio realizado por el grupo fue publicado en la revista Nature el pasado 8 de diciembre de 2021. Como destaca el documento, "la inactivación del virus en la saliva y la cavidad oral representa un enfoque razonable para prevenir la transmisión de persona a persona porque el virus se transmite fácilmente a través de las vías orales mediante la saliva dispersa".