Muchas son las campañas que se hacen para evitar el uso de pirotecnia en las Fiestas de Fin de Año, aunque no siempre se obtienen los resultados esperados. Sí es cierto que se transita un camino en el que se está tomando consciencia de la situación, al punto que la propuesta actual de las distribuidoras de pirotecnia contempla un buen número de productos lumínicos sin explosiones. Por supuesto que es innegable que a la par coexisten los estruendosos y que mucha gente los elige, aún sabiendo los efectos indeseados y peligrosos.



A esto se suma que la legislación no es pareja ya que sólo algunos departamentos prohíben la venta callejera, lo que no implica un obstáculo porque los fanáticos se pueden trasladar a otro que sí lo permita. En este punto es donde se debe apelar a la solidaridad y recordar que esta costumbre popular provoca malestar a determinadas personas y animales.



Los bebés, los ancianos y las personas convalecientes soportan con incomodidad el ruido ensordecedor, y ni hablar de las personas con hipersensibilidad sensorial (con espectro autista), que sufren sus consecuencias. Desde miedo, estrés, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente. Motivos más que suficientes para festejar sólo con luces y mucho color.

SÓLO LUCES

Por todo lo expuesto, en San Juan ya existe una variada propuesta para disfrutar sin explosiones, tanto para los pequeños como para los adultos. Por supuesto que los conocidos chasqui boom y estrellitas siguen en vigencia, y desde hace menos tiempo se sumaron las abejitas, vengalitas, bolitas de dragón, candelas, que pueden ser manipuladas por los más pequeños siempre supervisados por un adulto. En esto coinciden los distribuidores Matías Ferreyra de Fuegos Artificiales San Juan y Richard Leal de Distribuidora DEF.



"Hemos incorporado estrellones que son como las estrellitas pero más largas sin nada de sonido y aptas para chicos. Para los más grandes vienen tortas de fuegos artificiales que sólo dejan trazos de luces, sin ruido. Estas saldrán a la venta a unos dos mil pesos aproximadamente', indica Ferreyra.



A la lista se suman las candelas que son unas varitas largas de 10 y 15 disparos que emanan solo luces de colores; los volcanes de colores cuyas chispas son de polvo frío para evitar quemaduras, todos estos productos superan los 300 pesos según el caso.

En San Juan son alrededor de dos mil familias las que viven durante algunos meses del año gracias a los ingresos que dejan los puestos de venta callejera de pirotecnia. Esta vez, la propuesta tendrá más productos lumínicos e insonoros, indican los distribuidores consultados



El chasqui boom será el más económico. Se encontrará a un precio que va de los 30 a los 100 pesos.



'Para los adultos hay cañas voladoras que largan colores, algunas tienen un silbido, pero sin explosión. Por supuesto que aún hay ruidosas pero prácticamente ya no están llegando al país ni a la provincia. Van quedando las de stock porque cada vez se toma más conciencia de lo mal que hacen los estruendos. Además hay algunos shows pequeños que emiten bombitas de colores sin estruendo, con diferentes motivos como pescaditos, arbolitos de Navidad, por ejemplo. Están los llamados cola de caballo que emiten luces doradas. Todos estos no estallan sólo se abren y caen las luces. Lo que ya no se puede vender son las bombas de colores porque para que se abran necesariamente deben explotar", indica Leal.

Los shows costarán entre 700 y 2000 pesos. Los profesionales superan ese monto.



>> FUENTES



*Distribuidora DEF: Comandante Cabot 1548 Oeste (casi Urquiza). Teléfono: 264 670 0300

*Distribuidora Fuegos Artificiales San Juan. Teléfono: 264 445 0799