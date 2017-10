Paquetes





Año Nuevo en Río de Janeiro



-Salida: 28 de diciembre

-7 noches.

-Aéreo desde Mendoza.

-Régimen: Alojamiento con desayuno.

-Estancia en el hotel Debret (3 estrellas).

-Incluye traslados.



Tarifa: Desde U$S 1.334, más U$S 266 de impuestos.



Navidad en Nueva York



-Salida: Desde el 20 al 23 de diciembre.

-6 noches.

-Salida desde San Juan con Aerolíneas Argentinas.

-Traslados en el destino.

-Visita al alto y bajo Manhattan.

-Asistencia al viajero.

-Bolso de viaje de regalo.

-Alojamiento en el hotel Skyline (3 estrellas).

-Incluye tour nocturno "Luces de Navidad', con entrada al Empire State. Se trata de una visita a Dyker Heights, un barrio de Brooklyn muy famoso por realizar una competencia entre las viviendas más y mejor decoradas alegóricamente.

-Incluye cena de noche buena en Victor's Café.



Tarifa: U$S 1.679, más impuestos.









Año Nuevo en Nueva York





1-Salida: Desde el 26 al 30 de diciembre.

-7 noches.

-Salida desde San Juan con Aerolíneas Argentinas.

-Traslados en el destino.

-Alojamiento en el hotel Skyline (3 estrellas).

-Incluye una cena en barco por el río y la bahía de Nueva York.



Tarifa: U$S 1.959, más impuestos.



2-Salida: 30 de diciembre.

-7 noches.

-Alojamiento en Novotel New York Time Square (4 estrellas).

-Incluye traslados, city tour y assist card.

-No incluye aéreo.



Tarifa: U$S 1.639, más U$S 109 de impuestos.



Fuente: Puerto del Sol