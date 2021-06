“Youtuber, streamer, influencer y organizador de eventos eSports”. Así se autodefine Ismael Mansur, el joven sanjuanino de 25 años que en poco tiempo ha logrado grandes avances en el deporte electrónico en la provincia, un mundo prácticamente desconocido por algunos, pero que moviliza masas alrededor del mundo logrando que personas detrás de una consola o computadora se vuelvan profesionales en los comúnmente llamados videojuegos, hoy conocidos como eSports.

Los deportes electrónicos, o eSports, son competiciones de videojuegos de carácter profesional organizados a lo largo de todo el mundo, donde los jugadores tienen la posibilidad de ganar premios en efectivo tanto de manera individual como en equipo, según el videojuego que se esté disputando. Esta tendencia no solo es atractiva para quienes juegan, sino también para los millones de espectadores y fanáticos que disfrutan de cada competencia, como si fuera una disciplina deportiva más llevada a cabo en un estadio.

Ismael afirma que desde que recuerda no solo le gustan, sino que le dedica bastante tiempo a los videojuegos. “Mi mamá fue quien compró mi primer SEGA. Por suerte siempre sentí su apoyo, pero le respondía también con el estudio y portándome bien”, comenta el joven que, durante el 2019 tomó la decisión de dejar de ser un simple aficionado para dedicarse de lleno a los eSport. Fue así que comenzó a capacitarse con jugadores de otros países y a organizar torneos en la provincia. Él reconoce que la capacitación es muy importante, no es solo cuestión de sentarse tras una consola o una computadora. Si bien es autodidacta, a diario está consumiendo videos y documentación relacionada al tema y las nuevas tendencias en tecnología. Lo positivo es que esa información no solo le sirve para el crecimiento personal y profesional, sino que también la utiliza para instruir y acompañar a otros en el camino de los deportes electrónicos.

Fue así que el 2019 significó un gran cambio para Ismael. No solo había decidido tomarse en serio el tema de los videojuegos, sino que busco las diferentes alternativas para poder vivir de eso que tantas pasiones le despertaba. “Ese año realmente fue una locura. Fui el primero en realizar diversas actividades en la comunidad y promover el talento local, porque hay miles de jugadores en la provincia que en ese momento e incluso ahora lo están dando todo”.

Y la buena racha continuó el año siguiente, cuando el joven sanjuanino, con solo 24 años, se presentó en la Secretaría de Deporte buscando apoyo en una actividad que no era tan popular en la provincia, o por lo menos eso creía, puesto que las autoridades de la Secretaría entendieron que los deportes electrónicos no son simplemente un hobbie, sino una disciplina nueva que está en auge y requiere apoyo. “Junto a ellos armamos el primer multi evento online después de la primera semana de pandemia, al que se sumaron más de 10.000 personas en total. Hasta el día de hoy seguimos contando con apoyo en todos los eventos online que organizamos con el grupo Lag eSports”.

Si bien Ismael afirma que vivir de esto no es sencillo, en cuanto va creciendo y aprendiendo se siente la recompensa al ganar dinero en diferentes torneos, o patrocinio, algo muy buscado en el ambiente electrónico. Incluso, gracias a sus conocimientos, junto con Luciano Cárcamo dieron inicio a un ciclo televisivo llamado “LAG TV, un programa de gamer para gamer”, que también puede encontrarse en las redes sociales de Ismael.

Ismale Mansur y Luciano Cárcamo

El joven sanjuanino sabe que recién esta dando sus primeros pasos y siente que aun le queda mucho por crecer y conocer. Hoy su meta está en poder viajar a Estados Unidos y Europa, considerados grandes potencias en deportes electrónicos. Por mientras su tarea constante es poder llegar a cada rincón de la provincia con sus conocimientos sobre esta disciplina, ya que entiende que la falta de información hace que existan muchos prejuicios sobre la misma, lo que se puede volver una traba para grandes talentos locales. “En esto hay que ser constantes y con enfoque, tal como lo hace un jugador profesional de futbol o de básquet, por ejemplo. Que llegue mayor información sobre los eSports permitirá conseguir auspicios, patrocinadores y poder vivir de lo que realmente nos gusta, como sucede en otras partes del mundo, siendo profesionales”.

El sueño del pibe con patrocinio internacional

Dedicarse de manera profesional a los eSports no es tarea sencilla, ya que se debe contar con diferentes tipos de instrumentos, como una buena computadora, por ejemplo. Muchos jugadores profesionales cuentan con patrocinadores, pero ¿quiénes son estos?

Los patrocinadores son marcas que, por medio de diferentes acuerdos a los que llegan con sus patrocinados, otorgan diversos beneficios. Esto comenzó a darse gracias al alto nivel de audiencia de la disciplina, superando millones de fanáticos a lo largo del mundo.

Contar con un patrocinador es el sueño de cualquier jugador. Ismael hoy vive ese sueño en primera persona. “Cuento con un patrocinador que es Tecnobytes. Es una casa de venta de hardware que me brinda hasta el día de hoy todo lo que necesito para crear mi contenido, pero recientemente apareció una empresa ofreciendo un contrato inesperado”.

Se trata de Trust Gaming, marca perteneciente de Trust International B.V, una empresa global de accesorios digitales. “Hace un mes una representante de la empresa en el país se comunicó conmigo por Instagram para ofrecerme el patrocinio. Para ello debía elaborar una propuesta contando quien soy y qué es lo que hago, y si a ellos les gustaba, me podían seleccionar. La verdad, no creí que se hiciera realidad, hasta que hace unos días me llegó un correo con el contrato por tres meses, con posibilidades de renovarlo cumplido el plazo. La verdad que aun no creo, no me lo esperaba. Contar con el patrocinio de Trust significa que me van a ayudar con periféricos para mi setup y poder mejorar así la calidad de mis streams”, comenta totalmente entusiasmado Ismael.

Esto no solo es importante para él, sino para los jugadores de la provincia, ya que significa que empresas internacionales están poniendo el ojo en los talentos locales, y quieren invertir en ellos para potenciar la actividad. “Estamos hablando de que los gamers más reconocidos del mundo tienen este tipo de empresas que los ayudan a crecer y ahora también me está pasando a mí. Creo que tiene un gran impacto de manera histórica, porque significa que le puede pasar a los integrantes de la comunidad local”, resalta Ismael.

Comprender el dinamismo y todo lo que despiertan los eSports no es sencillo, más que nada para padres o parejas que lidian con personas que pasan horas tras un monitor o una pantalla, jugando una y otra vez partidas que, si no estamos inmersos en el tema, no comprendemos. Aun así, y tal como resaltó Ismael, la provincia cuenta con grandes potencias, tiene mucho talento, solo le falta el apoyo que necesitan para ser profesionales y marcar la cancha con esencia sanjuanina.