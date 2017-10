Si a Alejandro Lanari se le pregunta qué fue primero en su vida: el fútbol o la medicina, no lo sabe a ciencia cierta. Aunque reconoce que siempre tuvo claro que iba a ser médico. "El fútbol se fue dando un poco por la mezcla de condiciones heredadas: vengo de una familia muy deportista, más un poco de suerte y destino'', cuenta a la distancia Alejandro Lanari, retirado de las canchas pero no de la actividad física y la alimentación saludable, a los que considera dos aspectos fundamentales para tener una vida sana. De hecho, son las banderas que levanta a la hora de compartir sus saberes, cosa que hará en los próximos días con todo aquel sanjuanino que quiera escucharlo gracias a la invitación de la Fundación OSDE (ver Para agendar).



Alejandro Fabio Lanari siempre fue arquero. Empezó con 20 años en la segunda división de Sportivo Italiano, dónde tuvo una actuación en más de 200 partidos, lo que seguramente le valió su paso a Rosario Central. Justamente con este club hizo historia ya que fue fundamental para el campeonato de Primera División en la temporada 1986-1987. En su carrera, luego llegó el pase al fútbol internacional de la mano de la Universidad Autónoma de Nueva León o los llamados Tigres de México, donde estuvo 4 años. Volvió para atajar en Racing, Argentinos Juniors y ser suplente en Boca Juniors, donde sin jugar ningún partido se retiró del fútbol en 1998, a los 38 años. Antes de eso, fue parte de la selección Argentina que ganó la Copa América 1991 como el suplente de Sergio Goycochea. Claro que en el interín, se recibió (estudiando en Buenos Aires y jugando en Rosario) y así fue médico en más de un club, empezando por San Lorenzo de Almagro.



Tantos aprendizajes le dejó el fútbol como la Universidad que quiso capitalizarlo como docente (hasta el 2003 fue Director del Laboratorio de Investigación en Fisiología, Nutrición y Planificación de Actividad Física dela Universidad Abierta Interamericana) y por eso decidió convertir sus dos grandes pasiones en conferencias que le sirvan a la gente para derribar mitos y por supuesto, llevar una vida más sana.



"Cuando jugaba al fútbol me interesaba leer sobre algunas indicaciones médicas, en especial aquellas que veía poco claras. La medicina hablaba de alimentación saludable y actividad física para la salud o para recuperar la salud y siempre cuestioné esta frase y lo sigo haciendo ya que es poco precisa, en gran medida equivocada y ha confundido a nuestros pacientes. Ya que eso hace creer que hay una alimentación y actividad física para todos por igual, ya sea sanos, enfermos, personas con sobrepeso, obesos, diabéticos, etc. Y que la actividad física sirve, independientemente de lo que se haga. Esto lleva a pensar que cualquier movimiento sirve para cualquier situación de salud, que hacer cross fit es igual a yoga y yoga igual a cangoo jump. Grave error. Hoy nuestros pacientes eligen su actividad física según si los divierte, si transpiran, si queda cerca de su casa, pero pocos lo hacen en relación a sus verdaderas necesidades de salud. Y la importancia de esas elecciones es lo que trato de transmitir'', resume buena parte de sus conocimientos.



Lanari está preocupado los niveles de sedentarismo y sobrepeso que padece la población. Sus estadísticas son contundentes: "somos el tercer país en Latinoamérica en índice de obesidad y primero en menores de 5 años, uno de cada dos adultos y uno cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad y el 57 % de nuestra población es sedentaria o su nivel de actividad es menor al mínimo requerido para un estado de salud. Lo peor de todo es que nuestras cifras empeoran año a año'', da como ejemplo para hacer más profunda aún la autocrítica. "En Argentina nos falta educación para revertir el estado en el que estamos a nivel de sedentarismo y sobrepeso. De hecho, somos el primer país consumidor de galletitas del mundo y de bebidas azucaradas de Latinoamérica. Esto habla por sí solo'', argumenta el profesional preocupado además porque los "niños no comen verduras y frutas pero son alimentados con harinas refinadas y aceites vegetales que no los nutren y no les calma el hambre''.



Para este profesional, si el diagnóstico falla, el tratamiento difícilmente cure. "Ejemplo de esto es que nuestro pacientes valoran si una alimentación es buena o una actividad sirve, si bajan o no de peso.En mis charlas de algún modo trato de aclarar para qué hemos sido diseñados, para qué alimentos estamos preparados, cuáles nos enferman cuales nos benefician y cómo usar a la alimentación como una verdadera herramienta terapéutica a la hora de tener que recuperar un estado de salud'', adelanta a modo de invitación para su próximo encuentro con los sanjuaninos, pero eso sí, sin dar recetas mágicas ya que no cree que existan. Su interés pasa por despertar la inquietud en cuidar mejor la salud.



"En todos estos años, he visto malgastar tiempo y esfuerzo con medidas que siempre apuntan a la consecuencia pero nunca al origen del problema. Es hora de ponernos a corregir la situación ya el pronóstico es sombrío si no lo hacemos'', dice el profesional que por más de 20 años pudo ponerse en la piel de quien entrena un deporte de alto rendimiento y de la nutrición que se necesita en estos casos, lo que de "ninguna manera puede trasladarse al mediano o bajo rendimiento'', asegura.



Para agendar



El doctor Lanari abordará el tema de la conjunción de la alimentación y la actividad deportiva para dos públicos diferentes: por un lado para la comunidad en general y por otro, para profesionales de la salud desde una óptica más técnica, lógicamente



En la charla abierta al público basada en los mitos y realidades de dietas, deportes y la vida saludable, se preguntará y responderá además de dejar espacio para las inquietudes del público y sus anécdotas deportivas- si se elige adecuadamente los alimentos que el cuerpo necesita y los que requiere al entrenar, etc. Será el miércoles 1ª de noviembre a las 19: 30 horas en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (ubicado en Suipacha 377 sur).



Unas horas antes, a las 13, en la sede de Osde (General Paz 279 oeste) disertará ante sus colegas interesados en profundizar cómo la alimentación y la actividad física pueden ser utilizadas como herramientas terapéuticas.



Los interesados en participar en cualquiera de las dos charlas deben contactarse al teléfono 4-291536. La entrada libre y gratuita.