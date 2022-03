Para reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que lideran esfuerzos, mitigación y adaptación al cambio climático, la ONU implementó como lema para el próximo 8 de marzo "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible". Desde la misma organización destacaron que potenciar la equidad en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI.



Es bien sabido que los graves problemas que ocasiona el cambio climático continuarán teniendo graves consecuencias en el desarrollo de las sociedades, la economía y el medio ambiente. A su vez, los estudios mundiales indican que "cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático".



Así es que desde el gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Ambiente se llevará adelante el foro "Ambiente, género y cambio climático", el próximo 11 de marzo en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, a partir de las 9,30 de la mañana y hasta las 11,30, con la participación de Margarita Abapillo del Ministerio de Ambiente de la Nación.



La funcionaria nacional adelantó que "la contribución que realiza la mujer es inmensa ya que es la primera que ve los problemas a fondo en lo relacionado a contaminación en el agua; inundaciones; deslizamiento de tierra; entre otros. Es quien posee el conocimiento innato de cambios que se producen en el entorno. Por eso aplicar la variable género en los planes y proyectos ambientales es necesario por la estrategia ambiental para luego mitigar los efectos del dióxido de carbono".



Hay coincidencias universales respecto de la cantidad de niñas y mujeres que impulsan el cambio en todo el mundo, ya que crean, forman parte y se implican en iniciativas sostenibles generando acciones por el clima más eficaz.



El foro a realizarse en la provincia que será abierto y gratuito apunta a una mayor igualdad de género en pos de continuar generando oportunidades y conocer las limitaciones con las que se encuentran en su día a día. Ser conscientes de estos puntos permitirá que puedan alzar su voz y continuar luchando por igualdad en los distintos ámbitos y en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. "Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance", agregó la funcionaria nacional.



El encuentro previsto para el próximo 11 será el puntapié inicial de un año signado por charlas, talleres y capacitaciones a diferentes sectores de la sociedad para tomar conciencia y difundir la necesidad de un compromiso frente al cambio climático.



"Ambiente y género es un tema que ya se venía tratando a nivel nacional pero fue prácticamente justo al comienzo de la pandemia por lo que acá no pudimos implementarlo de inmediato porque no se habían terminado de dictar las capacitaciones. Por supuesto que sabemos que es un tema muy importante no sólo para las mujeres sino para toda la sociedad, pero nosotras podemos ser un gran disparador. Este será el inicio de muchos más de talleres capacitaciones que estarán destinados a diferentes sectores de la comunidad y fundamentalmente comenzar a trabajar este tema entre las mujeres para fortalecer la identidad de género", indica Susana Carrizo, directora de Educación Ambiental.



LAS LEYES

Otro de los temas que será abordado en esta oportunidad está vinculado a las leyes Micaela y Yolanda. La primera fue promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En tanto la conocida como Ley Yolanda establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes, de manera similar a la ley Micaela sobre violencia de género.



Ambas estarán presente en esta charla que brindará Margarita Abapillo, quien además introducirá en la importancia y ligazón existente en ambiente y género.



"El cambio climático es inevitable, por lo que sí o sí debemos abordar el tema ya que aún no está instalado en la sociedad cómo debería ser. Se abordarán las leyes Micaela y Yolanda, la relación que hay entre ambas y finalmente las acciones que deberíamos desarrollar a diario en nuestra vida cotidiana para poder enfrentarnos a este grave problema", agrega Susana.



Además de las entidades invitadas, el foro está abierto a todas las mujeres que quieran asistir.



EL FORO

>El encuentro "Ambiente, género y cambio climático" se llevará a cabo el 11 de marzo a partir de las 9,30 en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. Es libre y gratuito.

>> Para todo el mundo

El 8 de marzo de este año se realizará en Estados Unidos una celebración por el Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas bajo el lema "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible". El acto se realizará de forma virtual de 12 a 13.30, horario de Argentina, y contará con la presencia del Presidente de la Asamblea General, la Presidente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, junto con personalidades y activistas por la igualdad de género y el cambio climático.



El lema de este año está en consonancia con el tema prioritario del Sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas y las políticas del cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre y ambientales.