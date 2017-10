Para sorpresa de muchos, la Fiesta Nacional del Sol (FNS) no parece haber terminado allá por fines de febrero y entre los cerros del autódromo de Zonda. Muy por el contrario, sigue más vigente que nunca y rodando por las calles de todo San Juan. Es que por primera vez en sus 10 años de vida (desde que renació en el 2007 con una "vuelta de tuerca'' artística, para recuperar ese espacio popular ganado en los años '70) no sólo el espectáculo central siguió teniendo público -esta vez se adaptó la puesta al Teatro del Bicentenario-, sino que además las propuestas del guión, los oficios y talentos que implican cada aspecto de la convocatoria más la experiencia de cada uno de los profesionales que le dan vida, se multiplicaron. La intención oficial es que la iniciativa repercuta en diferentes propuestas a lo largo de todo el año y no se acabe en una única semana de exposición. Pero también que llegue a cada rincón de la provincia.



Todo empezó en abril pasado con el programa "El Sol está de Fiesta'' que tal como lo definen es una "ampliación territorial y atemporal "'del mayor evento de los sanjuaninos con una clara intención de fortalecer el potencial cultural latente. Y para cumplir el objetivo tiene varios atajos: un espacio de relevamiento de los profesionales y artistas de todos los rubros de cada departamento, foros de debate sobre las necesidades y capacitaciones, pero también la posibilidad de disfrutar y revivir lo que fue la hazaña de San Martín, tal cuál pudo verse al momento de la fiesta, salvo que en esta oportunidad tiene forma de kermes.



"Nos propusimos hacer visible el enorme trabajo que implica la fiesta, no solo arriba de los escenarios sino además alrededor de cada espacio donde nuestra fiesta tiene lugar. Pero a la vez de mostrar este trabajo quisimos ampliarlo y fundamentalmente federalizarlo para que cada departamento potencie y valore los talentos que tiene'', comenta Pablo Pastor, el Productor General de la FNS, quien por supuesto está empecinado en que los frutos de este programa no sólo puedan verse en las próximas ediciones de la fiesta, sino además en otros eventos escolares, ferias asociativas y propuestas departamentales que den trabajo a los hacedores culturales.



Paso a paso



"El primer planteo fue conocer lo que cada departamento tiene para ofrecer a nivel cultural y turístico, además de aspectos asociados como puede ser lo gastronómico. Entonces arrancamos foros de discusión y reflexión que, a esta altura de las circunstancias ya se han realizado en casi todos los departamentos. Convocamos a emprendedores culturales, escritores, locutores, artesanos, músicos, bailarines, etc, etc, a contar lo que hacen, cómo lo hacen y qué necesitan para mejorarlo. Quienes dirigen la iniciativa son la reina y el artista revelación del 2017, quienes por supuesto cuentan su experiencia en primera persona. Ya eso es interesante. Pero además lo que se rescata de esos espacios es una base de datos y un mapa de los emprendedores, pero también un listado de falencias y necesidades hay en cada departamento, aspecto a los que les damos todo tipo de respuesta'', explica.



Estas respuestas tienen dos aristas: por un lado se brinda información de todas las líneas (municipales, provinciales, nacionales e internacionales) vigentes para obtener financiamiento y por otro, se dan capacitaciones -abiertas y gratuitas- de los rubros que se solicitan. Muchos de los profesionales y artistas que trabajan o trabajaron en la Fiesta del Sol explican y comparten sus conocimientos para trabajar sonido, animación de eventos, creatividad, coreografía y vestuario reciclado. Está previsto que estas capacitaciones lleguen en lo que resta de octubre a Angaco, Calingasta, 25 de Mayo y Zonda, mientras que en noviembre, a Chimbas, Jáchal, Valle Fértil, Albardón, Sarmiento, Caucete e Iglesia.



Además de cada encuentro, ha participado un espectáculo teatral -en convenio con el Instituto Nacional del Teatro- a modo de ejemplo de cómo es el trabajo esperado.



A jugar



Otra arista que tiene el programa "El Sol está de Fiesta'' es generar más espacios de disfrute para la comunidad, aprovechando el despliegue humano y material que se genera en cada puesta en escena.



Es por eso que al espectáculo original "Sueños de Libertad'' visto en Zonda, se sumaron 13 funciones más en el Teatro del Bicentenario que fueron vistas por 1100 personas cada una. Si bien no están programadas más presentaciones, tampoco se descarta que no haya otras segundas vueltas e inclusive que pueda llegar alguna vez a escenarios de fuera de la provincia.



Mientras tanto, hay una kermes con el leit motiv de la última fiesta que homenajeó a San Martín, que visita las plazas de diferentes departamentos. Ya pasó por la del Barrio Municipal Santa Lucía, del Barrio Camus y la Medalla Milagrosa del Barrio Bancario (ambas en Rivadavia) y la Plaza del Bicentenario (en Capital). La propuesta es ir a jugar y de paso, aprender sobre la campaña libertadora. La participación es libre y gratuita para toda la familia. Y además de pasar un rato divertido, hay premios para quienes cumplen con todas las postas: golosinas, gorras de la FNS y el CD con la música original de la última son los regalos que se pueden llevar los participantes, además de fotos y selfies con el actor que interpreta a San Martín y sus principales compañeros en la batalla o dibujos propuestos por las Patricias Sanjuaninas.



A cada plaza llega un equipo de 50 personas (entre artista, utileros y ayudantes) con un arsenal de propuestas como juegos de entrenamiento y puntería con los fusiles de infantería o los cañones (todo de utilería), también para embocar herraduras y hasta ruedas de la fortuna, entre otros.



En estos días están buscando a qué plaza de Chimbas irán en noviembre. Y así hasta completar todos los departamentos.

Fotos: colaboración Prensa Ministerio Turismo y Cultura y Programa "El Sol está de Fiesta''