Con sus emprendimientos no tienen modo de formar parte de la Ruta del Vino ni de la del Aceite de Oliva. No es lo que ofrecen. Ni lo que tienen sembrado en sus tierras. Entonces buscando un elemento común que les diera identidad y les permitiera unificarse bajo un mismo lema o leitmotiv, encontraron que el algarrobo o su fruto estaba presente -de alguna manera- en sus negocios. Ya sea porque es el árbol emblema que se mantiene en pie desde hace años en sus surcos, porque es la madera predominante en el lugar, porque es el ingrediente principal en algunas de las comidas que se ofrecen en sus cartas. Eso fue suficiente para "asociarse" a una misma idea, comenzar a planificar y delinear propuestas interesantes para los visitantes. También, si así puede decirse, el paraguas bajo el cual se cobijaron los privados para ampararse bajo un nuevo circuito, como puntapié inicial partiendo desde San Martín pero pudiendo abarcar a todo operador turístico, gastronómico y recreativo a lo largo y ancho de la provincia. La iniciativa fue bien recibida en el Ministerio de Turismo que puso a disposición toda su capacidad operativa y de conocimientos, además del compromiso de difusión. También fue aplaudida en el municipio que ya empezó a ocuparse por hacer señalización acorde con la propuesta.



La iniciativa busca ser una atractivo turístico pero a su vez rescatar y revalorizar el bosque nativo, presente en esta y otros tantas zonas de San Juan.

Todo empezó en plena pandemia y con las puertas cerradas por el aislamiento estricto. En el 2020, un grupo de emprendedores supo que algo tenían que hacer para no desaparecer. Con Lylia Raffo -arquitecta, diseñadora de abrigos y accesorios tejidos artesanales y por aquellos días nueva habitante de una finca en San Martín en la que proyectaba tener su glamping- a la cabeza, empezaron a hacer una búsqueda exhaustiva hasta encontrar un atractivo que los distinguiera. Al principio hubo algunos colegas que la siguieron en su idea. De a poco fueron sumándose más, hasta llegar a los 19 que hoy forman parte de la primera Ruta del Algarrobo Sabores, Aromas y Colores, tal como han llamado a esta iniciativa que agrupa a emprendimientos de agroturismo o ecoturismo, recreación, gastronomía, alojamiento y artesanía con el algarrobo como bandera.



"Empezamos haciendo un relevamiento de los emprendimientos de San Martín y también incluimos aquellos sitios que no son muy conocidos quizás, pero que tienen una gran importancia histórica y cultural para la provincia como la zona de los petroglifos, las estaciones de ferrocarril, las ruinas que dejó la minería de otras épocas, la Quebrada Nacif Weiss. En todas estaba presente el algarrobo como insignia. En algunos lugares hay verdaderos bosques, en otros sólo algunos ejemplares. Eso sí, no hay finca que no tenga uno por lo menos. Coincidimos en que teníamos que diversificar y diferenciarnos, tener una identidad. Entonces qué mejor que apelar a este árbol nativo, repleto de propiedades y utilizado de muchísimas formas, para que nos represente y sea un atractivo. Todo ese trabajo estuvo guiado por Verónica García de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y por los equipos del municipio. Desde un primer momento contamos con el apoyo de ambos organismos y eso nos incentivó a concretarlo", cuenta Lylia Raffo, quien está al frente de su Casona de Mate, desde donde quiere ofrecer una experiencia sensorial vinculada al algarrobo (ella se basa en que se dice que es un árbol muy energético, que permite hacer sesiones de relajación y meditación por ejemplo) pero también degustaciones varias.



La propuesta fue más que bien recibida en el ámbito municipal. De hecho, el intendente Cristian Andino valora que haya surgido de los mismos emprendedores.

A esta altura de las circunstancias hay muchos que ya empezaron a funcionar, otros como -De Palo Casona de Mate, Finca La Mercedes, Finca Las Rosas, Quebrada Nacif Weiss, Finca Don Tadeo y Agrojana- ultiman detalles para empezar a recibir turistas cuanto antes para poder disfrutar de lo que les deja este árbol nativo.

Mientras tanto, Andino confirmó que se está trabajando en el diseño de la cartelería que, bajo el financiamiento de las arcas municipales, se colocará en el frente de cada emprendimiento pero también en sitios de referencia o de importancia en el departamento. Esta señalética no será un cartel más, sino que, tal como adelantó el funcionario municipal, tendrá todos los detalles del emprendimiento donde se emplace, pero también del resto de los que componen la Ruta. "Es muy interesante esta propuesta para el turismo interno. Se va a potenciar cuando tengamos nuestro portal de acceso y los 27 kilómetros de bicisendas. Tengo esperanza que no sea el único circuito que surja en nuestro departamento, sino que aparezcan otros atractivos y que otros prestadores de otros puntos de la provincia se sumen a nuestra Ruta del Algarrobo", comentó.

AGROTURISMO Y RECREACIÓN

Finca La Milagrosa (Divisoria s/n, entre Colón y Belgrano, San Isidro). Recorridos por los parrales para vivenciar la actividad del lugar, también por los algarrobos para conocer la historia y sus características. Incorporarán cabalgatas y alquiler de bicicletas. Abre viernes, sábados y domingos. Para reservas: 2645052464.

(Divisoria s/n, entre Colón y Belgrano, San Isidro). Recorridos por los parrales para vivenciar la actividad del lugar, también por los algarrobos para conocer la historia y sus características. Incorporarán cabalgatas y alquiler de bicicletas. Abre viernes, sábados y domingos. Para reservas: 2645052464. La Mercedes Establecimiento Agropecuario (Cruz Godoy esquina Cortínez, La Puntilla). Los visitantes participarán de las tareas de la finca desde plantaciones hasta la alimentación de los animales. Habrá un paseo al bosque autóctono de algarrobos para hacer actividades con música, historias y pedir deseos, de martes a domingos, desde septiembre. Para reservas: 2644531612

(Cruz Godoy esquina Cortínez, La Puntilla). Los visitantes participarán de las tareas de la finca desde plantaciones hasta la alimentación de los animales. Habrá un paseo al bosque autóctono de algarrobos para hacer actividades con música, historias y pedir deseos, de martes a domingos, desde septiembre. Para reservas: 2644531612 Agrojana (Nacional E. Perón o ruta 170, 351 norte, Dos Acequias). Las visitas podrán ver de cerca el trabajo de los agricultores y probar una miel diferente, ya que se obtiene de la polinización de las flores de algarrobo, pájaro bobo, vid y alfalfa. Abrirán al público a partir de octubre. En Facebook como Agrojana

(Nacional E. Perón o ruta 170, 351 norte, Dos Acequias). Las visitas podrán ver de cerca el trabajo de los agricultores y probar una miel diferente, ya que se obtiene de la polinización de las flores de algarrobo, pájaro bobo, vid y alfalfa. Abrirán al público a partir de octubre. En Facebook como Agrojana Quebrada Nacif Weiss (Nacif Weiss y Las Promesas, Villa María Josefina, al pie de la quebrada). El predio abre sus puertas para el Belén Viviente y para venerar a la Virgen de la Dulce Espera. Pero a partir de ahora se proyectan dormis y cabañas en el bosque de algarrobos (con más de 500 ejemplares), además de actividades deportivas y recreativas).

(Nacif Weiss y Las Promesas, Villa María Josefina, al pie de la quebrada). El predio abre sus puertas para el Belén Viviente y para venerar a la Virgen de la Dulce Espera. Pero a partir de ahora se proyectan dormis y cabañas en el bosque de algarrobos (con más de 500 ejemplares), además de actividades deportivas y recreativas). Finca Las Rosas (Avenida Sarmiento s/n, San Isidro). Granja y bosque de algarrobos donde se hacen actividades de esparcimiento y educativas para todas las edades. Ofrecerán diferentes comidas con algarroba. Tiene un espejo de agua para andar en bote.

(Avenida Sarmiento s/n, San Isidro). Granja y bosque de algarrobos donde se hacen actividades de esparcimiento y educativas para todas las edades. Ofrecerán diferentes comidas con algarroba. Tiene un espejo de agua para andar en bote. De Palo Eventos Casona de Mate (Belgrano entre Quiroga y Carril, Dos Acequias). Vivir una experiencia de meditación, yoga y respiración bajo los algarrobos es la propuesta que se combina con la degustación de budines, minicupcakes y crepes de harina de algarroba rellenos de tomaticán. Será todos los fines de semana a partir de agosto. Actividad con reserva al 2645839577.

(Belgrano entre Quiroga y Carril, Dos Acequias). Vivir una experiencia de meditación, yoga y respiración bajo los algarrobos es la propuesta que se combina con la degustación de budines, minicupcakes y crepes de harina de algarroba rellenos de tomaticán. Será todos los fines de semana a partir de agosto. Actividad con reserva al 2645839577. Finca Don Tadeo (Yapeyú s/n, Dos Acequias) este emprendimiento madre del vino artesanal Kantaka ya está trabajando para mostrar toda la cadena productiva que termina en su bodega, una huerta y la producción de compost. Además de la degustación añoran maridar con alimentos a base de algarrobo.



GASTRONOMÍA

El Paraíso Restaurant (Avenida Sarmiento 2301 entre Mitre y Belgrano, Dos Acequias). El restaurante y salón de eventos (con pileta) ofrece comidas con productos frescos de la huerta orgánica y el vivero agroecológico (carnes a la llama, empanadas en horno de barro, pachatas) y también platos a base de miel de flores de algarrobo de producción propia. Venden conservas y artesanías en algarrobo. Abre sábados y domingos.

(Avenida Sarmiento 2301 entre Mitre y Belgrano, Dos Acequias). El restaurante y salón de eventos (con pileta) ofrece comidas con productos frescos de la huerta orgánica y el vivero agroecológico (carnes a la llama, empanadas en horno de barro, pachatas) y también platos a base de miel de flores de algarrobo de producción propia. Venden conservas y artesanías en algarrobo. Abre sábados y domingos. Como en Casa (a 100 metros al este de la ruta Eva Perón, ruta 170, Dos Acequias). La lomoteca familiar está incursionando con un nuevo producto: pizzetas de harina de algarroba. Funciona todos los días de 12 a la 0.

(a 100 metros al este de la ruta Eva Perón, ruta 170, Dos Acequias). La lomoteca familiar está incursionando con un nuevo producto: pizzetas de harina de algarroba. Funciona todos los días de 12 a la 0. CALEMA . Alejandra Velázquez es una artesana múltiple: hace dulces, objetos de decoración, bolsos de arpillera y ropa para mascotas. Ahora se animó a incorporar delicias dulces y saladas a base de harina de algarroba que vende los domingos en el predio Ceferino Namuncurá, de 13 a 18.

. Alejandra Velázquez es una artesana múltiple: hace dulces, objetos de decoración, bolsos de arpillera y ropa para mascotas. Ahora se animó a incorporar delicias dulces y saladas a base de harina de algarroba que vende los domingos en el predio Ceferino Namuncurá, de 13 a 18. Dulce Paraíso (Avenida Sarmiento 481 oeste Barrio Rocío de Luján, centro de San Martín). La pastelería artesanal incorporó la harina de algarroba como ingrediente especial para magdalenas y budines. Se consiguen todos los fines de semana.

(Avenida Sarmiento 481 oeste Barrio Rocío de Luján, centro de San Martín). La pastelería artesanal incorporó la harina de algarroba como ingrediente especial para magdalenas y budines. Se consiguen todos los fines de semana. Algarrobal es un café-restó del Complejo Ceferino Namuncurá, en el Cerro Pie de Palo. Sumaron a su carta, un alfajor de algarroba artesanal. No hace falta encargarlo, sino que es parte del menú.



ALOJAMIENTO

Cabañas Rincón Familiar (calle principal del Loteo Libertador VIII, casa 32, La Puntilla). Quien se aloja en alguna de las dos cabañas (equipadas para 5 personas, con su propia pileta) recibe como souvenir un chocolate de algarroba. Este producto -que se puede comprar, independientemente de alojarse o no- es vegano, sin TACC, libre de conservantes y de elaboración casera. Están haciendo las pruebas para ofrecer leche chocolatada y crema de algarroba para untar en el pan.

(calle principal del Loteo Libertador VIII, casa 32, La Puntilla). Quien se aloja en alguna de las dos cabañas (equipadas para 5 personas, con su propia pileta) recibe como souvenir un chocolate de algarroba. Este producto -que se puede comprar, independientemente de alojarse o no- es vegano, sin TACC, libre de conservantes y de elaboración casera. Están haciendo las pruebas para ofrecer leche chocolatada y crema de algarroba para untar en el pan. Portalito (Yapeyú s/n, Colonia Fernández Dos Acequias). La casa de alquiler y el salón de eventos (con pileta y canchas para deportes), ofrecerá paseos por sus parrales, el secadero de uva, el criadero de conejos y ovejas e incorporará propuestas alrededor de dos algarrobos incipientes.

(Yapeyú s/n, Colonia Fernández Dos Acequias). La casa de alquiler y el salón de eventos (con pileta y canchas para deportes), ofrecerá paseos por sus parrales, el secadero de uva, el criadero de conejos y ovejas e incorporará propuestas alrededor de dos algarrobos incipientes. El Algarrobo Casa de Campo (calle Divisoria a 200 metros al este de calle Zapata, Dos Acequias). Alquiler de cabaña equipada y con calefacción a leña, árboles autóctonos y pequeña huerta familiar.





ARTESANÍAS

Tejidos Artesanales. Patricia Casivar es una experta hiladora y tejedora que tiñe sus lanas con algarrobos. Ese proceso mostrará a los visitantes que lleguen a la casa 3 Manzana A del Barrio Filiberto Jofré en Dos Acequias.

Patricia Casivar es una experta hiladora y tejedora que tiñe sus lanas con algarrobos. Ese proceso mostrará a los visitantes que lleguen a la casa 3 Manzana A del Barrio Filiberto Jofré en Dos Acequias. También son parte de la Ruta del Algarrobo las Cabalgatas Abuelo Benito (Boca de Tigre) y Lacto Cuyo, un tambo de Dos Acequias.

Para saber más

>> Siguiendo Tur San Martín en redes sociales (tanto Facebook como Instagram) se puede conocer todos los avances y propuestas de la Ruta del Algarrobo Sabores, Aromas y Colores.

Fotos: colaboración emprendedores de San Martín