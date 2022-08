Ricardo Zunino, fue un corredor de autos muy conocido en la provincia de San Juan. En realidad ¿que tendrá que ver este hecho con la historia de Santina? Ricardo es el papá de Santina y ella es un referente en argentina y en el mundo de endurance. La relación entre ambos es que su papá fue corredor de autos y su hija Santina corre a caballo. Entre ellos hay una relación muy especial, se entienden y trabajan con los equinos aun hoy en Barreal, donde vive Ricardo.



La historia en sí comienza cuando nace Santina Zunino, Ricardo ya tenía un fuerte amor que era su casa en Barreal donde allí tenía muchos caballos, por lo tanto, la pequeña montaba desde muy pequeñita, con tres añitos ya sabía la destreza ecuestre. Esta distracción con los caballos fue creciendo con el pasar del tiempo. Y, es a los nueve años cuando Santina comenzó a correr endurance. Para entender un poco esta disciplina se trata de carreras a larga distancia que se dividen en etapas, es de velocidad, tiempo y sanidad del caballo. Santi, como la llaman en San Juan nos explica acerca de su deporte que la apasiona. "En cada etapa el caballo debe pasar un control veterinario que lo habilita a seguir si está en condiciones físicas y metabólicas, se preserva el bienestar del animal. Se controla el cardíaco del caballo y ahí te da el tiempo de largada para la próxima etapa. Las carreras dependen de las distancias y de cómo estén divididas, de acuerdo a la pista; hay de tres a cinco etapas, pueden ser de 80 km, 100 km, 120 km y 160 km.

Santina de pequeña en Barreal, corriendo una carrera y en sus salidas matutinas en ese paraje que le dio su pasión

El amor por lo que hago nació en Barreal, hacía carreras de 20km a 40km, entre mi padre y yo aprendíamos juntos este metier y al ser carreras cortas los caballos que tenía lo podían hacer. Mi carrera de endurance se fue dando sin darme cuenta porque siempre me gustaron los caballos y disfrutaba cada carrera. Fue un devenir que aproveché y disfruto inmensamente.



He corrido más de 127 carreras, en los campeonatos federales que se hicieron en San Juan, un año salí primera y otro segunda. He corrido en Buenos Aires y Córdoba. El campeonato Panamericano que se realizó en Pinamar. Luego corrí campeonatos argentinos y después las carreras internacionales, en España, Francia y Dubái. Tenía 14 años cuando empecé a participar de las carreras internacionales y llevo casi 13 años corriendo, hoy tengo 27 años. Primero corrí las carreras internacionales que se hacían en Buenos Aires porque sirven para juntar puntos para el ranking mundial.



Mi llegada a Dubái se da porque vendimos un caballo y el entrenador de allí me invitó a participar. Estuve dos meses, pero solo para probar. Y después de un año me contactaron de un establo y ya hace 7 años que paso temporadas desde septiembre a marzo preparándome y corriendo. Dubái, es una ciudad de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Vivo en una casa dentro de un establo, que se llama F3, es enorme, hay un aeropuerto y una reserva natural con animales. Se encuentra bastante cerca de la ciudad.

El caballo desde la antigüedad ha tenido un significado muy especial en la vida de los árabes. Hoy en día estos países guardan un profundo amor y respeto hacia estos maravillosos animales. De allí que se mencione el lema de Dubái: "Sinónimo de pasión equina".



Los caballos de Dubái son privilegiados pues sus amos están pendientes de los más mínimos detalles. Por ello estos caballos son muy bien cuidados y gozan del confort que les brindan los lujosos establos donde permanecen.



Nunca me siento sola porque tengo muchas amigas que hacen lo mismo que yo, argentinas y francesas. En ese lugar nos conocemos todos. Mi rutina consiste en entrenar cuatro horas por la mañana y dos horas por la tarde con mi entrenador. En el establo hay alrededor de 1000 caballos árabes, pero no entreno todos los días con el mismo, vamos variando de caballo.

Yo hablo inglés y allá todos hablan ese idioma por lo tanto en este aspecto no me costó la vida diaria. Al principio no sentí tanto el irme, es ahora con el paso de los años que cada vez cuesta más arrancar, pero mientras pueda lo voy a seguir haciendo porque me hace feliz y en Dubái es donde mi deporte se realiza profesionalmente. Con respecto a mi vida allá, puedo decir que es una ciudad fácil para vivir, por supuesto que la vivienda ya la tengo, es una ciudad segura. Recibo todo tipo de asistencia personal en el establo, una obra social y un seguro de vida. En cuanto a las carreras son más de velocidad, las pistas son de arena tratada, los promedios de velocidad son mucho más altos que en cualquier otro lado. La logística respecto a los caballos ocupa unas 300 personas para cada acción, es todo lujo el mundo equino.



Para ellos debo pesar 50kg para poder correr las carreras nacionales de emiratos, pero en las internacionales entre montura y mi peso debo pesar 75kg. Mis carreras son en Dubái y en Abu Dabi. Algo para destacar en el endurance es que Argentina, Uruguay y Francia son los influyentes más destacados, hay muchos caballos, entrenadores, jinetes y veterinarios argentinos.



¡Mi sueño! Ganar una carrera en Dubái o Abu Dabi, todavía no consigo el primer puesto, si logre el segundo y tercero. Este deporte es muy exigente y en el nivel que estoy hay mucha presión. Traspasar barreras, aprender una cultura diferente, vivir en el exterior, tiene lo suyo, solo me mueve porque lo que hago me hace feliz, y se practica hasta donde te permita tu cuerpo, no hay un límite de edad. Con respecto a mi vida personal esto me resultó difícil, porque también estudio la carrera Lic. en Gestión Ambiental y la tengo que hacer a distancia y con 7 horas de diferencia, cursando de noche y rindiendo en Argentina.



La última carrera fue 3 de marzo del 2022 salí segunda y ganó una compañera del mismo establo. Estoy muy contenta con mis resultados, son muchos años de entrenamiento y práctica para poder llegar a competir con tantos participantes y los mejores caballos. Así que feliz y enfocada en las carreras que vienen ahora. Vuelvo en octubre a continuar con mi entrenamiento y esperando llegar a cumplir ese sueño".