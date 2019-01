Fotos: Maximiliano Huyema y colaboración



Patricia Savastano se define como nómade, vivió por distintos lugares del mundo, cada uno muy diferentes entre sí. Trabajó en Europa y América como artista, fotógrafa, estudió metafísica, aprendiz de maga, teatro, múltiples e integrales las cosas que realiza desde sus 5 añitos y hoy con 57 emprende una obra para el bien social. Ella nos explica su método de encarar la vida y cómo la multiplicidad de conocimientos la llevaron a dedicarse al arte y la sanación del cuerpo.



"Todos somos artistas como cuando somos niños, luego el sistema te encasilla y cercena la libertad. Entonces, como artista mi misión es tratar de ir recordando en la gente la relación con la poesía, lo poético y el arte. El arte es como anillo de conjunción, así me di cuenta yo, que cuando daba talleres de libertad de expresión en todos sus campos como es el movimiento, dibujo, pintura, voz, la gente se sanaba. Por lo tanto en esos 20 años de recorridos por el mundo, me dediqué a estudiar arte y salud. Los comienzos fueron viajes, seis meses en la India, África y Tailandia, aprendiendo diferentes técnicas de relajación. Luego pasé a vivir siete años en Costa Rica donde dejé el sistema y me zambullí en la jungla, donde me formé en una escuela de metafísica con unos húngaros, durante cuatro años. Es ahí cuando pude darme cuenta y constato que cuando uno tiene el derecho a la expresión y a la libertad de expresión las cosas circulan y fluyen de otra manera. Además, estudié con Bobby McFerrin, el experto en improvisación de la voz, me enseñó y explicó, cómo la voz es un canal que permite transitar y trasmutar las emociones y así fue. Por ello es que desde que resido en San Juan, doy talleres de libertad de expresión, recordar la otra mirada de cómo podemos reconectar con los impulsos como angustias, odios, rencores, tristezas y otros dolores. El tema pasa que mientras retienes en tu cuerpo, te vuelves una olla a presión y es ahí donde sale lo peor de nuestros impulsos, es lo guardado en el interior de cada uno.



Entonces, mientras todo fluye, como dice la medicina tradicional china, todo está en la salud de cada uno, para eso fuimos creados, para estar en salud. Vamos perdiendo la relación con nuestros instintos y entro en pánico, es ahí cuando me alejo de mi naturaleza. Por eso mi experiencia siempre desde la mirada artística, me llevó a crear talleres, páginas en Youtube, blogs, masajes, entre otras cosas más.



El gobierno me nombró embajadora cultural por el mundo, y los encuentros que hago de liberación de la voz e improvisación vocal, espectáculos a domicilio, teatro, danza, etc., tienen que ver con llevar otra mirada".

Los talleres son muy distintos entre sí pero a su vez cada uno apunta a sanar una parte de nuestro organismo. En esos encuentros los días sábados sobre improvisación de la voz, es un click de salirse del yo para entrar en el nosotros, haciendo que escuches al otro e interactuar e improvisar con el otro. El resultado se nota en los vínculos, en la emoción, en la sanación de patologías. Desde el impulso verdadero, no desde lo que debo o debería; sin exigencias . Esto modifica todo en la improvisación y liberación así no queda encerrado en el interior, esta es la clave. Otro taller imperdible es re relacionarse con el cuerpo, conversación de Italiano, masajes cráneo sacral (para reacomodar en sistema), danza y masajes en el agua.



Siendo viajera y sujeta al azahar la improvisación en mi vida , la sabiduría de la incertidumbre, me hace volver a conectar con la intuición y la importancia de fluir para transmutar como cuando éramos niño.



Estos dos últimos dos años trabajé en la Fiesta Nacional del Sol, hice la dirección actoral. Este año estoy como actriz, en una edición muy importante que se presentara en febrero, hay muchos chicos trabajando y yo soy una abuela.

El emprendimiento social de Patricia Savastano busca generar un espacio de aprendizaje a través de recursos lúdicos y de libre expresión. La nueva construcción trata de un espacio grande, el "Búnker de Vuelo", que funcionará como centro de arte. Está destinado a facilitar la expresión de emociones a través de recursos lúdicos, literarios, teatrales, corporales, para la prevención y reconfiguración de los vínculos. La finalidad, lograr el bienestar integral de personas adultas, recuperar movimientos extracotidianos, la multiplicidad humana, de estimulación integral y creativa. Esto transcurre a través del canal de la libertad artística, para prevención y recuperación de la salud y el bienestar. Se interactúa haciendo diferentes ejercicios fuera de lo común, distintos de un gimnasio, esto no tiene exigencia ni competencia, solo libertad de expresión. Un espacio donde seguir aprendiendo y desaprendiendo, donde atreverse a desafiar los propios límites y expandir la conciencia. Un semillero, ya que allí se enseñará a maestros y maestras, madres de familia, que a su vez serán propagadores de dichos saberes y experiencias. Es una buena oportunidad para colaborar con un proyecto de bienestar colectivo para San Juan, porque haciéndose un masaje o participando a un taller están financiando la construcción del Búnker en pleno centro. También puede ser a través de donaciones materiales o de dinero, en fin una ayuda para la salud y bienestar de muchos sanjuaninos.



