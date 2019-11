Hasta hace algunos años era bastante difícil pensar que había una manera divertida de aprender Ciencias Exactas. Tanto que en las clases de Química, Física, Biología entre otras no volaba una mosca, mucho menos se escuchaba una carcajada. Las cosas cambiaron y ahora muchos profes tratan por todos los medios de descontracturar aquellas materias "cuco", ya que fue el mismo el Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva, a través del Programa de Popularización de la Ciencia, quien tuvo la iniciativa de buscar formatos amenos para la enseñanza. El punto clave fue la invitación que este organismo del Estado nacional realizó en el año 2015 a estudiantes y egresados de carreras científicas a participar del primer Curso de Stand Up Científico a cargo del humorista Diego Wainstein, para crear monólogos con contenido científico. Tras un año de preparación, un grupo de 14 científicos de distintas ramas armaron el grupo Poper Stand Up científico que llega el martes al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, por iniciativa de la Fundación OSDE.



A la convocatoria nacional se presentaron más de 300 aspirantes de los cuales 25 fueron seleccionados para hacer el curso. Una vez terminado hicieron sus primeras presentaciones en Tecnópolis hasta que un grupo mayoritario de 14 científicos-comediantes de diversas áreas del conocimiento decidieron conformar Poper Stand Up para hablar de las ciencias, de los científicos y de la percepción de las ciencias en la sociedad.



Tres de ellos, Luis Corapi (químico), Daniela Sganga y Victoria Rodríguez (ambas biólogas), son quienes arriban esta semana para presentar "Aventuras y Desventuras de un científico".



"Al momento de armar Poper, todos éramos científicos pero ya veníamos haciendo algo vinculado al arte, algunos stand up, otros hacían teatro, otros, como yo, hacíamos shows recreativos de ciencia con experimentos virtuales. Al ser varios, cada uno habla de la rama a la que se dedica, en mi caso soy químico y trabajo en una planta potabilizadora por ende hablo de todo el estudio que se realiza para eso y cómo es mi trabajo. También hay biólogos, físicos, matemáticos, y cada uno hace referencia a su área y su experiencia", cuenta Luis Corapi, uno de los científicos comediantes que llega a San Juan.



Sin duda, el humor es una herramienta muy valiosa que en esta oportunidad se pone al servicio de la ciencia par enamorar a todos aquellos que la ven como algo tan lejano y difícil de entender. "Nuestro objetivo es desacartonar la idea que todos tienen de un científico porque si le preguntas a alguien que percepción tiene de este tipo de persona, siempre te describen a alguien encerrado en un laboratorio, con los pelos parados, o con anteojos gruesos y de edad avanzada, aunque muchas veces puede ser así, pero no necesariamente es la única estructura de un científico", indica Luis.



Cada uno de los integrantes tiene su propio trabajo a la par del cual deben elaborar sus monólogos divertidos y con vocabulario apropiado para cada franja etaria. Un trabajo pensado, trabajado, y como si fuera poco, didáctico y divertido.

>



En menos de dos años de existencia sus espectáculos han pasado por escuelas, teatros, auditorios, clubes de comedias, universidades, congresos, entre otros interesados en llegar con la ciencia a un público diverso.



A la hora de difundir contenidos tan específicos, el científico considera que "el humor siempre sirve porque despierta cosas en el otro y genera cierta interacción. Todo lo que se pueda decir a través del humor llega de manera más efectiva y la ciencia no es la excepción". Este es un pensamiento compartido por los integrantes de Poper integrado por geólogos, biólogos, físicos, químicos e investigadores del Conicet que van desde los 25 a más de 40 años.



"Cuando vamos a las escuelas o en otros shows al final dejamos abierta la posibilidad de un debate y siempre se arma una linda interacción, sin duda el humor ayuda muchísimo. Las herramientas del stand up nos permite generar risas y sentimientos con el otro que te acercan y a la vez ellos se acercan a la ciencia porque se dan cuenta con es como ellos pensaban", asegura Luis.



Todos los integrantes de Poper son investigadores y cuentan con experiencia en el área de divulgación científica, razón que los motiva a tener como principal objetivo que el público entienda algo muy complejo. A esto se suma otra intención que es la de prender "una lucecita de interés en el otro".



Sin duda que tampoco es fortuito que todos los integrantes de esta compañía son científicos jóvenes que son quienes más rápido están captando la necesidad de contar qué es lo que se hace en los laboratorios y de transmitir en qué consiste la ciencia.





Popper y Poper



Karl Popper fue uno de los primeros científicos que se interesó en la divulgación de la ciencia, motivo más que suficiente para que el grupo fuera bautizado con su apellido (sin una P). Pero, como buenos científicos, fueron más allá y la realidad indica que el segundo motivo y sentido de Poper con una sola "P", es su significado: "Popularización Entre Risas".



Más info

La entrada es libre y gratuita

Informes en OSDE: calle General Paz 279 Oeste.

Inscripción: www.eventbrite.com.ar