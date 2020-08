“La vacunación es la intervención de Salud Pública que ha salvado más vidas a lo largo de la historia”, expresa la jefa de Pediatría de la Dirección Materno Infancia de Salud Pública, doctora Andrea Weidmann.

Madres y padres por temor o descuido involuntario no están llevando a sus hijos recién nacidos o en sus primeros años a los controles médicos, ya que el coronavirus nos ha obligado a pasar tiempo en casa. Pese a ello, no hay que dejar de llevar a los bebés, sobre todo en sus primeros meses, a controles y vacunación, ya que en caso de no hacerlo, se pone en riesgo su vida.

Beneficios de la vacunación

Gracias a la vacunación se previenen infecciones graves que producen una alta tasa de mortalidad, sobre todo el primer año de vida. La vacuna no solo beneficia a quien es vacunado, sino también al resto de las personas, ya que genera inmunidad comunitaria, disminuyendo la probabilidad de contagio de algunas enfermedades.

Además una persona vacunada contribuye a la disminución del riesgo por tolerancia a los antibióticos.

Tal y como aclara la doctora Weidmann, no solo se pueden prevenir infecciones leves a graves gracias a la vacunación, sino también enfermedades como por ejemplo cáncer de cuello de útero o insuficiencia hepática aguda.

Por eso la vacunación es importante, no solo durante los primeros años, sino durante toda la vida, respetando siempre el calendario de vacunación.

“No hay fundamento científico de parte de los movimientos antivacunas para justificar la no vacunación. Lo único científicamente demostrado es que las vacunas salvan vidas. Vacunarse es un derecho”, detalla la doctora Weidmann.

Ante cualquier duda o consulta sobre el calendario de vacunación, recurre a aun pediatra o al centro de salud más cercano a tu domicilio.

Colaboración:

Doctora Andrea Weidman. Médica Pediatra. M.P.: 2188. Jefa de Pediatría de la División Materno Infancia de Salud Pública.