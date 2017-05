Soplan mejores vientos en los olivares argentinos. Los mejores precios internacionales del aceite de oliva por las fuertes heladas europeas, contrarrestan la recesión brasileña y el real devaluado por cuestiones políticas para las aceitunas conservas y otros productos de nuestra oferta exportable.



En este contexto esta semana los olivicultores argentinos celebraron su labor. El "Día Nacional de la Olivicultura", cuya jornada oficial por el Decreto Nacional Nº 7030/1953, es justamente el 24 de mayo de 1953, en honor a todo lo relacionado con la oliva y el aceite. Esta fecha deriva de que fue el 24 de mayo de 1591 cuando hubo el primer asentamiento español en Aimogasta, provincia de La Rioja, donde luego en la localidad de Arauco, se plantó un magnífico olivo, actualmente cuatricentenario y declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto Nacional Nº 2.232/1946 .

Mejores precios

Para conocer sobre la actualidad del sector, consultamos al analista internacional, ingeniero Fabián Famar, quien comenzó indicando: "A la fecha no hay un censo que nos diga con exactitud la superficie real, pero se estima que en Argentina tenemos una superficie aproximada de 95.000 hectáreas, repartidas en: Catamarca 23.000 hectáreas y La Rioja 21.000 hectáreas, siendo en estas el cultivo principal. San Juan tiene 19.000 hectáreas y 17.000 son las mendocinas. El resto de los olivares se reparte entre Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Río Negro.



En el país y en el mundo, ven los nuevos emprendimientos sanjuaninos de las zonas de Cañada Honda y "Campogrande" del Acequión en el departamento Sarmiento como los modelos tecnológicos a seguir y en superficie según Famar, "hoy estaríamos en un tercer lugar pero soy bastante optimista, tenemos buen clima, agua y suelo en donde los olivares se encuentran cómodos y se adaptan. Llevándonos a tener una excelente calidad de aceitunas y aceites".



Pero, ¿hacia dónde apunta la olivicultura mundial en el aceite?: "Según un estudio publicado por una revista española Olimeca por Nielsen, el aceite de oliva está dentro de los 25 súper alimentos, que son aquellos que nos ayudan a estar sanos y en forma, conociendo sus cualidades y atributos es de esperar que su consumo aumente", afirma el ingeniero Famar.



Conversando sobre la actual cosecha durante una visita de Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO a la firma Tío Yamil, el ingeniero Famar se refirió a la actual cosecha: "La cantidad de aceitunas en esta campaña es muy buena, menor que la 2015, ya que este año hubo sectores que sufrieron daños por heladas. Estamos en inicio de campaña y los aceites obtenidos son de excelente calidad. Al iniciarnos con aceitunas más verdes tenemos más aromas y sabores a fruta, picantes y amargos muy agradables, que mejorar considerablemente la calidad del aceite.

Respecto de los precios indicó que "según Pool Red, rondan los 3.600 a 3.800 euros, puesto en España CIF-. Esto nos lleva que en el Mercado Local rondaría los U$S 3.000 a 3.200 por tonelada. Por supuesto dependiendo de la calidad del mismo.



En cuanto a los costos de producción, tema delicado hoy, indicó: "Se han incrementado, sobre todo energía, mano de obra, insumos. Rondaría entre U$S 1.500 a 2.000 por hectárea, dependiendo de cada campo y su manejo".

Finalmente y consultado por cuál es el desafío olivícola argentino hoy, afirmó: "Hay que tecnificar la producción para ser más competitivos y lograr bajar los costos".

CREA Olivícola

Pablo Hary fundó en 1957, junto a un grupo de amigos y vecinos, el primer Consorcio Regional de Experimentación Agrícola -CREA Henderson Daireaux-. Hoy el Movimiento CREA está conformado por 1950 empresas agropecuarias que creen que pueden mejorar los resultados de sus organizaciones a través del intercambio de ideas y experiencias. Los miembros trabajan en conjunto para mejorar el proceso de trabajo de la empresa y responden a las necesidades técnicas, económicas y humanas.



El CREA Olivícola es conducido actualmente por el empresario Ramón Martínez, del nuevo polo olíviocola de "Campogrande" del Acequión y quien destacó que "en San Juan el grupo CREA suma 7 empresas, en su mayoría del departamento Sarmiento y algunas mendocinas", agregando, "sumamos unas 2.500 hectáreas productivas en la zona con mayor proyección internacional del país. Fuimos unas 10, pero la crisis agrícola regional dejó su secuela".



"En lo particular es un muy buen año en producción y en general para la provincia el mayor beneficio proviene de la mejora del precio internacional que hoy sigue en alza", indicó.

Explicó que "las heladas en España fueron muy fuertes y la demanda internacional de este país, el mayor productor del mundo, para cumplir sus compromisos comerciales internacionales".

En el país

Desde la Cámara Olivícola Riojana dirigida por Gustavo Banchero, entidad que lidera la Federación Olivícola Argentina FOA a través de Julián Clusellas, su gerente el licenciado Diego Jesús Andrada indicó: "Es una cosecha muy buena en general, con gran producción en kilogramos por hectáreas, con una merma en aceite del 25 al 30%, debido al clima, que retrasa la madurez", agregando, "Hay una excelente calidad de aceite, hasta ahora".



"Actualmente se está en un 35 a 40 % de la cosecha. Al Valle de Chilecito llegaron las primeras heladas el fin de semana pasado. La cosecha de aceituna aceitera en dicha región rondara los 70 a 75 mil toneladas de fruta para industria y el 70% se cosechará con maquinas. Las variedades más representativas son Arbequina, Barnea, Coratina. Desde el 25 de abril estamos despachando aceites a EEUU. Las primeras partidas, gracias a la calidad y por ser primicias alcanzaron valores FOB de U$S 4850 por tonelada, hoy los valores están en los 4200 a U$S 4300 la tonelada", indicó finalmente.



Así, los olivicultores sanjuanios esperan en el 2017 la recuperación de sus exportaciones y con ello de su rentabilidad en un mundo donde la revolución del conocimiento está posibilitando la diferenciación de los alimentos por sus bondades nutraceúticas. Esperemos que esta revlución llegue pronto también a las almazaras argentinas.

"Queremos conformar un CREA Olivícola fuerte en el departamento Sarmiento, nuevo polo de desarrollo y exportación de nuestro sector". Ramón Adrián Martínez - Pte. CREA Olivícola

"Este año los empresarios olivícolas cosecharon más tarde especulando con los mejores precios y una mayor oferta de aceitunas del óleo".

Ing. Fabián Famar - Analista Olivícola Internacional