Para muchas es un sueño cumplido, para otras, años de luchar con corpiños armados, push-ups y estrategias varias, lo cierto es que con la mamoplastia es posible conseguir el escote deseado y perfecto.



Los implantes mamarios son dispositivos médicos inventados para mejorar la forma de la mama o para crear un volumen mamario ausente o distorsionado por diferentes causas. Los motivos para hacer una implantación mamaria son: mejorar el contorno corporal de la mujer, por hipoplasia mamaria (mamas que no han tenido un desarrollo correcto) o por deformidades congénitas (mamas tuberosas). Corregir una pérdida de volumen mamario después del embarazo, por atrofia y ptosis mamaria o bien, equilibrar el tamaño de las mamas.



Muchos son los aspectos que generan dudas, y hasta por qué no temor, por ello el Dr. Fabián Peláez, cirujano plástico de nuestra provincia, responde las dudas más frecuentes acerca de la mamoplastia.





- ¿Cuántos tipos de prótesis mamarias hay?

Existen diferentes formas de clasificar los implantes mamarios, de acuerdo a su contenido pueden ser de gel de silicona o de solución fisiológica, si tenemos en cuenta su superficie, pueden clasificarse en lisos, texturizados y de poliuretano, y si se considera la forma del implante, estos pueden ser redondos o anatómicos.



- ¿Cuál es la prótesis más segura hoy para cualquier persona?

Todas las prótesis que se comercializan hoy en Argentina deben estar aprobadas por ANMAT, por lo tanto, son seguras. Pero la seguridad de la cirugía de aumento mamario depende mucho más de la experiencia y capacitación del cirujano, de la infraestructura de la institución donde se realiza el procedimiento y del estado de salud de la paciente. Estos son los factores más relevantes a la hora de evaluar la seguridad de todo procedimiento.



- ¿Hay un límite de edad para colocárselas?

A partir de los 18 años pueden colocarse implantes mamarios, y no hay límite en edad.



- ¿Se puede amamantar con prótesis mamaria?

Claro, con la técnica adecuada se preserva en el 100% de los casos la función de la glándula mamaria, se puede dar de mamar normalmente con implantes mamarios.



- ¿Cuál es la vida útil de una prótesis mamaria?

Hoy en día ha cambiado el concepto de que los implantes deben cambiarse cada cierta cantidad de años. Lo que sucede es que actualmente los implantes son mucho más resistentes que antes y además están rellenos de un gel cohesivo de silicona, es decir que, ante una rotura, el contenido del implante no migra como sucedía antes cuando estaban rellenas de una especie de aceite de silicona, o un gel muy liviano. Es muy improbable que se rompa un implante, pero si ello sucede no se considera una urgencia, se programa una intervención para reemplazarlo.



- Una persona que lleva más de 10 años con prótesis, ¿debe hacer un recambio?

No, para nada, actualmente los implantes sólo se reemplazan si están rotos.



- ¿Qué controles médicos debe hacerse la mujer que tiene prótesis y cada cuánto tiempo?

La paciente con implantes, como cualquier mujer, debe realizarse periódicamente el autoexamen mamario para detectar alguna anormalidad a la palpación, además de los controles anuales con ecografía, a los que se agrega la mamografía a partir de los 40 años.



- ¿Las prótesis son fáciles de dañarse?

En la actualidad es muy poco probable que un implante se rompa, pero no es imposible. Pueden romperse por una colocación incorrecta, por un traumatismo severo, también por alguna punción, o lo que es más común, espontáneamente. La mayoría de las pacientes que presentan un implante roto no tienen antecedentes de golpes en la zona, ni intervenciones que puedan haber dañado el implante. Recordemos que, a pesar de existir mucha tecnología en el desarrollo y fabricación de los implantes mamarios, la elaboración de estos dispositivos es bastante artesanal en algunas etapas, y puede fallar la resistencia de la membrana de silicona o la zona de cierre o sello del implante.



- ¿Significan algún riesgo de desarrollar cáncer de mama?

No existe mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama en las pacientes con implantes mamarios.



- ¿Cuánto cuesta colocarse prótesis mamaria con todo incluido?

El valor de una cirugía de aumento mamario puede variar de acuerdo a varios factores, como la técnica a utilizar, el tipo de implante necesario, o la asociación con otros procedimientos complementarios, por eso es imprescindible la valoración de cada paciente en una consulta.



- En la actualidad, ¿Hay muchas mujeres que se colocan prótesis?

La verdad que sí, desde hace varios años, te diría unos veinte, que comenzaron a fabricarse los implantes de esta nueva generación, rellenos de gel cohesivo, más resistentes, más seguros, con mejor tolerancia por el organismo, la cantidad de pacientes que se realizan mamoplastia de aumento viene aumentado cada año. Además, en esa época, año 2000 aproximadamente, también aparecieron publicados varios estudios que mostraban que no existía relación entre colocación de implantes mamarios y cáncer de mama, con lo cual, lógicamente, se dispersaron los miedos y las mujeres se animaron mucho más a la cirugía.



Fuente: Fabián Peláez - M.P. 2879

Especialista en Cirugía Plástica Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica

Especialista Universitario en Cirugía Plástica Universidad Nacional de Córdoba

Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora