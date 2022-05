GALLO: (1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Durante esta semana tendrán muchas ocupaciones y muy poco tiempo para descansar. Sin embargo, se sentirán satisfechos porque podrán solucionar problemas y finalizar asuntos que les tenían muy preocupados. No obstante, se recomienda que le presten un poco más de atención a su salud porque no le están dando a su organismo las horas de sueño que requiere para estar fuerte y saludable.



RATA: (1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

La clave para esta semana es el orden, si hacen cada cosa en el tiempo y en el lugar adecuados lograrán concretar exitosamente todos sus planes. En el ámbito laboral, se han estado esforzando mucho porque desean crecer profesionalmente. Sin embargo, por cuestiones ajenas su esfuerzo no está siendo valorado y el problema es que esta situación no cambiará durante los próximos meses. Tal vez sea el momento adecuado para, de a poco, comenzar a buscar otro lugar que se adapte más a sus expectativas.



BUEY (O BÚFALO): (1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

Comenzarán la semana muy bien anímicamente debido a que un amigo muy cercano les hará depositarios de una noticia que les causará una gran alegría. En el ámbito laboral, será una semana complicada. Todos sus pensamientos están dirigidos hacia un acontecimiento muy importante. Por este motivo podrían cometer errores importantes.



TIGRE: (1950/1962/1974/1986/1998/2010/2022)

Últimamente un poco aisladas y solitarias las personas de este signo. Sin embargo, esta semana se presentarán muchas oportunidades para que puedan revitalizar su vida social, aceptar todas las invitaciones que les hagan porque contribuirán a fortalecer su salud emocional. En el ámbito laboral han estado esforzándose mucho durante los últimos días, y esta semana obtendrán recompensas.



GATO (O CONEJO): (1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Todas las decisiones que las personas de este signo tomen durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarán acertadamente su espíritu emprendedor con su carisma para concretar sus proyectos y encontrar empleo, en el caso que esté desocupado. En el ámbito laboral será una semana difícil. En el terreno del amor, el hombre de este signo tendrá una semana bastante tranquila.



DRAGON: (1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Durante esta semana las personas nacidas bajo este signo deberán evitar los actos precipitados y meditar bien antes de hacer o de decir algo. La clave para los próximos días será actuar con cautela y medir todas sus palabras. En el ámbito laboral, esta semana tendrán que tener mucho cuidado con todos los papeles que firmen o con las autorizaciones que les concedan. Hay personas en su ambiente de trabajo intentarán hacerles caer en una especie de trampa con el objetivo de perjudicarles.



SERPIENTE: (1953/1965/1977/1989/2001/2013)

En el ámbito laboral las personas de este signo deberán tener mucho cuidado durante los próximos días. La clave será controlar emociones y medir expresiones para evitar tener un problema muy serio con alguien que ocupa un alto cargo en su lugar de trabajo. En su ambiente laboral hay colegas que esperarán que su temperamento se desborde y harán lo posible por provocar esa situación. Controlarse y de esta forma lograrán atravesar esta difícil semana sin mayores inconvenientes.



CABALLO: (1954/1966/1978/1990/2002/2014)

A partir del lunes comenzará un período muy bien auspiciado para que todas las personas de este signo que estén solteras se reencuentren nuevamente con el amor y puedan renovar sus ilusiones El problema en el ámbito laboral puede surgir porque supieron exigir lo que les correspondía en el momento oportuno. No obstante, no está todo perdido pero deberán aprender a pelear por lo que desean y a no ceder con tanta facilidad.



CABRA (U OVEJA): (1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Será una semana sumamente estimulante para todas las personas nacidas bajo este signo. Se van a sentir pletóricos de energía y no tendrán problemas en canalizar dichas energías y conseguir metas. En el ámbito laboral, un compañero de trabajo se acercará con una actitud beligerante y agresiva. Lo que busca esta persona es socavar tanto su autoestima como su prestigio profesional. Deberán demostrar que tienen carácter y que saben hacerte respetar.



MONO: (1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Tendrán esta semana un exceso de energía que ayudará a finalizar todas aquellas tareas, en todos los ámbitos, que venían postergando desde hace tiempo. No obstante, tanta vitalidad puede interferir a la hora de conciliar el sueño, intenten mitigar el insomnio con alguna lectura o música relajante. En el ámbito laboral, desean desde hace meses cambiar de trabajo. Es momento de postularse en otras empresas y buscar contactos, para ser relacionados en este aspecto.



PERRO: (1957/1969/1981/1993/2005/2017)

En el ámbito financiero y de negocios, surgirán nuevas y mejores oportunidades en lo referido a temas económicos. Si organizan su presupuesto será más fácil administrar dinero y guardar algunas reservas para los imprevistos que puedan surgir en el futuro .En el ámbito laboral, surgirá durante esta semana la posibilidad de un viaje ligado a su profesión. Estarán muy ilusionados pero podrían ocurrir cosas que provocarían una postergación inevitable del mismo.





CERDO: (1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Durante esta semana, deberán utilizar su fuerza de voluntad para erradicar hábitos nocivos, sobre todo los referidos al ámbito laboral. En el terreno del trabajo, han perdido el deseo de esforzarse y de dar lo mejor de sí debido a que consideran que su esfuerzo no es valorado. Recientemente han ingresado a su lugar de trabajo algunas personas que cuentan con ciertos privilegios sin tener capacidad ni conocimientos.