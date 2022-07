Cabra (1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Estarán colmados de dudas e inseguridades respecto al camino a seguir. Por otro lado, no se recomienda desbocarse al momento de pensar en la solicitud de créditos o préstamos, pues, piense que quizás, no sea el momento oportuno y más aún, será necesaria una profunda evaluación de la relación costo-ingreso, para decidir este tipo de transacciones. Finalmente, en la salud, no habrá novedades que sobresalten, pero si a la vez, pudiera evitar alguna remota posibilidad, no dude en la toma de medidas necesarias para tal fin.



Rata (1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008 / 2020)

Las parejas de este signo lograrán llegar a un mejor entendimiento respecto de sus necesidades y deseos. Será una buena semana para conquistar al sexo opuesto. Apelen a sus encantos para sentirse plenamente gratificados con las respuestas que obtengan. En el ámbito profesional, la libertad interior será indispensable para poder transmitir sus ideas con la aprobación incondicional de los otros. La salud, de parabienes.



Buey (1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009 / 2021)

Eviten arriesgar la familia, pues la ausencia se convertiría en un resultado cantado. Días marcados por una tendencia obsesiva al pasado y a la introversión. En la vida laboral se compensan otras carencias. Los estudios prosperarán a mediados de semana, pues, lo ideal será aprovechar este aspecto, ya que se avecinan exámenes que irremediablemente deberán aprobar.



Tigre (1938/ 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010 / 2022)

Etapa beneficiosa para comenzar nuevas relaciones y dejar atrás viejos rencores. Además de mostrar gran lucidez y dedicación a sus seres queridos. Nuevas ideas en el ámbito familiar. Contactos con el extranjero o con extranjeros los beneficiarán. El trabajo se expandirá con la creación de nuevos proyectos. Deberán elaborar todo con cautela y sin arrebatos.



Gato (1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

Exageradamente optimistas. Poseen una vista distinta de las cosas y de la adversidad, animándose así a solucionar cualquier imprevisto que surgiere. Se los notará con un incentivo pocas veces visto en estos felinos, ganas de vivir, y por si fuera poco, los acompañarán un excelente nivel de ingreso. Ciclo propicio para incrementar sus ingresos en el trabajo. Se acerca el tan ansiado viaje.





Dragón (1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

Etapa prodigiosa para finanzas e inversiones a corto y largo alcance. Midan a su oponente y arremetan con su energía mirando al futuro. Excelente período para desplegar una vida amorosa activa. Absténganse de innovar en lo relacionado a romances. Momento de equilibrar emociones, evitar tensiones y compensar ausencias. El campo profesional se desarrollará exitosamente, contando con un aval extra.



Serpiente (1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

El deseo de volver que estos nativos ocultan en su inconsciente será más intenso en estos días. Necesitarán de periodos de soledad para conectarse con vivencias del pasado. Recurrirán a sus mayores para revivir a través del diálogo viejas experiencias. Posibles estados depresivos. La economía será óptima si su actitud es positiva, optimista y ganadora.





Caballo (1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

Perduran los resabios de tristeza en sus corazones. Deseos de una intimidad mucho más intensa. Es posible que conozcan a alguien que los impacte por su ternura y encanto personal. El contacto con la familia resultará muy estimulante para los negocios y nuevos proyectos comerciales. Momento de cambiar la actitud frente a la vida y ponerse positivos al momento de encarar nuevos y saludables cambios.



MONO: (1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Mediten antes de tomar decisiones en el amor. El fantasma de la desvinculación sentimental no desaparece aún. De todos modos, antes de llevar a cabo una separación, será preciso dialogar con tranquilidad. Se sentirán con más energía y confianza para iniciar innumerables proyectos en el orden laboral. Buenas condiciones para comerciar, viajar y firmar compromisos sin temores.



Gallo (1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Experimentarán satisfacciones por acciones o logros en el ámbito familiar. Días agradables para disfrutar del cariño y la intimidad de la pareja. Ser cautos con los gastos para evitar desfasajes que luego podrían lamentar. Lograrán disfrutar realmente de la vida hogareña si accionan con estabilidad.



Perro (1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

La vida afectiva puede presentarse con algunas demoras y posibles frustraciones, pero aun así, no tema al rechazo. Algunos encuentros y desencuentros con amigos y familiares que les escatimaran afectos y comprensión. Ciclo de gran actividad de concreciones y reconocimientos en la faz laboral. Buena predisposición para actividades laborales o empresas.



Cerdo (1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

Semana activa en lo que a vínculos y sentimientos se refiere. Disfrutarán plenamente de la compañía de la pareja con la cual dejarán traslucir sus más profundas pasiones. Tendrán que analizar innumerables propuestas tendientes al incremento del capital común. Transitan por caminos de cornisa a nivel financiero, pero dependiendo de la astucia, no escatimen esfuerzos para ser reconocidos, pues pronto podrían darle la razón a sus propósitos.