CABRA U OVEJA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Semana sorpresiva para estos nativos, con energías enfocadas al relax, tranquilidad y descanso. Ellos desde su espacio, muy disimuladamente, observarán cada suceso en su entorno. Analizarán toda la situación a fondo para luego tomar decisiones correctas. Distancian amistades peligrosas a sus intereses. Los solitarios, gozarán de encuentros sorpresivos y ocasionales. Visita a profesionales de la salud.



RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Días importantes para recurrir a diversas atracciones recreativas para sepultar angustias y malos momentos. Marcada tendencia a búsqueda de un nuevo rumbo a su economía. Modificaciones en su estructura económica, evite cualquier situación, que lo derive al pánico. No es conveniente presionar a estos nativos.



BUEY O BUFALO: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

El corazón pasa por momentos de melancolía. El estado de la situación se presenta adverso para nuevos romances o escapes. Sensación de inseguridad en lo profesional que necesitara de un esfuerzo extra. La tranquilidad puede venir en las próximas semanas. No descuide su organismo.



TIGRE: (1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

La prudencia primará en terreno sentimental escarpado. Tomarán en cuenta una situación límite. Palabras ya pronunciadas que llevan consigo el arrepentimiento. Carisma y amplitud del campo de acción en lo laboral. Buena estrella para emprendimientos independientes. Mente muy clara y decidida.



GATO O CONEJO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Momento oportuno de reestructurar el orden de sus prioridades y compromisos. Deje de lado su terquedad y comience a pensar en la vida familiar. Recuerde que hay momentos perdidos que jamás se recuperarán. Transcurre un momento único e inolvidable para esta etapa felina. Aproveche posibles invitaciones de visitas y viajes próximos. Inician nuevas empresas. Grandes cambios en la economía. Cuide la presión arterial.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Esta semana se les presenta con un excelente estado anímico y mucha energía, para encarar con plenitud sus mayores éxitos y logros. Madurez afectiva. Caminos que se cruzan. Excelentes augurios. Nuevas vivencias y puntos de vista para encarar proyectos comerciales. Gran magnetismo para atraer beneficios y dádivas. Mejoras en el aspecto físico.



SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Es recomendable desacelerar el ritmo de su rutina, pues la vida está transcurriendo en forma vertiginosa y quizás aún no lo notaron. La más alta aspiración de este nativo será llegar a un punto de convergencia con su pareja. Soluciones económicas y/o laborales a corto plazo. Primará la cobranza de deudas pendientes. Prohibido olvidarse de sí mismos.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Iluminados por el azar, por fin llegará el tan ansiado trofeo que estaban buscando. Sin embargo, eviten confundir éxito con necesidad de ganar, lo primero siempre llega sin previo aviso. En el plano sentimental su corazón hará un paréntesis para acomodar sus afectos. Por estos días, los equinos, tendrán que conformarse con mantenerse cerca del palenque, ya que el entorno, no está en las mejores condiciones, en especial si planeaban realizar una ajustada agenda social. Se aconseja un tiempo de relax.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Espíritu de inquietud agobia el alma de estos nativos en esta semana. Sospechas que surgen en el amor. Diálogos ásperos. El azar no será su fuerte en estos días. Las ganancias provienen de un denodado esfuerzo y atención, a sus planes laborales. Será preciso un orden a nivel administrativo de su patrimonio. Es momento de solucionar claramente los temas legales familiares y volver a empezar. Grandes invitaciones. Salud sin problemas mayores. Propicio para practicar algún deporte terapéutico.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Situaciones que inducen a la madurez en pareja y a la reconciliación en su parte más esencial. Corrida de aventuras a los solitarios. Aflora la parte más diplomática de su personalidad para establecer diálogos con compañeros de tareas o socios. Conciliar para acordar es la premisa. Buen entendimiento con su organismo. Aún así necesitan un estricto control profesional durante este período.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Raciocinio para decidir su suerte afectiva. Innumerables razones provocan limitaciones económicas. No descarte la posibilidad de reducir gastos innecesarios y algo excesivos para equilibrar su condición de vida, se sugiere cautela para tranquilidad de los suyos. La paciencia será el factor más importante en esta etapa.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Habrá demoras en la toma de decisiones, por simple cautela. También esto incide a nivel comercial, laboral o financiero. Saldar deudas del pasado, y con esfuerzo construir el presente y futuro. Deberán de estar preparados ante las exigencias laborales que se presentarán en el corto plazo. Señal de alerta ante hábitos perjudiciales para su organismo.