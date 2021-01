SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)

Perseverancia para recomenzar labores pendientes. Sensación de frustración por lo perdido. Falta de definiciones en el área comercial o laboral. Paciencia, no será una semana fácil, pero con astucia y practicismo, podrán aprovechar este periodo a favor, para recuperar ausencias materiales y generar nuevas proyecciones de vida.



RATA:(1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020)

Semana propicia para vivirla en compañía de sus semejantes y en especial, con su pareja. No se descartan algunos altibajos en el transcurso de la misma, pero gozará de alivio y relax, por angustias y malos momentos vividos semanas anteriores. Dedicados a full a su empresa o trabajo.



BUEY O BÚFALO: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009/2021)

Problemas y preocupaciones familiares, tienden a desaparecer, dando lugar a una etapa con muy buenos augurios a nivel salud y bienestar. Será bueno recordar todo lo que se siga en los próximos días. Como prevención a posibles peligros en su medio sentimental, amistoso, y laboral. Se concreta el viaje planeado, sin embargo, no está demás un poco de atención en el aspecto burocrático para la ejecución del mismo.



TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)

Conflicto a nivel pareja o bien con socios de trabajo y estructura. Poner las cosas en su debido lugar, siempre da forma y concreta lo que uno desea. Sólo con tacto e inteligencia se podrá consolidar la pareja o los proyectos financieros. No es aconsejable bajo ningún aspecto el enfrentamiento con personas de jerarquía.



GATO O CONEJO: (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)

Disfrutarán de una semana a pleno logro. Luego de un periodo sofocado por las diferentes responsabilidades que los mininos asumen cada día. La estética prevalece. Aumenta la autoestima perdida. Buenos socios se unirán a nuevos emprendimientos. Periodo de paz y armonía a nivel legal y comercial. Evite las aceleraciones cotidianas, pues su sistema nervioso y cardiaco, se los agradecerán.



DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)

Se ampliarán las posibilidades de encontrar el amor dentro del círculo de amigos. Comienzan a gestarse condiciones para mudarse. Inesperado sentimiento de amor y servicio por sus congéneres. No se comprometan a nada por escrito y agudicen la precaución en compromisos sociales.



CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)

Optimismo al por mayor. Período de paz y armonía en el terreno amoroso ya que encuentra una estabilidad propicia para ambas partes con la posibilidad de acrecentar los momentos de placer y de motivación. Salud, muy buena, con posibles vaivenes con respecto a su digestión. Es recomendable un régimen libre de grasas y calorías, evitando así un probable desequilibrio orgánico.



CABRA U OVEJA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)

Estarán más dotados para desplegar con éxito su capacidad de seducción, por lo que resultará una semana propicia para conectarse con personas impactantes. Muchos solos tendrán la posibilidad de conectarse con personas compatibles. Periodo propicio para incrementar sus ingresos en el trabajo.



MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)

Deberán canalizar todas sus angustias sentimentales a través de actividades recreativas. Se presentará difícil para la comunicación y las relaciones en general. Probable desánimo y apatía. Eviten en el medio laboral inútiles peleas y rivalidades ya que se encontrarán propensos a ser víctimas y victimarios.



GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)

Oportunidad de restablecer el diálogo con la pareja y conciliar puntos de vista. Actuando con prudencia evitaran angustias y depresiones. Problemas familiares pueden ocupar su mente. La actitud deberá ser solidaria y comprensiva. Gran capacidad de memoria que redundara en cantidad de beneficios laborales.



PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)

Ordenar las ideas será indispensable para la estabilidad afectiva. Momento de inseguridad. Avanzar con cautela y afirmarse en el amor será el paradigma de estos días. Posibles reclamos de haberes pendientes o cualquier solicitud de mejora salarial tendrían un resultado negativo. No es el momento oportuno para encarar apuestas ni desafíos.



CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)

Contarán con óptimos influjos celestiales en el amor. Renacimiento de la fe y la esperanza vislumbra la cima de una montaña sentimental. Buena predisposición del cielo chino y por lo tanto favorable para los negocios que permanecían estancados. Volverán a funcionar dependiendo de su capacidad y lucidez.