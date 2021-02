CERDO (1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

Altísimo nivel de riesgo profesional. Aprovecharán su capacidad de intuición para frenar a tiempo posibles amenazas o desfasajes en el plano laboral y financiero. Alejamiento oportuno de ciertas amistades que impedían una vida más tranquila. Momento ideal para iniciar tratativas, como así también, planificaciones o contactos con el exterior.



RATA (1924 / 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008 / 2020)

Deberán poner a prueba su fortaleza y resistencia ante la adversidad, especialmente en lo referido a la salud tanto personal como de seres queridos. Limitaciones en el amor que no llegarán al punto de la infelicidad. Planteo de relaciones maduras y formales. Inmersos en su mundo laboral.



BUEY (1925 / 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009 / 2021)

Mucho optimismo y excelentes tiempos comienzan a transitar. Así y todo, deberán seguir siendo cautelosos en sus decisiones. No todo lo que brilla es oro. Deberán preocuparse más de sí mismos y menos de la vida ajena. No se arrepientan de lo perdido.



TIGRE (1926 / 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010)

Se les pedirá una dosis de sensatez y cordura para calmar los impulsos. Contenerse ante actos reaccionarios. Cambios, replanteos y nuevas aspiraciones a nivel sentimental. Dejar atrás rencores y recomenzar, o renacer desde su interior. Sin intrigas en el trabajo.



GATO (1927 / 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

Rejuvenecimiento en sus ideales, como también en su persona. Realizaciones inauditas en lo sentimental. Sorprenderán a más de uno con sus decisiones. Con paciencia, podrán disfrutar de los resultados que esperaron desde hace mucho tiempo. Precaución con el estrés y las exigencias laborales.



DRAGÓN (1928 / 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

Experimentarán nuevas vivencias sentimentales, acompañada de una nutrida actividad social. Están dotados de facultades que les permiten obtener una nitidez en sus objetivos, los cuales, siendo bien aplicados, aterrizarán sin escalas en el éxito y la fortuna.



SERPIENTE (1929 / 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

Gran carisma y reencuentro con personas del pasado. Las afinidades con el ambiente laboral y social siguen en todo su esplendor. Realizaciones a nivel personal y profesional. Búsqueda incansable en nuevas oportunidades e inversiones materiales.



CABALLO (1930 / 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

Muy buenas perspectivas a nivel económico y comercial, las cuales, también deberán contar con el apoyo de su entorno, a fin de garantizar éxito. A la dulce espera de un llamado o una noticia en el plano afectivo. Se tornan difíciles de tratar. Prudencia en la salud, es momento para hacerse un minucioso examen.



CABRA (1931 / 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Altas aspiraciones se pueden estar gestando. Prudencia. Resultados benéficos en transacciones comerciales. Dedicación en el terreno de las inversiones. Creativos en el amor. Cuidado con infidelidades. Colaboración y apoyo de jefes y amigos muy leales. Agradable sorpresa durante la semana. Visitas que llenan de alegría su hogar. Será necesario detenerse en su estado físico.



MONO (1932 / 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

Mantener la postura y la compostura. Evitar errores de palabras hacia terceros. Habilidad en la comunicación con la pareja. En lo laboral y en el ámbito donde se desarrollan deben estar pendiente de algunos inconvenientes u obstáculos. Propicio para planificar viajes. No se entretengan en las cuestiones prácticas y materiales.



GALLO (1933 / 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Seguros de sí mismos y con claridad definida para sus planes personales. No arrepentirse de sus logros. Sigue perseverando por nuevas oportunidades amorosas pero con mucho tacto a la hora de tomar una decisión. Mejoras salariales y propuestas en el trabajo. Se fortalecen las relaciones sociales y laborales.



PERRO (1934 / 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

Semana con intenso movimiento, sobredosis de nerviosismo y característico mal humor. Mayor entendimiento y percepción de las circunstancias. En el trabajo recuperan el tiempo y el terreno perdido. Etapa ideal para dedicarse a recreaciones y actividades físicas.