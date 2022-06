Buey (1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009 / 2021)

Reflexionar cada criterio a tomar. Las relaciones de pareja podrían verse afectadas por especulaciones injustas. No es recomendable generar conflictos innecesarios que podrían fomentar algunas situaciones delicadas a nivel social. Las situaciones financieras se hallan en una posición desfavorable. Trate de no discutir con amigos o socios. El silencio, la mejor opción.



Rata (1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008 / 2020)

Necesidad de estar solos y tranquilos. Podría surgir un sentimiento de angustia indefinida que no durará demasiado. Lo ideal para superar esta compleja circunstancia será abocarse a pleno a tareas creativas dentro del ámbito laboral. No desanimarse ante nada ni nadie.



Tigre (1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010 / 2022)

Se presentará un panorama altamente positivo. Revelaciones. Suspicacia. Estado de alerta al corazón. No permiten desmembramientos familiares ni sentimentales. Aumentan sus ahorros. Cuidan celosamente los ingresos adquiridos. La salud se fortalece. Activa vida social.



Gato (1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

La sensatez debe primar. Esta semana no será más fácil que las pasadas, preferentemente a nivel laboral, donde deberá exigirse en su esfuerzo para conseguir ingresos más rentables. Incidentes por trámites comerciales. Novedades desde el extranjero. Ahorros estables.



Dragón (1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

Tendrán que unir voluntades en sus relaciones para salir adelante. Imaginativos y sentimentales pero muy posesivos deberán aprender afectos con libertad. Se consolida su posición en lo profesional merced al tesón y la perseverancia demostrada en el trabajo.



Serpiente (1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

Buscar el camino que les lleve al éxito y su paz interior. Nada impedirá los acercamientos que tienen pensados. Las ideas se estructuran y el esfuerzo denodado tras los objetivos que planearon arroja un éxito contundente. Eviten el dogmatismo en sus vidas.



Caballo (1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

Pensar antes de actuar impulsivamente. Cuiden sus actitudes para no trotar en falso. Absténganse de involucrar a terceros o miembros de su familia en su vida privada. Contarán con las bondades del cielo chino para invertir. Lo positivo será no desaprovechar su suerte.



Cabra (1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

Se interesan más en temas filosóficos y espirituales que los materiales o sentimentales. El medio en el cual desarrollan sus tareas no perderá oportunidad de estimularlos. Disciplinados, serios y más reservados que de costumbre se preparan para un triunfo en su trabajo.



Mono (1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

Atravesarán una etapa de extrema rebeldía que no será fácilmente aceptada por sus pares. Estarán más inspirados, intuitivos y creativos que de costumbre; un estado casi privilegiado. Abocados a prestar ayuda a gente conocida o necesitada en asociaciones desinteresadas.



Gallo (1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

Los momentos de inestabilidad y de inseguridad en el terreno laboral le harán tomar conciencia de lo importante que es tomar en cuenta los consejos de sus seres queridos. Nada de rencores. Debe primar cautela ante cualquier instancia. Esa es la clave para evitar dolores de cabeza.



Perro (1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018)

Señal de alerta. Deberá primar la prudencia y neutralidad ante cualquier opinión. Experimentarán transformaciones en su personalidad que serán de mucha ayuda para su evolución. Gracias a las actividades grupales descubrirán nuevas formas de diversión. Evite el azar.



Cerdo (1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007 / 2019)

La comunicación con su entorno será ideal. El optimismo y el entendimiento priman en sus ideales. Compartirán cada momento con su pareja y disfrutarán a pleno de reuniones sociales y paseos. Decidirán el destino de los recursos económicos de la familia o de la empresa.