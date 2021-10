El sistema hifu: ultrasonido focalizado de alta intensidad, es un equipo que se usa para el rejuvenecimiento y tensado de la piel tanto facial como corporal.



Consiste en un procedimiento médico por el cual, luego de la aplicación de un gel, a través de un cabezal se emite un haz de ultrasonido de alta frecuencia a altas temperaturas, y en la profundidad necesaria, por lo que con esta energía se logra un proceso de activación a nivel de la piel, lográndose que nuestro propio organismo genere colágeno y elastina, para dar firmeza y solidez en la misma.



Es decir que por medio de un pequeño dispositivo que se va apoyando en la piel en la zona seleccionada para el tratamiento, enviamos una energía concentrada y controlada que logrará que nuestro organismo responda generando más tensión y firmeza en la piel.



Está indicado a partir de los 30 o 35 años, y es solicitado tanto para mujeres como para hombres.



Por supuesto, que el paciente debe realizar una consulta previa con su dermatólogo experto que será quien lo evalué para considerar realizar este tratamiento, dice la Dra Verónica Godoy, ya que cada paciente es único, y debe ser evaluado exhaustivamente, más allá para definir si este es el tratamiento adecuado del paciente, porque en muchos casos este tratamiento se complementa con otros procedimientos, haciendo que su resultado y respuesta sea óptimo.



Es un tratamiento muy eficaz y seguro, en manos avezadas, ya que se emite la energía a distinto nivel de profundidad, con diferente intensidad, sin alterar ni dañar los tejidos de alrededor.

Al momento de seleccionar un tratamiento para tensar y reafirmar la piel de adentro hacia afuera es la mejor elección ya que llega hasta las capas más profundas de la piel, contando con otras ventajas, como son: es un tratamiento ambulatorio el paciente no necesita realizar reposo luego del mismo, se sugiere realizarlo 2 veces por año, poco doloroso o una leve molestia, se realiza en una sola sesión, el tratamiento demora de 30 a 60 minutos según la zona a tratar, se puede realizar en cualquier época del año.



Este tratamiento es conocido por ser comparado a un lifting sin cirugía, ya que trabaja en profundidad, pero de ninguna manera es un reemplazo de un estiramiento facial quirúrgico, este tratamiento vendría a ser el escalón previo a un lifting quirúrgico, teniendo en cuenta que hay pacientes que aún no desean realizarse una intervención quirúrgica, o que mentalmente no están preparados para la misma, o no se dispone del tiempo de recuperación que conlleva una cirugía, por lo tanto es la mejor alternativa al evaluar un paciente que quiere prevenir o mejorar la flaccidez de la piel.



Como siempre digo, aclara la Dra. Verónica Godoy, por favor seleccionar clínicas o estéticas con un médico experto capacitado y que cuente con la habilitación correspondiente por salud pública. Ya que hoy por hoy los equipos se alquilan pasando de lugar en lugar, a veces son equipos de imitación, no originales, se dan capacitaciones de minutos a cualquiera que maneje el equipo, y de este modo deja de ser un procedimiento eficaz y menos aún seguro.



Beneficios del Hifu





Es una técnica no invasiva.

* No daña los tejidos adyacentes a la zona tratada.

* Reduce las líneas de expresión gracias a la estimulación del colágeno y la elastina.

* Destruye la grasa de forma permanente.

* No es doloroso, por lo que no requiere de anestesia.

* Facial se destaca que logra eliminar toda clase de arrugas en el rostro, tales como en la frente, ojos y boca, y además ayuda a definir la barbilla gracias a que regenera el colágeno y la elastina natural de la piel.



* Es realmente efectivo en personas con flacidez leve a moderada. Genera un rejuvenecimiento natural, quita la falta de tono, la apariencia apagada en el rostro y hace que el paciente se vea y sienta de muchos años menos de los que en verdad tiene.



* Aunque normalmente se recomienda la realización de dos o tres sesiones como mínimo según las necesidades de la piel del paciente, lo cierto es que desde la primera sesión se pueden observar algunos resultados. En ocasiones se requiere la realización de más sesiones como cuatro o cinco para tener mejores resultados.



* De acuerdo a la zona a tratar es el precio, a partir de $10.000.



