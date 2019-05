En la reconocido predio de la Rural se llevó a cabo la feria más importante del país, que año a año convoca a miles de visitantes. Una verdadera fiesta de la cultura con diversos atractivos; talleres, mesas redondas, la presencia de destacados expositores, una propuesta para que grandes y chicos, donde se disfruta de las últimas novedades editoriales. Un despliegue único con 1.500 actos culturales, actividades educativas, debates, talleres e invitados internacionales. Yolanda Quiroga, experta en educación y conductora del programa Botica Educativa, estuvo allí y nos da su mirada.



El mayor desafío para los escritores, fue lograr momentos y espacios de silencio y reflexión, más allá del de la dinámica vertiginosa que ofrece la muestra. En cada edición de esta feria, hay una ciudad invitada de honor, este 2019 fue "Barcelona', quien concurrió con más de cuarenta escritores.



Un espacio a destacar y renovado es "Zona Futura', donde nuevas escenas literarias y culturales se dieron cita. Hubo cruces entre literatura, tecnología y otras disciplinas que supieron crear una plataforma original para pensar en una cultura literaria que excediera las fronteras del papel impreso o digitalizado. El libro fue abordado desde múltiples perspectivas. Desde la potencia legítima que lograron las editoriales independientes, la expansión de los audiolibros hasta las nuevas maneras de leer en la cultura digital.



En esta nueva edición, bajo el lema del stand "San Juan Patrimonial', nuestra provincia mostró una propuesta interesante, donde destacó los patrimonios culturales y naturales, siendo además la única en poseer dos patrimonios mundiales declarados por la UNESCO, como lo son el "Parque Provincial Ischigualasto' (Año 2000) y "Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino' (Año 2014). En la sala José Hernández, se presentó una línea del tiempo referida a los descubrimientos paleontológicos más recientes de San Juan, por medio de la Dra. en Paleontología Cecilia Apaldetti. Además, la doctora en Historia y Arqueóloga, Catalina Teresa Michieli, presentó su libro "Arqueología de Angualasto: historia, ruinas y cóndores'. Este trabajo de investigación se extendió durante 40 años en el departamento de Iglesia y Jáchal, lugar en el cual se conservan evidencias arqueológicas inmuebles que abarcan 1.300 años de historia prehispánica. El nuevo libro incluye un CD compuesto por 330 láminas sobre la investigación de la cultura de Angualasto. El stand estuvo representado con la imagen de un gran dinosaurio, como imagen de la abundancia paleontológica de la provincia. Por otra parte, las bibliotecas populares tuvieron una participación especial con actividades lúdicas que organizarán para los más chicos. Se exponen allí, más de 357 títulos pertenecientes a más de 654 autores sanjuaninos.



El espacio para los adolescentes, es prácticamente una feria aparte, con sus ídolos, sus actos masivos, sus firmas de libros. Algunas de las actividades juveniles en la Feria, está el encuentro anual de Booktubers en la que participaron los mexicanos Alberto Villarreal y Claudia Ramírez, y también la autora norteamericana de temática LGTB Mackenzi Lee, muy esperada por el grupo de BBB (Bloggers, Booktubers y Bookstagrammers).



En el espacio digital se encuentra el llamado "Libro Absoluto', de Joaquín Fargas, es un objeto cuya estructura está basada en dos cuentos fantásticos de Borges que abordan los conceptos de finitud e infinitud: "La Biblioteca de Babel' y "El libro de arena'. La obra está conformada por hexágonos cuyos lados representan una disciplina y rotan sobre un eje. Al girar los hexágonos, se elige una serie de combinaciones que disparan una búsqueda por internet y generan una página relacionada con las temáticas seleccionadas.



Una revelación, es que por primera vez estuvo presente el emprendimiento de Viviana Zoeco (TICMAS), tiene una plataforma digital con múltiples charlas con herramientas de aprendizaje y contenidos a fin de potenciar la inclusión digital y aprendizajes basados en proyectos.



La zona infantil, un lugar para los más pequeños, un espacio donde pueden realizar diferentes actividades como, cuentacuentos, talleres, juegos, dibujantes y una biblioteca con ejemplares para que disfruten ellos.



Un pabellón destinado a los libros de bajo costo, textos clásicos de la literatura universal predominaban en los stands. Se podían aprovechar buenas ofertas desde $150, 3 x $250, novelas de Vargas Llosa a $80, libros de Ana Frank a $80.



Yolanda Quiroga resalta palabras de la directora de la Feria del Libro, María Teresa Carbono, " ella manifestó que la industria editorial ha perdido un tercio de su mercado, ha sido un año duro en producción y ventas. La problemática económica se sintió , tan es así que los autores de libros estaban en sus stands para poder vender, muy poca venta'.





Audio libro "La palabra tiene su lugar'





Apuntando a la tecnología, Yolanda Quiroga , presentó en la Feria del libro su audio libro, un material inclusivo para disminuidos visuales, diléxicos, lectores con falta de tiempo para leer, personas no alfabetizadas. Esto se puede ver en canal youtube, "Yolanda Quiroga'.

En una sociedad cada vez más atraída por lo visual, donde el ritmo de la velocidad aumenta y se permanece gran parte del tiempo pegado a una pantalla de cualquier dispositivo, es propio que ya no no podemos considerar las definiciones de lectura y de libro. Por ello, es necesario abrir estos nuevos modelos de lectura inclusiva y todos los que vengan a futuro. El audio libro es una grabación de los contenidos de un libro leídos en voz alta, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la información y difusión. Permite llevar a cabo otras actividades mientras se los ejecuta, es fácil de descargar y económico. El objetivo es entretener, informarse y aprender; es interesante como estrategia didáctica. Al subir el material al canal youtube, utilicé metafóricamente una imagen gráfica de un libro, porque sin ello, no podría presentar hoy está tecnología. Es necesario solamente un productor o dispositivo portátil que ofrecen compatibilidad con los formatos más comunes. Puede reproducirse en cassette, aparatos digitales, hasta en el mismo televisor.



En cuanto al contenido, he tratado de hacer un recorrido por autores de mi preferencia como poeta y escritor "Buenaventura Luna', el romántico "Pablo Neruda', frases para reflexionar del filósofo "Georg Fredrich Hegel', "Bernardo Stamateas' y el famoso neurocientífico "Facundo Manes'.



El docente puede trabajar con sus alumnos donde ellos elijan, con sus autores preferidos y realizar experiencias de aprendizaje escribiendo sus propias historias.