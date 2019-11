Unidas. Las nuevas soberanas conectaron a nivel personal desde el primer día y ya se consideran muy buenas amigas.

El pasado fin de semana se coronó a la nueva reina y virreina de la Fiesta del Trabajador Minero, la cual se realiza anualmente en la localidad sarmientina de Los Berros. Melanie Roldano y Nayla Jaled fueron las jóvenes elegidas como Reina y Virreina por el extenso jurado en una noche colmada de emoción, música y tradición minera. En una producción exclusiva realizada en los jardines del Hotel Villa Don Tomás, con la colaboración de los estilistas Juan y Yanina, ambas jóvenes comentaron que tienen la intención de aprovechar el reinado para formarse dentro del sector. Incluso adelantaron que hablarán con la organización para tratar de que en la próxima fiesta, las candidatas puedan hablar y expresarse sobre el escenario.

Melanie Roldano - Reina del Trabajador Minero

“Voy a aprovechar los viajes a las minas para conocer la geología desde adentro”

Inolvidable. Así describe la nueva reina la noche del festejo en que fue coronada como representante de todos los trabajadores mineros de la provincia.

Sincera, sensible y emprendedora, son algunos de los rasgos que forman la personalidad de Melanie Roldano, la nueva reina del trabajador minero. La joven de 19 años oriunda de Santa Lucía fue coronada el pasado fin de semana en el tradicional festejo que se realiza anualmente en la localidad de Los Berros. “Fue una experiencia inolvidable, tenía muchos nervios porque mi familia no pudo asistir, pero mis compañeras y la gente de la organización nos apoyó tanto a todas las chicas que finalmente puede relajarme y disfrutar ese hermoso momento”, explicó la estudiante del primer año de la carrera de geología. Su intención es representar de la mejor manera a cada uno de los trabajadores mineros de la provincia, pero también indicó que aprovechará los viajes a las diferentes minas y zonas mineras de San Juan para conocer la geología desde adentro, aquella que se aplica directamente en la zona de acción: “Estoy muy entusiasmada porque amo la geología, me encanta estudiar sobre los fenómenos naturales y la composición de la tierra. Voy a aprovechar a los ingenieros y geólogos en cada una de las canteras y minas que me toque visitar para que me cuenten cómo es trabajar en campo. Creo que la experiencia de trabajo in situ es tan enriquecedora, o más, que aquella que uno adquiere en la universidad”, indicó la nueva representante minera.

La nueva soberana comentó que uno de los temas que más charlaron entre las 16 candidatas que participaron del festejo fue el cambio conceptual de reina a embajadora que se planteó este año en la Fiesta Nacional del Sol y otros festejos provinciales. “Me parece muy bueno el cambio, porque saca a la mujer de la posición de ser solo una foto o una imagen estética, sin embargo sería algo que dejaría solo para la Fiesta del Sol, no creo que sea necesario implementarlo el año que viene en la Fiesta del Trabajador Minero, sobre todo para mantener la tradición de la elección de reina y virreina”.

Antes de concluir con la producción de fotos, Melanie comentó que sus pasos a seguir en lo inmediato es volver al departamento Sarmiento para interiorizarse más sobre la actividad minera no metalífera y así poder representar de la mejor manera el “gran esfuerzo que realizan diariamente todos los operarios dentro del sector. Mi intención es también organizar charlas informativas a cargo de profesionales para que se puedan debatir puntos específicos donde la gente tiene algún tipo de incertidumbre”.

En relación a los futuros festejos mineros, la nueva reina coincidió con Nayla, actual virreina, para que en futuras ediciones las candidatas puedan expresarse sobre el escenario de la mayor fiesta sarmientina. “En eso compartimos la opinión con Nayla, con la cual sentimos que somos amigas hace años. Estaría bueno poder trabajar en conjunto con la organización de la fiesta para que las chicas puedan expresarse. La idea es que a futuro puedan hablar, comentar sus ideas. De esta manera, el jurado y la gente en general no elegirían a las soberanas solo por una cuestión de apariencia física, sino por diferentes aspectos de la personalidad y proyectos de cada una de las candidatas”.

Nayla Jaled - Virreina del Trabajador Minero

“Me gustaría que el año que viene el título sea embajadora de la minería”

Nueva. La virreina nunca había desfilado ni participado de una producción fotográfica, pero resaltó por su espontaneidad y frescura.

Fresca, simpática, sencilla y muy optimista, así es Nayla Jaled, la joven oriunda de Capital que el fin de semana se coronó como virreina de la Fiesta del Trabajador Minero en Sarmiento. Con 20 años, está a meses de terminar el curso de auxiliar administrativo de clínicas y hospitales, título que pretende utilizar para incorporarse al ámbito laboral y así obtener los recursos necesarios para estudiar la carrera de psicología. “No podía creerlo, la verdad fue una sorpresa para mí, sobre todo porque nunca había participado antes de algo así, nunca me había subido a un escenario. Mi familia me pudo acompañar y fue un momento muy emocionante. Ahora siento al responsabilidad de informarme y sobre todo formarme dentro del sector minero para representar de la mejor manera a todos los trabajadores mineros de la provincia”, indicó la nueva soberana. Y agregó: “Me parece muy acertado el cambio de reina a embajadora. Esto tiene que ver con no tomar a la mujer como un objeto de certamen, sino darnos a conocer como somos, como hablamos, nuestra ideología etc., no solo ser juzgadas por la belleza sino por algo mucho más profundo e integral. Sería muy bueno que el año que viene no hayan reinas de la minería sino embajadoras, y también aprovecharía este año dentro del sector para trabajar con la organización para que el año que viene cada una de las chicas pueda hablar sobre el escenario, que no solo sea desfilar, sino también expresar ideas, inquietudes y proyectos como futuras embajadoras de la actividad minera”.

La joven capitalina comentó que uno de sus objetivos personales, durante el año que le toque representar al sector, será interiorizarse sobre la realidad de los trabajadores y comunicar la responsabilidad con la que se trabaja en cada una de las ramas de la actividad. “Me gustaría mucho a futuro trabajar vinculada a la minería. Mi título me permitirá realizar tareas administrativas en diferentes áreas de salud como medicina, obras sociales, ópticas etc., ya que tiene una base fuerte en secretariado. Aprovecharía mucho los viajes que hagamos a las minas de San Juan para entender cómo funciona todo el sistema de control y monitoreo de la salud de los trabajadores y así ver de qué manera puedo vincular mi actividad o aportar desde mi formación”.

Entre risas y los flashes de las fotos, la nueva virreina recordó que durante la noche de la elección, tuvo que sacarse sus característicos lentes para no arruinar el maquillaje, por lo tanto su visión se dificultó ante las luces y el enorme marco de público presente. “Ahora me río, pero no veía nada, me acuerdo que desfilaba y escuchaba los gritos de mi familia en algún lugar del público, pero no sabía dónde estaban”, comentó Nayla.

Y agregó: “No me imaginaba un festejo tan grande, con tanta gente, con artistas tan increíbles. Esta fiesta es una de las mejores de San Juan y creo que todos los sanjuaninos deberían ir alguna vez y vivir esa experiencia donde todo un pueblo festeja una actividad que desde hace décadas le da trabajo a toda una comunidad”.