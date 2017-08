Es el nombre de la obra de danza contemporánea que se presentará el 1, 2 y 3 de septiembre en el Teatro de Bicentenario. Bajo la sanjuanina Victoria Balanza y Diego Pobrete, un estreno que por primera vez es producción propia del teatro. Un espectáculo donde el lenguaje de los cuerpos transportará los sentidos del espectador para vivenciar algo inédito ya que se trata de un formato interdisciplinario, donde los diferentes lenguajes artísticos se articulan para crear infinidad de planos en la escena a modo de apoyo y sustento poético, como lo coreográfico, musical, visual, lumínico y escenográfico.



En esta oportunidad, Victoria Balanza y el bailarín invitado Lucas Segovia, de Joffrey Ballet (USA), serán los protagonistas de la obra, cuya puesta en escena desafía la sensibilización de los sentidos. Estará presente la poética de los cuerpos en movimiento y el lenguaje de la danza en el espacio. Momento, busca resignificar el universo musical de Cuchi Leguizamón, como raíz conceptual y filosófica de la identidad cultural.



Los artífices



Silvana Moreno, directora artística del Teatro del Bicentenario comenta, "Cuando se inaugura esta casa de arte Victoria y Diego se presentan con un proyecto artístico dirigido al ámbito de la danza, la propuesta consistía en trabajar con bailarines locales. El teatro toma esta iniciativa y decide hacer la producción de la obra completa. Un largo camino recorrido desde el punto de vista artístico y técnico para poder brindarle al público sanjuanino una producción con una impronta netamente nuestra y más contemporánea. Esto habla de que el Teatro está pensado para todos los géneros artísticos, para todas las miradas y para todos los públicos. El punto común que tienen las propuestas es que buscan la excelencia en todo sentido para trascender al público y que este se emocione'.



Diego Poblete, bailarín mendocino, a los 14 años partió a Buenos Aires a estudiar al Teatro Colón donde desarrollo su carrera. Luego paso a trabajar en el Teatro San Martín donde bailó en el Ballet Contemporáneo por 20 años. Recorrió el mundo bailando en diferentes teatros afamados. En el 2016 terminó su carrera como bailarín y empezó como coreógrafo, director y asistente de la escuela del Teatro San Martín. Y, expresa "Momento, está pensado desde la sensación que el espectador va a vivir, partimos en que el teatro es la primera abstracción que va a tener en escena, el relato no es lineal, simplemente apuntamos a las sensaciones del espectador, es decir que este pueda trazar un horizonte donde pueda reflexionar, pensar y disparar su propio imaginario'.



Victoria Balanza, bailarina sanjuanina, a los 19 años entró a la compañía de Julio Bocca trabajó 10 años con él en el Ballet Argentino y recorriendo europa con la danza. En el 2010 entró al Teatro San Martín haciendo carrera hasta el 2016, en ese mismo año tomo la decisión de renunciar y volver a su provincia y trasmitir la experiencia que logró y poder trasmitirla a las nuevas generaciones futuras. "Felices y agradecidos de esta oportunidad, confianza y compromiso, un lujo único presentar la obra en uno de los mejores Teatros de Argentina, una casa de arte que no tiene que envidiar a los mejores salas del mundo artístico. Y, qué más volver de esta manera, me estalla el corazón de alegría, finaliza la bailarina sanjuanina'.

Un espectáculo interdisciplinario



Es un proyecto a gran escala, con gran valor moral como profesionales de la danza, la propuesta de Victoria y Diego. Con un elenco de 19 bailarines en escena, ellos son: Ma. Julia De Nardi, Gema Fernández, Ma. Celina Lloveras, Ma. Loures Lloveras, Luz María López, Itahisa Méndez, Cecilia Ramos, Gisella Rodríguez, Sofía Usín, Guido Bonacossa, Braian Moyano, Matías Fernández, Raúl Manzano, Maximiliano Méndez, Fernando Muñoz, Gabriel Rodríguez y Matías Tramontín.



Un trabajo pensado únicamente para el Bicentenario, por su arquitectura imponente, en un marco de síntesis de planos dentro de la escena. La sensibilidad, escuchar el interior y la predisposición es lo que espectador puede soltar frente al espectáculo, donde la música, imágenes, recursos visuales y sonoros irán llevando la escena para lograr la dramaturgia y la poética que los cuerpos quieren contar. La interpretación es individual, personal, plurisignificado, que el público goce y signifique lo que su espíritu ve.



En cuanto al diseño se trabajara con figuras circulares inspiradas en el mundo de Malévich, que fue la primera abstracción en el año 1917, también en este año nace el Gustavo "Cuchi' Leguizamón, inspirador de este proyecto. Músico, argentino, oriundo de salta que este año cumple los 100 años de su nacimiento. Uniendo todos estos recursos más los visuales a cargo de Arturo Chomyszyn, de Buenos Aires, el público va encontrar algunos símbolos o iconos de nuestra identidad geográfica.



La escenografía basada en volúmenes y geometría proyectada con mapping creando nuevas dimensiones.

El escenario se va actualizar de una forma diferente, se despoja de la caja negra convencional o caja italiana, mostrando un escenario diferente desde otro lugar.



La música se inspira en el compositor argentino de género folklórico, "Cuchi' Leguizamón, una versión de la Zamba de Balderrama tocada en tiempo de Johann Sebastián Bach



La gráfica es obra de Iván Sabrodski, fotógrafo, trabajó desde el concepto inicial de la obra, prima un color que combina y empata con el cielo, las montañas y el teatro. Su gigantografía es impactante y a través de los sentidos gira la mirada para el encanto del evento y su observación.

El dato:Las entradas de $100, $200, $250 y $350 están disponibles en boleterías del Teatro, de lunes a sábado, de 10 a 20 hs. y online a través de www.tuentrada.com

El elenco completo



Idea y dirección coreográfica: Victoria Balanza - Diego Pobrete

Dirección de producción artística: Mg. Silvana Moreno

Coreografía: Diego Pobrete

Asistente de coreografía: Guido Bonacossa

Música original y mezcla: Joaquín Segade

Desarrollo de visuales: Arturo Chomyszyn

Diseño lumínico: Esteban La Huerta

Diseño escenográfico: Lorena López

Diseño de vestuario: Jonathan Romero

Intérprete piano y arreglo (Zamba de Balderrama): Ignacio Bustamante

Fotógrafo: Iván Zabrodski

Comunicación: Andrea Herrera

Diseño gráfico: Charly Fernández

Las entradas de $100, $200, $250 y $350 están disponibles en boleterías del Teatro, de lunes a sábado, de 10 a 20 hs. y online a través de www.tuentrada.com

Fotos: Federico Levato