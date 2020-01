Las mascotas están incorporadas a cada familia por lo que llegado el momento de salir de vacaciones surgen varios interrogantes sobre qué hacer con el perro o con el gato. No todos tienen posibilidades de quedar a cargo de una tercera persona, pero además existe en muchos el deseo de llevarlos a veranear. Si este el caso, para que estos animalitos puedan disfrutar del viaje, su dueño debe tener en cuenta una serie de recomendaciones para prevenir accidentes o cualquier otro inconveniente que arruine las tan ansiadas vacaciones. Pirata Olivares Robledal, reconocido veterinario de la provincia, aconseja todo lo que hay que tener en cuenta antes de salir para no llevarse sorpresas.



Para empezar bien, hay que llevar al animal al veterinario y certificar si está en condiciones de realizar el viaje. En segundo lugar hay que ver qué transporte se utilizará. En el caso de ser en auto se debe contar "con certificado de vacunación antirrábica obligatorio para todo el país, cinturón de seguridad que se coloca con los del vehículo ya que tanto la Policía como Gendarmería lo exigen para la circulación con animales. Así el perro va en su lugar tanto por su seguridad como para la de quienes van con él. De ese modo no molesta al conductor o en caso de choque o frenada brusca no vuela por cualquier lado. Si es un gato se debe llevar en un canil o un bolso que viene con rejillas, bien ventilados, siempre pensando que debe ir dentro del habitáculo donde se regula la temperatura a gusto de las personas porque el calor les puede hacer muy mal, los animales lo sufren más. Si la decisión es llevarlos en la parte de atrás de una camioneta hay que tener mucho cuidado con las horas más fuertes de calor y siempre en un canil, nunca sueltos ni atados, así lo indican las normas de seguridad", dice Olivares Robledal.



Otro detalle a tener en cuenta es que el animal tenga entrenamiento en viajar en un vehículo porque se puede asustar al punto de llegar a un infarto, por lo que el especialista sugiere prepararlo desde pequeño o realizar varias paradas hasta que se acostumbre.



"Antes de salir y durante el viaje hay que darles poca comida porque el movimiento del auto los puede provocar vomito. Sí hay llevar agua para darles todo el tiempo aunque haya que parar a cada rato para que hagan pis. Otra medida interesante es llevar un atomizador para mojarles la boca con agua. Eso les permite bajar la temperatura corporal que es lo que busca el perro con el jadeo. Es una alternativa para no detenerse tantas veces", agrega el veterinario.



Actualmente se ofrecen en el mercado "bombachas para perros", que se usan en diferentes momentos. No obstante, Robledal no las recomienda porque si el animal está acostumbrado a viajar, el conductor se detiene cada tanto y hace sus necesidades y para el que no está acostumbrado las paradas deben ser más frecuentes. De ahí la importancia que la mascota se acostumbre a viajar desde pequeña y también a usar el cinturón de seguridad.



"Vienen las bombachas de castidad que se les pone un pañal, pero eso puede provocar infecciones. Es cómodo para el dueño pero no es sano para el perro. Lo ideal es educarlos y prestarles atención", asegura.



Los destinos



No todos los destinos son aptos para mascotas. Aunque puede resultar difícil separarse del animal, la primera reflexión que se deber hacer es si estará mejor con uno o si el viaje puede suponer una situación excesivamente estresante para él. Si la decisión es llevarlo que sea para que valga la pena y no le cause un sufrimiento.



En este sentido hay que informarse previamente de las facilidades que tendrá, o no, al momento de la llegada, aunque cada vez hay más lugares calificados como "pet friendly".



En función de eso se podrá elegir entre hoteles, hostales, casas rurales, campings, lo que sea más cómodo para todos.



Habitualmente, los establecimientos que aceptan animales de compañía ya están preparados para atenderlos y además suelen ofrecer a sus huéspedes información de actividades adecuadas para ellos, zonas de paseo, entre otras.



En avión



Si la decisión es viajar en avión fuera o dentro del país, en primer lugar hay que considerar los los requisitos obligatorios y las limitaciones que existen en cada aerolínea. "Dentro del país exigen vacuna antirrábica, un certificado de buena salud y certificado antirrábico. Si es un perro de menos de dos kilos los dejan llevar en la parte de arriba y si es más grande van en la bodega siempre en la típica jaula de viaje. En este último caso, hay que tener en cuenta que en verano hace mucho calor y éstas no van presurizadas como la cabina. Así es que hay aerolíneas que si hacen 40 grados a último momento no te permiten subir el perro porque por experiencia saben que han fallecido muchos animales. En invierno pasa lo mismo porque hace mucho frío en la bodega", indica Olivares Robledal.



Algunos dueños de mascotas, optan en este caso por pedirle al veterinario un sedante para que no sufra el viaje, pero algunos ponen en duda esta práctica porque puede ser perjudicial. "La sedación es un arma de doble filo porque el perro no puede jadear que es lo que ellos usan para bajar la temperatura del cuerpo porque no transpiran como las personas. Si no tiene esta reacción puede subirle mucho la temperatura. Es un problema ya que la sedación no es educativa para el animal, hay que tener mucho cuidado. Y si el viaje es en avión cuando el animal despierta está adentro de un canil, a oscuras y con ruidos. En ese caso es mejor que vaya despierto consciente de todo lo que va pasando. Igual el avión nunca es divertido para un perro, ni tampoco el colectivo. Por eso en la actualidad ya no se transportan mascotas en las bodegas de los buses. Es por su seguridad, la pasan muy mal", advierte el profesional.

Lo más usual en San Juan es llevar la mascota de vacaciones a Chile. En este caso hay que tener en cuenta que la Aduana exige: vacunación antirrábica, desparasitario externo e interno, autorización de Senasa que se obtiene previa presentación de los certificados del veterinario. Del mismo modo debe llevar cinturón de seguridad para perros o canil.



> Pirata Olivares Robledal, médico veterinario

Matrícula provincial 54

> Veterinaria El Arca. Av. Rioja 1248 Sur.