Siempre se dice que el pasado vuelve, un poco renovado. Todo aquello que se usó alguna vez vuelve a usarse. Eso mismo sucede con los pañales de tela que usaban nuestras madres o abuelas y que ahora, siempre cuando resulte cómodo, muchas madres optan por usarlos con sus hijos, ya que son amigables con el medio ambiente, entre otros aspectos positivos.

Para comprender más el mundo que engloba al uso de pañales de tela, Cecilia Juárez, quien lleva adelante el emprendimiento “Cachetes”, brinda algunas aclaraciones y despeja dudas sobre este producto.

Elegir pañales de tela trae muchos beneficios. Uno de ellos es el económico, ya que según explica Cecilia, comprando entre 12 a 20 pañales, según la edad del bebé, si se tienen los cuidados de limpieza necesarios pueden durar toda la etapa de pañaleo, ya que cuentan con la posibilidad de ajustarse y adaptarse según el cuerpo del bebé.

Otro de los beneficios es la posibilidad de ser amigable con el medio ambiente, ya que es una opción ecológica. Al ser reutilizables, se reduce de manera drástica la cantidad de basura que se genera, sin olvidar que un pañal descartable demora entre 200 y hasta 500 años en degradarse. Si se calculan los pañales que usa un bebé por día y se suman los años que dura esta etapa, el número es alarmante. Ahora, sumar esos pañales por todos los niños del mundo que los usan es sin duda un dato que lleva a la reflexión sobre lo positivo de usar pañales de tela para el medio ambiente.

Además, este tipo de pañales son saludables para la piel del bebé, ya que se evita la exposición de la misma a los productos químicos, geles y parabenos que tienen los descartables. Otro detalle importante es que favorece la posición ergonómica, y son muy recomendados para evitar la displasia de caderas en niños que han estado en posición podálica en el vientre.

Cecilia enfatiza en tener una buena rutina de lavado, sea a mano o en lavarropas, ya que de esa manera se estirará la vida útil del pañal. La temperatura del agua no debe superar los 30° y el centrifugado no mayor a 800 RPM para no arruinar la tela ni los elásticos. Los pañales deben secarse a la sombra para evitar que se dañe el PUL.

Similar al periodo de uso de los pañales descartables, los de tela se deben cambiar cada 3 a 4 horas en el caso de la orina. Si el bebé defeca, el cambio debe ser inmediato, para evitar el cultivo de bacterias que pueden llegar a afectar la salud del bebé.

Los productos de Cachetes

Cecilia trabaja con dos tipos de pañales de tela

Híbridos: Confeccionados con una capa de tela con efecto siempre seco en contacto con la piel del bebé, una capa externa de tela ketten estampada y en el medio una capa oculta de polar que retrasa el paso de la humedad al exterior.

Cuenta con un sistema de bolsillo, es decir que entre las capas de polar y la interna de siempre seco posee una abertura donde se introducen los absorbentes para reforzar la protección del pañal.

Estos pañales son unitalla, poseen broches de presión para ajustar a la cintura y el tiro, acompañando el crecimiento del bebé desde los 4 a 16 kilos.

De PUL: También confeccionados con una capa interna de tela con efecto siempre seco en contacto con la piel y una capa externa de poliuretano laminado (PUL), tela impermeable y respirable. Además, en el medio cuenta con una abertura que es el bolsillo donde se introducen los absorbentes.

Las aletas están confeccionadas en ketten para adaptarse mejor a la cintura.

Similar a los híbridos, también son unitalla, comparte las mismas características en lo que es ajuste de cintura y tiro, para acompañar el crecimiento del bebé desde los 4 a 16 kilos.

Inclinarse al uso de los pañales de tela es algo que debe analizarse en familia, ya que si bien tiene muchos beneficios presenta una desventaja muy clara, necesita mayor atención y dedicación no solo en el momento del uso, sino también del lavado. Pero no hay que olvidar que este tipo de productos permite la circulación del aire, así la piel puede transpirar evitando rozaduras, alergias y malestar en el pequeño de la casa.

Colaboración:

Cecilia Juárez, dueña del emprendimiento “Cachetes”.

Facebook: Cachetes de Tela – Instagram: cachetes.de.tela