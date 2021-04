El fuego es atrapante, seductor, intenso, ha cautivado al hombre desde hace mucho tiempo. Y, la verdad es que invita a diversas situaciones, ya sea en familia, pareja o amigos. En interiores, gracias a modernas técnicas y productos, lo tornan tan seguro como amigable con el medio ambiente.



Acaso el más llamativo de los cuatro elementos de la naturaleza, el enigmático fuego atesora milenios de sabiduría en cada resplandor. Tal vez sea eso lo que nos cautiva desde tiempos lejanos, cuando el hombre no contaba con lenguaje, y menos aún, las posibilidades o conocimientos que hoy le permiten manipularlo. Un verdadero triunfo que nos permite ahora disfrutar de llamas seguras y no contaminantes en el entorno hogareño. Según el combustible a elegir, el diseño y los materiales, el universo del fuego se despliega a la hora de hablar de fogones al aire libre, con algunos que incluso permiten su fácil traslado e instalación en interiores, lo que los vuelve un complemento ideal del hogar. Por eso, para poder aprovechar terrazas, galerías y jardines no sólo con buen tiempo sino en otoño e invierno, no hay más que pensar en estufas, carros, aros o chimeneas de exteriores. Todos ellos admiten diferentes tipos de combustión con el recientemente afamado bioetanol, muy recomendable por su relación no contaminación-seguridad-costo.

Fogoneros de cemento decorativos, de 16 y 28cm. Se utilizan con alcohol o bioetanol y se les puede agregar unas gotitas de aromas o citronela. Colores en gris o blanco relleno con piedras. $2.500 y $3.100 La autonomía va de 1 a 3 horas dependiendo del tamaño y cabe de 250 ml a 1 l de bioetanol o alcohol al 96%.

Fogonerito en micro cemento con base de 30 cm con quemador y tapa de acero inoxidable.

Con tres capas de piedras, piedra lava, volcánica (aislantes) y piedras roladas (decorativas).

$3.900

Fogoneros en madera rectangular de 60 x 60 x 12cm. Con las tres capas de piedras y quemador

de acero inoxidable con tapa. $6.900

Fogoneros en madera lisa o patinada, varios colores, de 20 x20 cm. Con las tres capas de

piedras: aislantes, decorativas y volcánica, opción con tachas metálicas. $3.750

Velón de micro cemento de 17 cm. Quemador y tapa de acero inoxidable. $3.450





El Dato: @nativahomesj



Asador criollo y fogonero

Un fogonero amplio, donde poder cocinar y lucirse con la familia y los amigos, es ideal. Se puede transportar donde quieras, galería, terraza, patio o jardín y, puede estar sobre el césped o cerámico. El disfrute es grande ya que en simultáneo puedes asar una carne y verduras o achuras a otra plancha.



Otra opción que brida este adminículo es el hecho del fogón para los días fríos, lo puedes encender y ser un excelente calefactor de exterior, disfrutando el calor del fuego de forma segura conteniendo los troncos y evitando que la llama se propague quemando es suelo. Otra ventaja es que lo puedes transportar, lo colocas donde tú quieres.



Medidas y datos técnicos:



Color: óxido

Diámetro: 80cm.

Espesor de la chapa de fondo: 8mm.

Altura de borde: 16cm y de 3,25 mm de espesor.

Altura total: 40cm.

Peso: 60 kg.

Accesorios incluidos:

Media parrilla circular

Un soporte cruz

Opcionales:

Terminación color negro

Plancheta de hierro

Una tabla de madera para cortado



El Dato: @fogones