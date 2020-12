Llegó el anhelado 31 de diciembre. Si hay algo que como humanidad deseamos es dejar el 2020 atrás, y por ello muchas serán las personas que se preparan para vivir esta noche de una manera especial.

Dentro de las celebraciones, comienza el ritual de vestir algo blanco o nuevo, y para que tu look no sea un desastre porque no lo pudiste acompañar con el peinado, la estilista Natalia Chatard comparte algunos looks para lucir esta noche.

Antes que nada, Natalia sugiere preparar el cabello para el peinado, sea con un brushing o marcar unas ondas con la plancha. De esa manera dominarlo será más sencillo. Procura tener a mano gel o cera para controlar aquellos pelitos más rebeldes.

Con trenzas y coleta

Si quieres recibir el año fresca y prolija, este peinado es el ideal. Puede ser todo el cabello trenzado o marcando un detalle. Para Natalia es una buena opción para cabellos largos, ya que se mantiene prolijo en el caso de viento, por ejemplo.

Suelto con ondas

Una opción válida que nunca deja de estar vigente es el pelo suelto, lacio o con algunas ondas, estilo surferas. Para que el cabello luzca brillante, finaliza aplicando aceite. Este peinado sin duda refleja juventud, libertad y rebeldía, ideales para arrancar el año con todo.

Cola alta

Un peinado que ofrece elegancia, delicadeza y sensualidad, además de frescura es la cola alta. Si usas un vestido con la espalda descubierta, este debe ser tu peinado para esta noche.

Una alternativa que ofrece Natalia es tapar el colero o los elásticos que sujetan el cabello con una cinta negra, pañuelo o moño, y culminar el peinado aplicando gel en aquellos pelitos que se salen, para lucir un look prolijo.

Tres opciones para lucir esta noche y recibir el 2021 con todo.

