María Beatriz Coria Mariel, como parte del movimiento Consejo de Paz, esta convencida que todos podemos hacer algo para vivir mejor, en comunidad, con mayor respeto y tolerancia por las diferencias y por ende, con mayor amor y paz.



Ella, como tantas otras personas, sabe que todo esto es posible, empezando por uno mismo. Por eso hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la No Violencia, estará con sus pares proponiendo a quien se acerque al Parque de Mayo puntualmente en los alrededores del Museo de la Historia urbana sobre calle 25 de Mayo- sumarse al movimiento y pintar la bandera de la paz planetaria, como acción y "símbolo universal que representa la unidad en la diversidad para lograr un mundo mejor", tal como proponen desde esta entidad sin fines de lucro, apartidaria y sin vinculación alguna a credo o religión.



La actividad es libre y gratuita y forma parte de las iniciativas de lo que llaman Ronda de Paz, un período que comienza cada 21 de septiembre, con el Día de la Paz y se extiende hasta el 24 de octubre, coincidentemente con el Día de la Unidad. Puede participar cualquier persona que lo desee, y que pueda acercarse solo, en pareja, en familia, con sus hijos de todas las edades.



Según detalló la coordinadora desde las 11 y hasta las 17:30 no sólo van a explicar de qué se trata este organismo sino además detallar algunos de sus proyectos, tales como Léxico de Paz. Además invitarán a los presentes a pasar por tres "portales" o espacios de experiencia y reflexión, sencillos pero significativos, que no involucran más que la posibilidad de conectarse con uno mismo, para luego ofrecerle cuadraditos de tela de 20 x 20 para que cada uno exprese, pinte o escriba aquellas sensaciones que le genera el momento. Una vez terminada la actividad, se unirán todos los recortes de tela en una mega bandera de paz planetaria. La propuesta se va a repetir en varias oportunidades a lo largo de la jornada.



"La paz es algo sentido, algo que está dentro nuestro, no es un concepto ni una teorización. Por eso se hace una experiencia previa para que cada uno pueda manifestar eso que está viviendo, en ese momento, para que sea un reflejo de un sentir. Cuando decimos estoy en paz es porque la paz es un estado mutidimensional, de integridad de todas las personas, no es alguien que está peleándose dentro de sí ni con los demás", explica María Beatriz, quien detalla que en la provincia el Consejo de Paz se activó en el 2010 con distintas actividades, especialmente enfocadas en el compromiso de la Educación para la Paz. Por ejemplo, en el 2019 desplegamos una gran tarea con diferentes instituciones educativas y de jubilados de Calingasta, donde pintaron varias banderas de la paz, que piensan unir para que algún día lleguen a la convocatoria nacional.

"Para participar de nuestras iniciativas no hace falta tener ningún conocimiento especial, ni pertenecer a alguna religión o tener un estado de espiritualidad determinado. Solo hace falta compromiso ya que esto es una acción independiente de cualquier credo, partido político, de cualquier corporación. Es independiente y libre, porque la paz es para todos, no es sectario. Lo que se busca es una mejor convivencia, una cultura de paz y la transformación de la persona para el bien común", asegura.





Hombre de paz



Cada 2 de octubre desde el 2007- se conmemora el Día Internacional de la No Violencia por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a modo de homenaje al abogado y político Mahatma Gandhi, que nació ese día. Fue elegido por haber sido un pionero de la filosofía de la no violencia, convirtiéndose en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social en el mundo. Su doctrina comenzó con el movimiento de independencia de la India que Gandhi llevo adelante, siendo capaz de dirigir este camino rechazando la violencia, bajo duras condiciones y amenazas. Para conseguir su fin, nunca se apartó de la paz, la tolerancia y la comprensión, ya que entendía que la agresión era el arma más poderosa de destrucción que jamás pueda crearse. Su ideario de valores basados en el respeto a la vida, derechos humanos, adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones, fueron parte de los principios por los que bregó.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración María Beatriz Coria Mariel