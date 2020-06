Cualquier persona que consulte entre familiares y amigos acerca de qué lugares turísticos de la provincia visitó, se encontrará con que son menos de los que uno piensa y son más los que no conoce. Hay mucha gente que elige cruzar los límites provinciales en vez de disfrutar lo propio. Sin embargo ahora, con las fronteras cerradas pero con un status sanitario bastante mejor que otras localidades, se lanzó "San Juan para los sanjuaninos", una excelente oportunidad para recorrer los atractivos locales con sus respectivos circuitos y sorprenderse con la belleza que encierran. Para ello deberán, en primer lugar, comprar un paquete armado previamente por una agencia de turismo cuya presentación se está dando por estos días.



Para concretar la propuesta, muchos agentes viajaron este fin de semana a Calingasta a verificar cuáles son los prestadores de servicios que están en condiciones de trabajar y cuentan con el certificado de establecimiento seguro otorgado tras las capacitaciones realizadas en el marco del programa Capacitur a cargo del Ministerio de Turismo. Así las visitas continuarán a cada departamento para corroborar in situ las condiciones de cada prestador.



A la par se realizarán rondas de negocios para acordar precios y garantizar el costo final de cada propuesta. "Este requisito es muy importante porque le da al turista la seguridad que cada uno de los eslabones de esta cadena de comercialización está cumpliendo con las normas y con un protocolo establecido. Además comprobaremos qué servicios se estarán prestando y cuáles no porque hay gente que los mejoró aprovechando la cuarentena y otros no. Quizá hasta nos encontramos con prestadores que no quieran trabajar aún por temor a las circunstancias actuales", explica Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Empresas de Viaje de San Juan, quien visitó a nivel institucional prestadores de Jáchal e Iglesia, apenas se conoció la apertura.



Todos los servicios deberán estar incluidos en un paquete que armará cada empresa siempre cumpliendo a rajatabla las exigencias gubernamentales. "Cada empresa podrá ofrecer noches en cabañas, hoteles o lo que disponga cada departamento, más las excursiones, cabalgatas, trekking, todo dependerá de cada lugar, ya sea Jáchal, Rodeo, Calingasta, Valle Fértil, o cualquier otro destino que se elija. Así el pasajero viajará seguro, con todo organizado desde acá", explica Gustavo Chávez, secretario de la Asociación.



A eso se suma que los propietarios de empresas están gestionando con varios bancos la opción de pagar en cuotas sin interés para hacer más atractiva y viable la propuesta.



A juicio de los integrantes de la cámara que los agrupa creen que las salidas serán más que nada escapadas de dos o tres noches para darse un gusto y conocer lugares que aún no han descubierto por diversas razones, o simplemente descansar y despejarse.



Esta semana ya darán a conocer los paquetes armados por cada agencia, una vez que hayan corroborado los valores actuales de los servicios, incluso del transporte cuya capacidad está limitada por protocolo para conservar el distanciamiento social.



"Sin ir más lejos en una combi que dispone de 19 asientos, los lugares de la ventanilla que son los únicos que se pueden usar son doce. No se pueden usar los asientos del pasillo. De todos modos creemos que con la necesidad de trabajar que todos tenemos, serán cautos a la hora de tarifar", explica Chávez.



Otra de las ventajas de contratar con agencia es que los interesados podrán comprar con tarjeta de crédito en cuotas, serán hospedados en hosteles, cabañas o residencias que hayan obtenido el certificado de responsabilidad ante la pandemia y hasta pasear con todas las normas de seguridad exigidas en el protocolo.



"No todos los lugares tienen buena conectividad para usar tarjetas o teléfonos que faciliten los pagos, en cambio la agencia garantiza todas las coberturas necesarias. El viajero sabe que lo esperan, que tiene ordenados los horarios y las actividades", dice Chávez.



Los prestadores departamentales, en su mayoría, también están ávidos de recibir turistas locales, incluso se han sumado departamentos cercanos como Albardón, Pocito, Ullum, Zonda que ya se han puesto en contacto para mostrar sus propuestas de alojamiento y excursiones.



Las opciones serán múltiples y comprenderán a distintos presupuestos, de acuerdo al tipo de alojamiento y servicios que cada pasajero seleccione.

En la provincia habían 64 empresas de viaje trabajando antes de la cuarentena y cuatro debieron cerrar sus puertas en ese período por no poder solventar los costos fijos ni sostenerse en el tiempo.

San Juan dispone de 9 mil camas en total, pero hay que pensar que la Capital queda prácticamente excluida del circuito ya que muchos hoteles alojan a las personas que llegan de otros puntos para su aislamiento obligatorio de 14 días.



"Hay que tener en cuenta que son muchos los sanjuaninos que quieren salir y, por supuesto no podrán hacerlo todos juntos por la cantidad limitada de plazas, por eso creo que lo que más prevalecerá serán las escapadas. Además hay que pensar que estaremos todos muy seguros porque las autoridades del Gobierno provincial no se hubieran animado a habilitar estas salidas sin la certeza del status sanitario que tiene la provincia y la responsabilidad de todos los que integramos la cadena turística", indica Giménez.



La segunda etapa que esperan los empresarios, en tanto y en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, es la habilitación de los circuitos turísticos con otras provincia que ofrezcan status sanitarios como el de San Juan. Entre ellas figuran San Luis y Catamarca, aunque para esto habrá que esperar.

"La mayoría de las agencias de viaje necesitábamos abrir las puertas para atender a nuestros clientes, evacuar consultas que quedaron pendientes, tratar de vender viajes a futuro, y sobre todo para empezar a trabajar en turismo interno". Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Empresas de Viajes de San Juan.



El permiso

Quienes quieran realizar turismo interno deberán solicitar un permiso en https://permisocirculacion.sanjuan.gob.ar/, sección turismo a partir del 1 de julio. En este permiso deberán indicar: nombre y DNI de todos los pasajeros del vehículo y la dirección del hotel, alojamiento o propiedad privada.