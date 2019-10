Por que lo que las grandes marcas de ropa para adolescentes y jóvenes están ofreciendo como parte de sus colecciones Primavera-Verano2019-2020, fácilmente se puede deducir que vale todo. Tal cuál como se lee y se puede ver en las vidrieras. Solo para demostrarlo con ejemplos, basta decir que en esta temporada están de super onda tanto los estampados recargados de figuras geométricas o de objetos además del animal print (especialmente el de cebra), los lunares, las inscripciones pero a su vez, las prendas lisas y sencillas. Están de moda, los pantalones anchos pero también y para llevar a toda hora, las calzas ciclistas que fueron furor en los años "90. No podrán faltar los colores pasteles (en particular el rosa y el lila) y los tradicionales blanco-negro y rojo, como tampoco, aunque sea alguna prenda de los estridentes fosforescentes o neón en sus versiones verde, fucsia, amarillo y naranja. Estos últimos tonos, también son tendencia, en su gama flúo o no.



Inclusive los brillos, con el lúrex, hay que sumarlos en un lugar protagónico.



Especialmente para la platea femenina, la ropa de rutina, de deporte, de tiempo libre y salidas, inclusive la que se usa para ir al boliche, tendrá rasgos comunes: mucha prenda de jean desgastada, rota y deflecada, desde shorts, pasando por jardineras cortas y largas y por supuesto pantalones -desde muy ajustados hasta anchos- o calzas a toda hora y mucha remerita corta o top. A la hora de ponerse más coqueta, también vale todo: engomados y cuero ecológico, además de monoprendas y polleritas muy cortas.

>



No han perdido vigencia los vuelitos -especialmente como detalle, por ejemplo en las mangas o el ruedo- lo ajustado y las rayas al costado.



Como accesorio: las zapatillas y con suela alta combinan con todo, y riñoneras o mochilas de todos los tamaños, formas, telas y colores.



Ellos, en cambio, siguen siendo clásicos y simples: remeras, shorts y babuchas, pantalones chupín de jean de todas las gamas y colores o rectos de tela liviana. A lo sumo, un detalle en el estampado -se reusan las rayas y las camisas estampadas y recargadas- y los colores, que van desde el rosa hasta las estridencias de los flúo también en versión masculina.



>

Luz y un equipo 47 Street super canchero y de moda, con un jardinero corto de jean desgastado ($3499) con remera ($1199) de la Cápsula Lali, diseñada exclusivamente por Lali Espósito para la marca. Es una línea con colores estridentes, como esta prenda fucsia, con algunas frases que publica en sus redes sociales. El detalle: zapatillas de lona con suela alta ($2999).

Mateo vestido por Extreme de la cabeza a los pies: gorra DC Magglads ($1350), remera RipCurl estampada ($1670), bermudas DC slim ($2500) y zapatillas Nike ($1350).

Luchi con ropa de Como quieres que te quiera. Remera corta con inscripción en tonos pasteles -rosa, blanco y gris- ($1045) y buzo al tono ($2189) más short de jean ($2409). Como complementos cholas rosa ($1859) y riñonera ($1419).

Mateo con remera estampada Quiksilver ($955), pantalón de tela liviana Elepants ($1395) y zapatillas Vans al tono ($4400).

Ella con pantalón culotte color crudo ($3040) y remera naranja ($830) más campera corta de jean camuflada ($3800) y zapatillas altas de lona ($3800) de MuaA. Él vestido con camisa Quiksilver estampada ($3660) y pantalón de jean oscuro Skinny Blanck ($2650) y zapatillas Vans ($4400). Todas las prendas son de Extreme.

Para una salida especial. Mateo con bermuda a lunares ($2190), remera rayada ($1090) y zapatillas de lona ($1290) de Waiting. Luchi con top de lúrex ($1199), pollera con detalle de vuelito ($1639) y sandalias ($3839) de Como quieres que te quiera.

Cancheros, ambos. Él con babucha de algodón ($1990), remera de algodón ($850), gorra ($820) y riñonera ($590) de Waiting más zapatillas deportivas DC ($5300) de Extreme. Ella con remera cebra color lima (1145), calza ($1365), mochila ($1789) y zapatillas de suela alta ($2750) de MuaA.

Bermuda de gabardina ($1890) y chomba rayada en colores pastel más panchas al tono ($1290) y mochila de gabardina ($2110) para Mateo. Luchi vestida con prendas de Como quieres que te quiera: top con detalle rayado en negro y rojo ($825), short de cuero ecológico ($2189) y campera de jean rojo ($2739). Los accesorios, también de la marca, zapatillas metalizadas ($3069) y mochila ($1639).

Un relax después de los entrenamientos de rugby en Alfiles de Mateo y de waterpolo en la "U'' de Luchi. Ella con campera con capucha de algodón elastizado ($2499) y babucha neón ($1799) con remera corta en tono azul con inscripciones en amarillo fluo ($999) y zapatillas altas ($2999) de 47 Street. El con remera estampada ($890), bermuda de algodón ($1890) y gorra ($1190) de Waiting.

Luchi con pantalón estampado en tonos naranja, negro y blanco ($2210), remera en seda al tono ($1680), zapatillas altas y mini riñonera ($1785), de MuaA. Mateo con remera Billabong ($1230), pantalón de jean con detalles a los costados marca Volcom ($3400), zapatillas Nike ($4980) y gorra RipCurl ($1500).



Créditos:



Modelos: Luz Larrea Rotman y Mateos Tapia Reina.

Prendas, calzado y accesorios de MuaA (Local 21 Patio Alvear), 47 Street (Local 47) y Como quieres que te quiera (Local 42 Patio Alvear) para ella y para èl, Waiting (Local 11 Patio Alvear) y Extreme Board Shop (Local 27 Patio Alvear).

Colaboración: Natalia Suárez de Marketing de Patio Alvear, familia Tapia Reina, Ramón Segura.

Fotos Maximiliano Huyema