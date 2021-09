Estamos atravesando una época inusual donde los cambios tienen lugar a cada instante. Por esa razón, por mucho que lo deseemos, no podemos mantenernos como estamos por demasiado tiempo. Como resultado, somos desafiados a activarnos y movernos para lograr la mejora continua.



Para alcanzar nuestra mejor versión, no necesitamos competir con los demás, ya que esta actitud nos priva de fuerzas que podríamos utilizar a nuestro favor; solo debemos superarnos a nosotros mismos. Pero, ¿por dónde comenzar la mejora continua? Veamos...



Primeramente, es preciso chequear y soltar todas nuestras falsas creencias. Es decir, esas ideas que hemos incorporado como verdaderas y mantenido, a veces, durante toda la vida. Una de estas ideas más comunes consiste en pensar que para accionar hay que aguardar el momento perfecto. Esto es totalmente falso.



El tiempo siempre es oportuno para empezar algo. Pero lo ideal es que estemos determinados y motivados para actuar. Estas son otras creencias erróneas (mitos) que todos solemos albergar sin darnos cuenta:



-Cuando tenga plata...

-Cuando tengo más tiempo...

-Cuando mis hijos sean grandes...

-Cuando me jubile...

-Cuando mi vida sea mejor...



Mucha gente vive esperando condiciones favorables para moverse y avanzar en la vida. Pero la verdad es que es uno mismo el que tiene que provocar las condiciones óptimas para accionar. Cada ser humano sobre el planeta es responsable de quién es y de cómo se comporta. Todo lo demás son excusas, tales como "no sé', "no tengo', "no puedo'. ¡Soltemos las excusas y accionemos!



Todos poseemos la capacidad de mejorar alguna área específica. ¿Te gustaría destacarte en tu profesión? Buscá superarte un poquito más cada día. Pero recordá que hacerlo implica invertir tiempo, fuerza y dedicación. No es posible llegar a ser experto en algo sin estar actualizado de todo lo nuevo que aparece en ese campo.



Hoy más que nunca necesitamos capacitarnos constantemente en todas las áreas, ya que el saber no se detiene nunca. Y lo cierto es que una persona que no mejora, termina empeorando. Stephen Covey explica en su libro "Los siete hábitos de la gente altamente efectiva' que hay que mantener una "tensión positiva permanente' que se enfoque en la mejora continua.



¿Querés mejorar tu vida? No olvides que, hoy más que nunca, el conocimiento debe ser renovado a diario porque es sinónimo de poder. Los verdaderos poderosos son los que saben y se superan a sí mismos.



