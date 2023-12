En Carpintería comenzaron la cosecha de los primeros racimos en esta vendimia 23-24 desde la finca de la familia Barceló. El templo de la uva de mesa, gracias a la malla antigranizo, los vientos perdonaron la calidad del grano.

Comenzó la cosecha de los primeros racimos de la variedad uva cardinal en la localidad pocitana de Carpintería y de Superior Seedless -sin semillas- en Albardón destinadas al consumo en fresco de las mesas argentinas en el primer caso y del mercado ruso en el segundo.



Para el ingeniero agrónomo Marcelo Marín, responsable de la Finca Barceló Femenía SRL, "la temporada fue muy buena para el color y la madurez de la uva. La amplitud térmica favorece con los amaneceres frescos la generación de color en grano -antocianos-. Y las temperaturas muy elevadas del día, la concentración de azúcares".



Indicó que "comenzamos el pasado jueves 7 de diciembre con los primeros racimos. Están destinados al Mercado Central de Buenos Aires y a los mercados de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mar del Plata entre otros".



"Ya se enviaron los primeros 26 pallets. La sanidad es buena y la calidad y calibre también. El problema de la campaña fue la mayor ocurrencia de vientos en la provincia. Hubo un mayor daño por ramaleo que afecta la vista del grano cuando el racimo se destina al consumo como fruta fresca. Pero no al secado al sol para pasa", marcó el agrónomo y agregó: "gracias a Dios el cultivar bajo malla antigranizo reduce el efecto de los vientos. Pero hay productores que no la tienen y sufrieron más este fenómeno. El agua, anduvo muy ajustada".



Consultado por la comercialización de las marcas Chiqui y Barceló, indicó: "solo haremos mercado interno hasta que se estabilice la economía. Hoy no sabemos si lo que paga el mercado responde a lo que invertimos. Tenemos en la estructura de costos un impacto de la inflación y también insumos importados que marcarán en contra".

EN NÚMEROS

80 millones de kilogramos aproximadamente llegó a exportar San Juan hace una década atrás. Hoy los envíos no llegan a los 4 millones.

YATASTO

"Comenzamos un año normal en volumen y en cuanto a fecha. Los primeros racimos siempre entre el 5 y el 10 de diciembre de cada año. Arrancamos con la variedad Cardinal bajo cubierta los primeros días de diciembre. A mediados de este mes se suma la variedad Superior seedless y luego en las últimas semanas del año, podemos enviar Red Globe", comentó el profesional desde la finca y frigorífico que, con mucho esfuerzo, montó la familia de Eduardo "Chiqui" Barceló.



"La mayor extensión de parrales es de la variedad Superior y Red Globe, ambas con 20 más y luego seguimos con Cardinal de 12 hectáreas, a las que se suman Victoria y Alfonso en menor superficie con Flame para pasa", comentó, rubro complementario en estos parrales que suelen rendir.



ENTRE ALBARDAS

En Albardón el empresario agro exportador José Luis Sánchez comenzó "el pasado lunes 11 de diciembre. Ya enviamos los primeros 5 contenedores de uva de mesa a Rusia. A pesar de la guerra los importadores pueden ingresar por el puerto de San Petersburgo y distribuir para el consumo en las próximas fiestas navideñas".



Exportar marca un gran desafío en nuestro país en general y San Juan en particular: "no sabemos bien c"como impactarán las nuevas medidas. Y, además, tampoco conocemos los precios de los mercados. Pero sí tenemos fe de poder sostener el mercado ruso".



Destacó que "nosotros trabajamos uva de mesa de la Variedad Superior Seedless en un total de 65 hectáreas. El 100 % de ellas es con manejo para el consumo en fresco. Su descarte es para pasa al igual que los racimos de la variedad Flame".



Y destacó, "esperemos las nuevas medidas nos ayuden a exportar. Porque el clima, a pesar de los vientos, sí nos ayudó. Con 15º Brix y mayor buen calibre."



RECUERDOS

La uva de mesa en San Juan marcó un hito en la historia agroindustrial de la provincia. Entre los 2011 a 2015 pasado, llegaron a 72 las empresas empacadoras y exportadoras de uva para consumo en fresco, dotadas de tecnologías de frío.



10 años después, sólo quedan unas 4 de estas empresas como resultado de las políticas macroeconómicas contrarias al sector agroexportador por un lado y la sequía por el otro. Ambas realidades, sumado a la ausencia de políticas públicas acordes locales acorde y los costos de la energía eléctrica lapidaron el sector.



Cabe recordar que con unas 12 mil hectáreas de variedades de vid destinadas al consumo en fresco o pasa, nuestra provincia llegó exportar el 90% de los racimos argentinos -unos 80 millones de kilos- hace justo 10 años atrás. El año pasado se remitieron un poco más de 4 millones. Ojalá soplen vientos de cambio.

> La pasa de uva se arruga pero no se quiebra

En Albardón, el exportador José Luis Sánchez, apuesta al mercado ruso.

Las exportaciones de pasas de uva registraron en octubre pasado una variación negativa del 5,2% medida en toneladas y una variación negativa del 6,1% medida en dólares según datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación. En el acumulado, este informe marca al último día de ese mes, la variación fue negativa en un 26,3% fruto de una política macroeconómica nacional aplicada hasta esta semana, en lo monetario, fiscal y comercial adverso al desarrollo de la producción y el comercio exportador de las economías regionales como la nuestra. En este contexto, se destacan los siguientes aspectos:

* El precio internacional en octubre alcanzó los U$S 1.751,9 por tonelada. Esto es un 0,9% inferior al precio de igual mes del año pasado U$S 1.767,5 por tonelada.



* En los 10 primeros meses el precio promedio alcanzó los U$S 1.743 la tonelada con una suba del 7,3% respecto del precio promedio del año pasado, esto es un valor FOB de U$S 1.623 por tonelada.



*A los primeros 10 meses, Brasil constituye el principal mercado de exportación. Representa el 75,4% de las exportaciones totales medidas en valor y el 76,5% medidas en toneladas.



*Es clave destacar que el precio internacional es el mejor desde el 2020 hasta ahora.



*Al año 2023 en el primer semestre Argentina se posiciona como sexto exportador mundial medido en volúmenes. La anteceden Turquía, Sudáfrica, Chile, EEUU e India.

Las pasa de uvas siguen generando importantes ingresos de divisas.



10 AÑOS EN BAJA

Esta semana el Instituto Nacional de Vitivinicultura informó que Argentina exportó en los 11 primeros meses de 2023, 180,5 millones de litros de vino, esto es un -27,0%. Se exportaron 66,8 millones de litros menos con respecto al mismo período del año 2022.

De ese total, el 77,4% o 139,7 millones corresponden a vinos fraccionados qué cayeron un -24%. Luego, el 22,6% de las ventas externas o 40,9 millones de litros son de vinos a granel, que se desplomó un -35,7%.

El INV ubica el precio promedio del vino total en el acumulado enero-noviembre es en U$S 3,50 el litro, marcando el impacto inflacionario en un 12,9%, llegando el fraccionado a U$S 4,23 por litro o un 9,1% de aumento. El granel en un U$S 1,00 FOB el litro, marcando un 18,0% más de aumento en precio. En el período enero-noviembre ha aumentado el precio medio de los vinos varietales, espumosos y sin mención varietal.

Las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascienden a 35.794 toneladas. Esto significa un -51,4% menos en volumen y un -42% menos de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a 1.875,0 dólares/tonelada y en noviembre se comercializó a un precio promedio de 1.839,8 dólares por tonelada.

La macroeconomía nacional en la última década castigó fuerte al sector vitivinícola. Así los analizamos en Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO en octubre pasado: el comportamiento de las exportaciones en los últimos 10 años y según el INV, "se observa una tendencia decreciente principalmente en las ventas de mostos y uva en fresco y una tendencia relativamente estable en vinos y pasas de uva. El 82,1% del ingreso de divisas por exportaciones de productos vitivinícolas del año 2022 corresponde a vinos, el 12,4% a mostos, el 5,1% a pasas de uva y el 0,4% restante a uvas para consumo en fresco. Dentro del rubro "vino más mosto", el 77% es vino varietal, el 13,1% mosto concentrado, 6,7% vino sin mención varietal, 3,1% vino espumoso y otros vinos y por último, el 0,1% mosto sulfitado".



LOS NÚMEROS DE LA PASA

82,3 Millones de U$S FOB alcanzaron las ventas externas de pasa de uva en el año 2018, ciclo récord para el sector



42.153 Fueron las toneladas de pasa de uva remitidas al exterior en el 2018 récord para el sector en ventas externas.



19.842 toneladas son las exportadas hasta el 30 de octubre pasado marcando una reducción importante anual.



34,6 millones de dólares de valor FOB son los generados en divisas en los primeros 10 meses de este año con las pasas.



12.000 Son las hectáreas de parrales de uva para mesa y parral en San Juan desde hace más de una década.