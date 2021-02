Fotos: Gentileza Diego Giménez



Todos saben que un club es una asociación de personas que tienen intereses en común. Como también se sabe que en San Juan los hay deportivos, sociales, culturales, recreativos, pero no había un Club de Vinos siendo una provincia vitivinícola. Afortunadamente desde este año ya se puede decir que hay uno. Sus miembros no sólo reciben vinos en forma mensual, según la membresía elegida para adherirse, si no que a la par obtienen capacitaciones, información, degustaciones y recetas de cocina para maridar con los varietales que llegan hasta cada hogar. El objetivo final "es hacer escuela", según indican Cecilia Videla, chef y sommelier, y Diego Giménez, propietario de la vinoteca Corcho Negro, quienes pusieron en marcha esta propuesta que ya empezó a dar sus primeros sorbos.



Desde hace mucho tiempo, esta pareja tenía la idea de crearlo, pero no resultaba sencillo contar con todas las herramientas de logística y cobranza necesarias para ponerlo en marcha. Por ese motivo es que comenzaron por la vinoteca que lleva el mismo nombre del club hasta lograr el objetivo.



Si bien aún no hace dos meses que se puso en movimiento ya cuenta con alrededor de 50 miembros en las diferentes opciones de membresía -cada una con su nombre y precio diferencial-, directamente vinculadas a los conocimientos y gustos personales.



"Hace cinco años que le tenemos en mente y recién el año pasado pudimos darle un formato físico con las herramientas de gestión necesarias. Nació con la idea de hacer escuela por eso es que cada una de las membresías está pensada con una temática especial con el fin de educar el paladar del cliente. No sólo se trata de seleccionar y mandar vinos si no que enviamos fichas técnicas, notas de degustación que elaboramos nosotros, y mucha información para animarlos a cocinar en casa maridando con cada producto que les llega. A eso se suman notas de voz con tips, historias y otra información sobre lo que recibe cada uno, como por ejemplo qué es un vino biodinámico, por citar un ejemplo", cuenta Diego.



Los amantes de esta bebida reciben una cantidad predeterminada de etiquetas seleccionadas en forma mensual, y además obtienen descuentos especiales en la Tienda online de Corcho Negro, descuentos en restaurantes asociados, en degustaciones, como así también catas gratuitas. Del mismo modo cuentan con precios preferenciales en cursos presenciales, eventos, invitaciones especiales, etiquetas originales, contenido digital, entre otros.



Quien adhiere a la membresía "Catador" (1.690 pesos), destinada a aprendices y curiosos que quieren dar sus primeros pasos, reciben una selección de 3 vinos distintos, todos fáciles de tomar y de entender para comenzar a aproximarse a este mundo.



El pack "Degustador" (3.300 pesos), incluye una selección de 6 vinos distintos para experimentar y aprender. Está básicamente destinada a aquellos enófilos que buscan constantemente la variedad, la calidad y las novedades que ofrece el mercado.



Por último se ubica la membresía de "Alta Gama" (3.650), pensada para paladares exigentes. En este caso, el suscriptor recibe mensualmente tres vinos distintos de gran calidad, para lo cual los dirigentes del Club seleccionan los proyectos mas relevantes, con gran potencial de guarda. En este caso apelan a la exclusividad y a aquellas "joyitas" de partidas limitadas que elaboran bodegas desde Jujuy hasta la Patagonia.



Uno de los desafíos en marcha es la confección de fichas con recetas de cocina de autor que puedan armonizar con los vinos enviados. Para cumplir con este objetivo, Cecilia y Diego están trabajando con chefs locales para lograr los recetarios apropiados.



Entre las ocurrencias para pasarla bien entre comidas y vinos, también tienen un lugar preferencial las pizzas que frecuentemente son acompañadas por cervezas. Precisamente para revertir esa tendencia, la invitación es a maridarlas con distintos varietales según la cobertura o ingredientes que contiene. Esto si contar que es un plato fácil de armar, para todos los gustos y modos de alimentación.



"Hemos recurrido a varios chefs para concretar esta idea que tiene como meta que la gente se divierta cocinando y apreciando los vinos, pero es un proceso que demanda tiempo. Es como cualquier club, mientras más gente hay, se pueden brindar más servicios, así es que vamos paso a paso", agrega.



Las cajas personalizadas son enviadas a cada domicilio la primera semana del mes, además cada socio cuenta con una tarjeta de beneficios para obtener descuentos en diferentes lugares que se irán sumando en los próximos meses.



Entre las próximas actividades figura un curso de vinos y maridaje para los miembros del Club Corcho Negro. Uno de los ejes serán el uso y consumo de aceite de oliva ya que la idea es seguir sumando productos sanjuaninos siempre con el asesoramiento de Cecilia, quien además de sommelier, es chef e integrante de diferentes paneles de cata como el de dulce de membrillo, melón, entre otros.



Otro detalle a tener en cuenta, es que los miembros no reciben, por un año o más, el mismo producto, lo que les permite conocer ampliamente diferentes bodegas, varietales y estilos.

> Contacto en redes: Corcho Negro