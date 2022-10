Al igual que muchas mujeres, Yrina es una joven mamá profesional que lucha por buscar la excelencia en todos los aspectos de su vida. Vale la pena saber un poco de ella, por su ejemplo, dedicación, esfuerzos y saber que se puede. Ella cuenta que al momento de elegir su carrera, quería estudiar medicina, pero le gustaba mucho la educación física, así decidió estudiar Kinesiología en UCCuyo de San Juan. Empieza a embelesarse en el mundo de lo estético cuando estando en tercer año de su carrera se inscribe en un curso de masajes para luego hacer otro curso de cosmetología. Yrina recuerda, "estaba en cuarto año ya era cosmetóloga y aprendí que desde la kinesiología se manejaba la estética a través del quemado o de la parte flebológica o parálisis faciales.

Ya en quinto año cuando hice la residencia tuve mi primer contacto con la kinesiología estética, en ese momento se llamaba así. Me recibí un 25 de noviembre del 2011, desde ahí continué formándome hasta el día de hoy. En el año 2012 la kinesiología estética cambia de nombre por "kinesiología dermatofuncional", a esto me dedico actualmente. Se trata de la parte kinesiológica que rehabilita la piel desde los cuidados básicos hasta la parte patológica, de afecciones como una quemadura y otras más. ¿Cómo llego a esto?, ella explica, mientras terminaba mi carrera descubro que hay un posgrado en México, esto lo realicé a distancia. Luego en Argentina en la Universidad de Córdoba comienza ha estar el área dermatofuncional, donde comencé a estudiar a distancia, pero viajaba lo mismo porque algunas prácticas eran presenciales. Luego gané una beca en Brasil de drenaje linfático manual, pero estaba embarazada de mi primer hijo. Luego de ser mamá, empecé a tomar las formaciones presenciales en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba; es ahí cuando comienzo a formar parte del grupo GREDEF (Grupo de Estudio Kinesiología Dermatofuncional en Argentina). Luego de estudios, experiencias y cursos científicos pase a ser profesora y dictar las clases. En nuestro país somos pocas las habilitadas en el tema dermatofuncional para dar clases en universidades o en congresos. Como todo, el avance fue paulatino, primero comencé atendiendo en el Barrio Residencial, donde daba Pilates y tenía la Estética. Cuando fui mamá, me trasladé a casa. Tengo dos hijos varones, uno de 10 años, Joaquín y Alejo de 7 años, obviamente porque debía criar, educar y atender a la familia que estaba formando. Mis hijos son mis mejores aliados, me acompañan en mis viajes de trabajo por ello disfrutan mucho lo que hace su mamá. Hoy ambos dicen: "cuando sean grandes van a dar cursos como mi mamá". Soy hija de una madre soltera que es docente y le costó un montón que yo estudiara. Mi primaria fue en el departamento de Jáchal porque allí era maestra mamá y tengo una hermana gemela, periodista y abogada. Luego volvimos a la ciudad donde hicimos los estudios secundarios y universitarios.

De qué trata la kinesiología dermatofuncional



Posee dos campos: Uno estético y uno reparador. Dentro de lo estético abarca los tratamientos de celulitis, limpiezas de cutis, tratamiento antiage, antimanchas y modelado corporal. Y, en cuanto al reparador trata de drenaje linfático posquirúrgico para quienes se hacen implantes mamarios o abdominoplastias, la parte de quemados y la flebología para várices.



Cuando comencé con los estudios posteriores a mi título elegí esto, la kinesiología dermatofuncional estética, es mi fuerte, pero dentro de la parte reparadora me dedico a lo posquirúrgico y a los quemados, otro tema que me gusta mucho. Trabajo con los tratamientos faciales, lifting sin cirugía y tratamientos de bolsas y blefaroplastia. Hoy el tratamiento de bolsas y blefaroplastia se realiza a través de un equipo que se llama yatoplasma que en San Juan hay uno solo y lo tenemos en la clínica. La demanda más grande es por los tratamientos con HIFU, lifting sin cirugía. Luego están todos los que tienen que ver con lo muscular a través de Body Up o Mío Up, que es la nueva tendencia en equipos electromagnéticos que generan contracciones musculares rápidas e intensas, muy superiores a lo que un ejercicio convencional puede provocar. Su campo electromagnético de alta intensidad penetra en la piel y en el tejido adiposo o graso, logrando su tonificación y por último la criolipólisis que son placas de frío que congelan el tejido adiposo es más reductor. La flacidez se trata con HIFU y radiofrecuencia. La reducción de adiposidades con criolipólisis, HIMFU y ultracavitación. Y, para las más jóvenes están los drenajes y técnicas manuales. Tenemos la versatilidad de trabajar los cosméticos, la parte manual y el equipo.



El peeling que es el tratamiento para combatir la piles engrosadas o las manchas debemos saber que es un mito que solo se realiza en invierno. Hay peeling de verano porque hoy las farmacias fabrican los PH justos para trabajar tanto en verano como en invierno, es decir se puede realizar durante todo el año.



Tratamos patologías tales como rosácea, dermatitis o psoriasis con productos específicos. Siempre se realiza estos tratamientos junto al equipo médico de cabecera, con dermatólogos, cirujanos plásticos, con el flebólogos. Cicatrices de cirugías o de acné, de varicela o cicatrices de fracturas son tratadas en la clínica.



El avance es vertiginoso

Todos los tratamientos han ido avanzando gracias a la tecnología, antes la mujer tenía que asistir de dos a tres veces a la semana para ver resultados. Hoy tenemos equipos que trabajan de manera más profunda generando un estímulo mejor y la persona tiene que asistir una vez cada siete o catorce inclusive hasta veintiún días. En aparatología se ve claro las mejoras, por ejemplo en cuanto a la depilación definitiva, contamos con el equipo de láser que sirve para fotodepilación y para fotorejuvenecimiento. Esto muestra que hay tecnología que comparten el equipo y se utiliza para dos tratamientos distintos. Dentro del campo de la luz pulsada se tratan las manchas, tratamiento de fotorejuvenecimiento y también depilación, todo es gracias al avance ya que un equipo trata más de un tratamiento y esto optimiza el tiempo de la paciente.



Siempre trabaje en la estética, doy mentorías para clínicas y me dedico a la investigación, intento armar protocolos en cuanto a la necesidad del paciente. Muchas veces se piden tratamientos que no son los que la paciente necesita porque la publicidad es más potente. Entonces, lo que buscamos desde la clínica es educar al paciente para que sepa que tratamiento es el adecuado y aplica a su persona. Por ejemplo, hay quienes tienen metabolismo lento, estos necesitan tratamientos a largo plazo. Los deportistas necesitan otro tipo de funciones más rápido y eficaz, y así debemos examinar su fisionomía.

Las personas que buscan tratar la celulitis o tono muscular, son pacientes de los 25 a 35 años, en cambio los tratamientos antiage, arrugas y manchas lo buscan las personas a partir de los 35 a 60 años, es el grupo etario que más busca combatir el envejecimiento.



Después de la pandemia la gente ha tomado mucha conciencia de la kinefilaxia, que es el cuidado anterior a que las cosas sucedan, esto recién hace dos años que se ve. Las celulitis o estrías, por ejemplo, vienen las embarazadas antes que aparezcan, hay más prevención.



Hoy también contamos con la ingesta de nutricosméticos, se utiliza tomar ácido hialurónico, colágeno o elastina. En la clínica generamos tratamientos adecuados a la persona y el cuidado en casa con las cremas de uso diario. Entre otros servicios contamos con el homecare, las cremas elaboradas en laboratorio de farmacia, por ej. Las de rosácea, las de acné o las de manchas, líneas de productos específicos adecuados a cada tipo de piel y a cada edad y necesidad. Los precios van desde $2000 (limpieza de cutis) a $10000 (HIFU).

