Campogrande del Acequión continúa atrayendo inversiones en bosques de olivos y almazaras por los rindes importantes en aceituna y materia grasa de la zona dónde ya hay más de 11 mil hectáreas.

Texto y fotos Lic. Adrián Alonso

Finalizó la cosecha y hay buenas noticias en el sector olivícola sanjuanino frente a la presión fiscal excesiva, la falta de políticas públicas específicas para el sector, las trabas a las exportaciones y de importación de insumos y maquinarias por la política cambiaria adversa con ausencia provincial en el dibujo de la misma; y una sequía perfecta con impacto extra en costos de combustibles y energía en una industria electro intensiva en todos sus eslabones.



"Fue un buen año en producción en el sur de San Juan gracias a un otoño tranquilo", confirmó desde Campogrande del Acequión el ingeniero Mario Coralli y puso cifras: "hay cuadros y fincas con producción superior a los 19 kilogramos por hectárea. Rindes muy buenos muy superiores al 18% en algunos casos".



En general, "hubo más aceituna este año en toda la provincia desde un 30% o más según las zonas de las que hablamos. Los volúmenes y rindes en aceite de oliva virgen extra mejoran mucho de Cañada Honda hacia el sur y de la Ruta Nacional N¦ 40 hacia el oeste".



Según el ingeniero Esteban Santipolio de Finca Tutuna, "fue un buen año para el olivo, con una primavera 2022 y un otoño 2023 tranquilos. Esto elevó los rindes de aceitunas por hectárea y de materia grasa por kilo de aceituna". Generalmente los rindes en aceite rondan un poco más del 14 al 17% promedio en San Juan con zonas variables en kilos de aceituna por hectárea.



El presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan "falta aceite de oliva en el mundo y se nota en el precio. Los últimos 20 años el precio promedio internacional FOB para Argentina fue de U$S 3.200 y este año ya atravesó los U$S 7.000 y en aumento. La sequía extrema en España la dejó sin olivas y es el principal productor. En un año en sin vecerismo en San Juan".



SUBA

Lo cierto es que promete seguir subiendo señalan portales y noticieros europeos. Hablan de "precio oro" para óleo español por una sequía que de una producción anual de 1,5 millones de toneladas de aceite, la falta de agua les dejó menos de la mitad. Catástrofe que obliga a importar más del mismo aceite que habitualmente demandaban para reducir la acidez y mejorar la calidad de los suyos: el sanjuanino.



Según entidades ibéricas del sector: la disponibilidad de aceite de oliva, incluyendo el stock de enlace, fue de 2,7 millones de toneladas en el 2022, luego de disponer 3.250.000 toneladas en 2021. Este año habría unas 650.000 toneladas". La demanda anual para España de 1.650.000 toneladas de aceite y por dos años más se sentiría el impacto de la seca.





LOS NÚMEROS DEL SECTOR

50 porciento o más es la merma en la producción de aceite de oliva en España como consecuencia de la sequía extrema.

porciento o más es la merma en la producción de aceite de oliva en España como consecuencia de la sequía extrema. 50 a 100% de aumento en la productividad por hectárea en aceitunas se observó este año en la provincia de San Juan.

3.200 es el valor FOB promedio anual pagado por tonelada de aceite de oliva virgen extra argentino en los últimos 20 años.

7.921,62 Euros por tonelada de virgen extra fue el valor en fábrica española en el portal Pool red la última semana agosto

11 a 12 euros era el precio por litro estas última semanas en España y ya se habla de que llegaría a unos 15 euros.

30 porciento o más del oliva argentina es producido y exportado por San Juan y abastece también exportadores mendocinos.

Estudiantes de la Agrotécnica Sarmiento comenzaron sus prácticas profesionalizantes bajo el acompañamiento de los licenciados Daniel Fernández, Lourdes de los Ríos, Javier Sepúlveda y la ingeniera Constanza Sisterna.

> Solfrut realizó su primer molienda en Sarmiento

La nota de esta campaña olivícola la dio la empresa Solfrut SA del grupo Phrónesis y su presidente José Chediack en esta campaña, al inaugurar en abril pasado la planta elaboradora de aceite de oliva más importante de Latinoamérica con una inversión de U$S 14 millones. Este grupo completó así los U$S 100 millones de inversión en San Juan y llegará a los U$S 112 millones hacia el 2025, cuando duplique su capacidad de fraccionamiento del aceite oliva también en Colonia Fiscal Norte del departamento Sarmiento.



Con la nueva almazara, 400 mil kilogramos por día de olivas puede moler la empresa de capitales argentinos y en capacidad de guarda de aceite, aumentó de 2.000 a 4.000 toneladas. Además el grupo avanza ya en 700 hectáreas nuevas de pistachos a plantar en la finca de 25 de Mayo, elevando la inversión de Phrónesis a U$S 122 millones.



Este año molieron más de 13 millones de kilogramos propios de aceitunas para elaborar un excelente aceite de oliva virgen extra que se comercializa en el mercado interno e internacional con la renombrada marcas Oliovita, así como también a través de marcas de terceros y grandes cadenas de híper y supermercados.



Sus cuatro divisiones son Agro, Aceites, Vinos y Alimentos. Posee tres fincas olivícolas en San Juan. También un viñedo, una bodega, una industria productora de alimentos saludables y la planta de elaboración de aceite de oliva más importante de América latina, inversiones desarrolladas con capitales argentinos que forman parte del Grupo Phrónesis.



Desde hace de más de 30 años Phrónesis produce, elabora y comercializa alimentos sanos y nutritivos de una manera sustentable. Está conformado por las empresas Solfrut, Teknofood, Nutrisantiago y Nutricorrientes, que producen alimentos saludables y fortificados, vinos y aceites.



Capital social

Actualmente el empresario José Chediack, presidente del grupo inversor de capitales argentinos, ya cumple sus promesas de un actividad donde "se fue generando una pasión, reflejada en compromisos con distintos matices. Compromisos personales, profesionales, familiares, pero también con la comunidad que somos parte; esta última aún más fuerte que el resto de los compromisos".



Junto a la Escuela Agrotécnica Sarmiento ya avanza en un programa de prácticas profesionalizantes en Agricultura 5.0, la puesta punto de la fábrica de aceite escolar y la construcción de un aula taller entre otros compromisos junto a la dirección de Enseñanza Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional y el Instituto Nacional de Educación Técnica para la creación de una Tecnicatura en Maestro de Almazara.



Argoliva 2023 viene con mucha actividad

Los olivares de extienden en la provincia de San Juan con sistemas intensivos y súper intensivos como este bosque de la empresa Solfrut, en el departamento Sarmiento.

Desde el próximo martes 5 de setiembre se realiza el evento ArgOliva 2023, su Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra, Premio Domingo Faustino Sarmiento y su XII Encuentro Olivícola Internacional en la provincia de San Juan, República Argentina y hasta el 10 de Septiembre próximo según informó esta semana el Centro de ingenieros agrónomos de San Juan conducido por Leonardo Moral.



Cabe recordar que el evento fue creado por la Universidad Católica de Cuyo, casa de estudios que este año festeja celebra 7 décadas de vida y su Centro Regional de Análisis Sensorial de Alimentos -CRESA- con su panel de cata de aceite de oliva acreditado por el Consejo Oleícola Internacional COI conducido por la magister Susana Mattar; y un comité organizador integrado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Católica de Cuyo, la Cámara Olivícola de San Juan, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan. El concurso es reconocido como el más importante de América y dentro de los 7 concursos más exigentes del mundo.



DISERTANTES

Habrá expositores de primera línea internacional y se destacan las siguientes charlas en el módulo salud el viernes 8 de setiembre en la UCCuyo. En el Aula Magna "Facultad de Filosofía"de Avenida Ignacio de la Roza 1516 oeste, Rivadavia.



* Dra. Olga Antonenko. "Aceite de Oliva y salud bucal-PERIODONCIA*. Presencial y Virtual. Avalado por el Ministerio de Salud de San Juan".



* Dr. Gaforio José. "Aceite de Oliva e Inmunología Médica". Presencial y Virtual. Avalado por el Ministerio de Salud de San Juan.



En el módulo Técnico se destaca la visita al campo anexo del INTA en San Martín y las charlas en el Banco Mundial de Germoplasma de olivo de la EEA San Juan. Será el viernes 8 de setiembre.

