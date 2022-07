Todo parece marcar el combo perfecto para la ocurrencia de temperaturas bajo cero perjudiciales a los cultivos en los estertores del invierno e inicio de la próxima primavera. Se trata del fenómeno climatológico de la helada agronómica, definido por el INTA como "aquella en que la temperatura es igual o inferior a 0ºC, medida en termómetro de mínima, a la intemperie y tomadas a 5 centímetros del suelo".



"Está demostrado científicamente que cuando tenemos el fenómeno climatológico Niña en el Océano Pacífico, los períodos de ocurrencia de las heladas tempranas se amplían y por ende suceden antes y los tiempos de ocurrencia de y las heladas tardías, es decir, se amplía el período de ocurrencia de heladas en general", comenzó explicando el ingeniero agrónomo Cristian Albors, de la facultad de agronomía de la UNSJ.



Y afirmó: "Esto ya ocurrió este año. Tenemos registrada la primera helada del año el 29 de abril en el departamento Pocito, cuando en este solar la fecha promedio de ocurrencia de la primera helada es el 26 de mayo. Es decir, se adelantó un mes la ocurrencia de la primera helada".



TARDÍAS

"Algo similar va a suceder seguramente con las heladas tardías, es decir se va a correr la fecha promedio de la última en ocurrir. Técnicamente se va a extender el período de las heladas tardías", indicó Albors, docente de la Cátedra de Climatología Agrícola junto a la ingeniera Agrónoma Adriana Inés Caretta de la Facultad de Ingeniería, UNSJ.



Según las zonas y altitudes sobre el nivel mar del Valle del Tulum, "son las fechas promedio en que se dan temperaturas por debajo de 0°C y que afectan a los cultivos locales. Por ejemplo, en Pocito es el 29 de abril, en San Martín el 11 de septiembre y alrededor del 21 de septiembre la fecha para el departamento 25 de Mayo, zona más baja de nuestro principal oasis provincial".



MUY PROPICIO

La sequía perfecta a la que se ha visto sometida la provincia y oasis, generan un campo fértil para una mayor probabilidad de ocurrencia de heladas y en mayor intensidad: "El suelo seco, es ideal para que no acumule calor del sol; y por lo tanto genera condiciones altamente propicias para la ocurrencia de heladas", afirmó el agrónomo.



"Si no tenemos humedad en el suelo, es muy probable que no acumulemos humedad en él y por ende, hay más chances de ocurrencia de temperaturas extremadamente bajas", sumó.



Por ejemplo, "hubo dos años seguidos en esta sequía con este fenómeno perjudicial para los cultivos, los años 2020 y 2021, en gran parte del Valle de Tulum, ya que el año pasado sucedió para la misma fecha, pero de manera más puntual y aislada".



PREVENCIÓN

Consultado por la prevención, el profesional enumeró una serie de acciones:

Eliminar malezas y despejar el suelo par a que reciba todo el calor posible en el día. Compactarlo y sostenerlo a largo plazo con materia orgánica incorporada. Esta nos posibilita mejorar la capacidad de retención del agua del terreno. Regar unos días antes de la ocurrencia de la helada. Si humedecemos el suelo, el agua retiene o captura lentamente el calor del sol. También lo libera gradualmente en la noche. Por el color oscuro del suelo mojado absorbe mejor la temperatura, mientras el color claro de los suelos secos, refracta la temperatura. Mantener limpio el fuste de las cortinas forestales, entendiendo como tal el tronco y su pie hasta los 2 metros de altura. El frío actúa como corrientes de un fluido y escurre por el valle desde las zonas más altas a las más bajas o se "endica" en las cortinas forestales que no dejan drenar. Una masa de aire frío estancada, seguramente haga daño al cultivo.



LUCHA ACTIVA

Como lucha activa hay cuatro sistemas que pueden aplicarse en San Juan: "Están los ventiladores, carísimos para nuestras economías regionales y su escasa rentabilidad. Mezclan las capas de aire desde el suelo hasta cierta altura, las mezcla y amortigua las temperaturas críticas que puedan dañar el cultivo. Se ha usado en Iglesia y en Pocito, pero no mucho tiempo por el costo energético".



Otro sistema alejado del uso local, "por el tipo de clima desértico de nuestro oasis, es el de riego por aspersión. Se aplica agua que se congela sobre las plantas. Al congelarse libera calor y mantiene la temperatura de los tejidos de las plantas por encima de los 0°C".



El que más se usa en San Juan, "es el de los calefactores. Se calculan en número y distribución y se usan para aumentar la temperatura del cultivo durante el proceso de heladas".



Finalmente, Albors también citó algunas prácticas no recomendables o negativas: "no se recomienda es quemar un neumático u hogueras de fuego. No generan la suficiente energía calórica para mitigar una helada y solo contaminan. Lo que necesitamos es que se quede en la zona y mantenga la temperatura que uno desea. Tampoco se debe regar durante la helada. Siempre dos o tres días antes y no durante. Ahí, ya es tarde".





EN NÚMEROS

23 son las heladas registradas en lo que va del invierno en Pocito y desde la temprana del 29 de abril pasado hasta el pasado 13 de julio.

son las heladas registradas en lo que va del invierno en Pocito y desde la temprana del 29 de abril pasado hasta el pasado 13 de julio. 30 es la frecuencia anual media o promedio anual de heladas en el departamento Pocito según indicó el ingeniero Cristian Albors.

es la frecuencia anual media o promedio anual de heladas en el departamento Pocito según indicó el ingeniero Cristian Albors. 48 es para San Martín es la frecuencia anual media o promedio anual de heladas considerando los datos agro meteorológicos.

es para San Martín es la frecuencia anual media o promedio anual de heladas considerando los datos agro meteorológicos. 59 es la frecuencia anual media o promedio anual de heladas en el departamento 25 de Mayo, el más frío y más bajo en altura de San Juan.

ECOS cuyanos

San Juan dio Luz al INTI



Llegó a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO el agradecimiento por la cobertura del evento "Articulación de una agenda estratégica desde la región Cuyo" -que organizó el INTI como parte de su agenda federal de celebraciones por su 65° aniversario- el jueves 30 de junio y viernes 1 de julio pasados, en el Centro Cívico de la Ciudad Capital de San Juan.



Entre otras novedades importante en el encuentro sobre energías renovables y con exposiciones que abordarán distintas experiencias hacia la transición energética en torno a la energía solar y eólica.



Durante la jornada se realizarán paneles sobre energía fotovoltaica y eólica, con la participación de representantes de empresas del sector a fin de dialogar sobre las iniciativas en marcha para el impulso de las energías renovables en la región y su integración en Latinoamérica. En este espacio, el presidente del Comité de Energías renovables del INTI, Gastón Guarino, disertó sobre torres de acero para energía eólica como oportunidad para desarrollo de la cadena de valor regional.



El encuentro estuvo enfocado en los desafíos presentes y futuros de las energías renovables -en particular, solar fotovoltaica y térmica, y eólica-, con exposiciones que abordaron distintas experiencias sobre la diversificación en la matriz energética con horizonte en el 2030.



A lo largo de la segunda jornada tuvo lugar la actividad "Nuevos desafíos y oportunidades para los alimentos argentino", donde se hizo foco en el agregado de valor en la producción alimenticia. Paralelamente se desarrolló una mesa sobre la gestión de los gobiernos locales y el desarrollo tecnológico aplicado a sus territorios.



También fue muy fructífera la clínica de alimentos y un ferial con productos y degustaciones, que incluyeron panificados, galletitas, barritas de cereal, conservas, encurtidos, aceites, jugos, chacinados, mermeladas, dulces, mieles, frutos secos y empanadas, entre otros. La clínica incluyó devoluciones técnicas a cargo de especialistas del INTI a más de 40 productores, en relación a condiciones de envasado, rotulado nutricional, estabilidad en base a la degustación y análisis de atributos críticos.



Este encuentro, denominado "Articulación de una agenda estratégica para la región Cuyo", contó con el apoyo no solo del gobierno provincial sanjuanino, sino también con el de las gobernaciones de San Luis, La Rioja y Mendoza, a través de sus ministerios de Economía y Energía; Producción; y Trabajo, Empleo e Industria, respectivamente; del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; el Banco Nación; y el INV

MÁS DATOS

Más información sobre los servicios y herramientas de atención integral del Instituto Nacional de Tecnología Industrial visitar el website: https://www.argentina.gob.ar/inti