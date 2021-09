No hay quien no le guste verse bien, a su manera, por lo que durante años las personas buscan un estilo y lo potencian. Hay quienes no salen de su casa sin colocarse labial, otros que ponen mayor foco en la mirada, la barba o en el cabello. Todos tiene un ritual de belleza de cabecera, pero siempre hay tips aptos para todo tipo de cuerpo.

Cabello brillante y saludable

Hay cientos de productos para todo tipo de cabello, ya sea para mejorar su aspecto, repararlo o simplemente para fortalecerlo. Un truco que nunca falla y muy sencillo es aplicar aceite de oliva.

El procedimiento es fácil, debes colocarte aceite desde las raíces hasta las puntas, recógelo y déjalo actuar al menos dos horas. Puedes acelerar el proceso si colocas una gorra de ducha o similar para que le de calor. Pasado el tiempo, lávalo con normalidad, haciendo varias pasadas de shampoo para eliminar todo rastro de aceite.

Pestañas largas sin máscaras

Si no eres muy amiga del maquillaje, pero adorarías tener unas pestañas imponentes, este truco es para ti. Solo necesitarás vaselina, un cepillo para pestañas y aplicar como si fuera una máscara más.

La actriz Aida Folch confesó en alguna oportunidad que este es uno de los trucos que ella más utiliza cuando se queda sin máscaras.

Piel suave y envidiable

Lo bueno de estos tips es que se pueden poner en práctica en cualquier momento del día, incluso en la ducha.

Una vez a la semana, mientras te estés bañando, refriega tu cuerpo con el guante de crin. Masajea la piel con suavidad y de esa manera estarás eliminado células muertas, además de mejorar y activar la circulación.

Prepara tus pies para el verano

Se viene el calorcito y cambiamos no solo la forma de vestirnos, sino la de calzarnos. Nuestros pies pasan a tener más exposición y protagonismo, por lo que su aspecto es muy importante, no solo desde lo estético, sino desde la salud.

Para obtener pies suaves durante la noche, antes de dormir, coloca una capa de vaselina en cada uno y cúbrelos con medias. A la mañana siguiente lávalos como de costumbre y en poco tiempo comenzarás a sentir la suavidad en tu piel.

Crema de enjuague, el sustituto de urgencia

La barba está muy de moda, pero hay quienes aun eligen afeitarse. Si eres de esas personas y te quedaste sin espuma para afeitar, un buen sustituto de emergencia es la crema de enjuague (acondicionador).

Solo debes colocarte un poco en las manos, frotar y aplicar en el rostro. Continuar frotando, pero no esperes que haga espuma, y rasura como siempre. Lo positivo es que, a diferencia de si utilizas shampoo o jabón, no resecará tu piel.

Labios tentadoramente suaves

Con el uso del barbijo la parte inferior de nuestro rostro pasa a perder protagonismo, pero no por eso vas a descuidarla.

Si quieres lograr unos labios suaves el truco es exfoliarlo. Solo necesitarás una cuchara de azúcar y una de miel. Coloca la mezcla en los labios y masajéalos con un cepillo de dientes de cerdas suaves o con la punta de los dedos. Retira con cuidado y puedes colocar un poco de bálsamo para labios para humectar.