El Feng Shui busca el equilibrio de la energía a través de la distribución, decoración y orientación de los espacios donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Muchas personas han reconocido que aplicar esta técnica ha resultado positivo y beneficioso para sus vidas, aunque esto no haya sido demostrado de manera científica.

Para quienes creen que en el correcto flujo de las energías influye directamente en la salud y el bienestar de las personas, el Feng Shui es fundamental, ya que ayuda a solucionar cuestiones tales como problemas para dormir o estrés.

Si quienes aplicar Feng Shui en tu hogar pero es pequeño, no es un problema, ya que repasaremos algunos tips a tener en cuenta para el correcto flujo de las energías.

*Recibidor luminoso y despejado

La entrada es un espacio que debe crear sensaciones agradables, por eso debe ser luminoso, limpio y despejado. Podemos utilizar objetos pequeños para destacar la entrada, como cuadros o plantas.

*Usa espejos

Los espejos ayudarán a expandir espacios y amplificar la iluminación, lo cual sería muy beneficioso para espacios pequeños. Además, aportan la energía del agua, de acuerdo a la filosofía el Feng Shui. Procura no colocarlos frente a puertas, ya que la energía en lugar de entrar saldría rebotada.

*Dormitorios relajantes

El dormitorio es un espacio vital para las energías, ya que es el lugar donde descansamos y lo primero que observamos al despertar. Es importante tener en cuenta reducir al máximo la cantidad de muebles en este espacio.

Podrías ubicar la cama frente a la ventana, para tener una imagen mucho más inspiradora al despertar que una pared, mueble o televisión. Procura que la cama no esté orientada a la puerta.

*La iluminación es importante

La luz natural es excelente para equilibrar las energías, pero ¿cómo hacerlo si nuestro hogar no recibe mucha luz? Antes que nada evita el uso de cortas que impidan el ingreso de la luz solar. Puedes distribuir la luz artificial en lugares estratégicos para no tener que usar cientos de lámparas diferentes, procurando no exponerte de forma directa a ella.

*Atrae las buenas energías con plantas

Las plantas siempre son sinónimo de vida y vitalidad, mucho más en los hogares. En la filosofía del Feng Shui absorben la mala energía y ayuda a que fluya la buena vibra. Según el tipo y tamaño, puedes colocarlas en el suelo o colgarlas.

Evita el bonsái y las plantas artificiales. Si tienes que elegir, inclínate por las plantas con hojas en forma de corazón o redondeadas, ya que son activadoras de la energía vital, es decir, el Chi.

Nada de esto tendrá el efecto positivo buscado si no cuidamos la limpieza y el orden. En espacios reducidos esto es muy importante, ya que si algo está fuera de lugar, es mucho más evidente. El desorden atrae el caos y es lo que debemos evitar.