Si hay que ser sinceros, poder ahorrar en un contexto económico como el que vive el país parece ser algo utópico, pero la verdad es que es posible siempre y cuando haya un control de los gastos.

Muchas veces escuchamos a economistas o expertos en la materia decir que no hay que gastar más de lo que se gana, para no entrar en deuda. Para que cada peso que ganes rinda de una mejor manera, sea por un trabajo estable o algo temporal, Gabriel Matus, integrante de Finanzas Jóvenes, brinda algunos tips a tener en cuenta.

Contar con un presupuesto

La primera recomendación que realiza Gabriel es tener siempre un presupuesto para poder “decirle” al dinero dónde ir, en vez de preguntarnos dónde está o en qué lo gastamos.

Muchos tienden a anotar los gastos luego de realizarlos, lo cual es ineficiente, ya que varios de esos gastos no se tienen en cuenta, como el famoso “gasto hormiga”, que es aquel que se realiza en montos pequeños pero que, a la hora de realizar la suma, refleja un gasto importante.

Para armar el presupuesto hay que anotar los gastos fijos, como alimentación, servicios, vivienda (en el caso de alquilar), tarjetas, entre otros. “En base a la diferencia entre lo que gastas y el sueldo, sabrás cuánto te queda disponible para poder organizarte. Podrás identificar qué es necesario y qué realmente no necesitas tanto”, afirma Gabriel.

La Regla 50-20-15-15

Un sistema que podría ayudar a organizar lo que ingresa y lo que egresa en dinero es la regla del 50-20-15-15.

El 50% del ingreso destinarlo a gastos necesarios, aquellos que, si o si tienen que hacerse, como alimentación, vivienda, servicios entre otros. Si cuentas con un presupuesto, tendrás bien identificado esos gastos.

Destinar solo un 20% de los ingresos para gastos considerados como “innecesarios”. Dentro de este grupo se encuentran las salidas nocturnas, remises, delivery, entre otros.

El primer 15% se destinará a lo que es ahorro. Según Gabriel, este monto puede llegar a ser insignificante, pero a la hora de una emergencia de cualquier tipo, se podrá solventar el gasto y satisfacer la necesidad con ese ingreso. “Como sugerencia personal, procura tener al menos dos meses de ahorro de sueldo completo, y en el caso que no puedas trabajar podrás recurrir a ese fondo”.

Y para finalizar, el último 15% restante se debería invertir. “La verdad es que hay muchos jóvenes en San Juan y Argentina que al tener falta de educación financiera no lo tienen en cuenta, pero se puede invertir en la bolsa, con cripto monedas o en la parte inmobiliaria. La bolsa es muy interesante, no es difícil entrar, hay muchos mitos, pero no es tan complicado”, resalta Gabriel.

Aprender a usar tarjetas

Hoy en día es muy fácil acceder a una tarjeta tanto de crédito como de débito, y muchas de ellas están destinadas a jóvenes. Con una simple recarga ya disponen del plástico para poder usarlo como gustan.

El problema de las tarjetas es que, si no se saben usar, muchos lo toman como una extensión del sueldo, lo que lleva a que estén siempre endeudados.

“Las tarjetas son como un martillo, puede servir para construir como para destruir”, destaca Gabriel, frase que considera motivadora e importante tenerla en cuenta a la hora de usar plásticos.

Quizás no puedas aplicar estos tips en su totalidad, pero si es importante tenerlos en cuenta si estas comenzado, quieres ahorrar y no sabes cómo.

Colaboración:

Gabriel Matus. Técnico electrónico, integrante de “Finanzas Jóvenes”.