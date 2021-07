Una celebración que ha ido ganando terreno en el mundo de la maternidad sin duda es el Baby Shower. Es un momento en el que se celebra la llegada de una nueva vida, un rato de encuentro y diversión que últimamente no se está pudiendo llevar a cabo con familiares y amistades por la pandemia.

Para que esa etapa tan importante no pase desapercibida, te acercamos algunas propuestas e ideas a tener en cuenta para realizarlo sin salir de casa ni vulnerando las restricciones vigentes.

*Elige el día especial

Similar a si fuera presencial, quien organice el baby shower deberá elegir un día, preferiblemente que sea fin de semana, ya que se apostará a un encuentro virtual. Lo sé, puede sonar extraño y es atípico, pero es momento de reinventarse.

Realiza una invitación digital, que puede ser una imagen o incluso un video, donde establezcas la plataforma en la que se encontrarán el día del evento y la hora. Previamente podrías crear un grupo de WhatsApp solo para este evento en particular, así puedes coordinar días. Incluso, si son muchas las asistentes virtuales y no coinciden en días, puedes armar el evento en grupos para que nadie se pierda de nada.

*La decoración, un toque fundamental

No solo en la casa de la madre, sino en los hogares de cada participante se puede ambientar un sector con temática “bebé”. De esa manera se podrá compartir en la misma sintonía, pese a la distancia.

*Que los juegos nunca falten

Hay una amplia variedad de actividades propias de este evento que se pueden realizar desde la virtualidad. Juegos tales como adivinar el sexo y/o nombre del bebé (si aún no se sabe), descubrir cuánto mide la panza de la mamá, un tutti frutti con temática maternal e incluso cada invitada, desde su hogar, puede contar con plastilina para hacer diferentes figuras en una especie de dígalo con mímica. En fin, no le pongas límite a la imaginación, si al fin y al cabo la finalidad es un rato ameno y de diversión.

*Lleva tu evento a las redes sociales

Si bien no habrá lugar para tomar fotografías grupales, es un buen momento para realizar capturas de pantallas o fotografías desde otro lugar. Si subes las mismas a distintas redes sociales, como Facebook o Instagram, piensa en un hashtag original que utilizarán todas las invitadas, para que no te pierdas de nada.

*¿Qué pasa con los regalos?

El Baby Shower es el momento perfecto para que tanto la madre como el bebé en camino reciban presentes, muchos de ellos necesarios para los primeros momentos. La diversión es poder abrirlos y entre todos adivinar quien es el o la autora del presente.

Eso mismo se puede hacer desde la virtualidad. Quien esté a cargo de la organización del evento (si es la futura mamá que le encargue la tarea a un familiar) puede hacer una recolección de todos los regalos y llevarlos el día del evento para que cada presente se abra en cámara, descubriendo y adivinando entre todos de parte de quién es el regalo.

Pasar por un embarazo en contexto de pandemia no es simple, ya que los cuidados deben extremarse si se está gestando. El contacto con otras personas es mínimo y hasta casi nulo, pero no por ello no puedes jugar con la creatividad y buscar las formas de contactarte con tus afectos desde la seguridad de tu hogar.