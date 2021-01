Hasta no hace mucho tiempo el vino era vino y los tragos se hacían con destilados: Tequila, Pisco, Whisky, Coñac, Vodka, Ron, por citar algunas de las bebidas alcohólicas predilectas.



Pero desde hace un tiempo a esta parte, el vino, sin pedir permiso, se apoderó de las copas, los vasos medidores, las cucharas de bar, coladores, y cocteleras, ganándose un lugar propio en las preferencias de los bartenders. Y los consumidores, por supuesto.



Uno de los expertos sanjuaninos que tiene al vino entre sus elegidos es Cristian Albarracín, bartender que aprendió el oficio en diferentes cursos de la UBSJ (Unión Bartender San Juan) y que inclusive se convirtió en profesor del metié llegó a dar cursos Coctelería con vino-. También es sommelier e hizo cursos de destilados, fabricación de bebidas, organización de eventos y armado y logística de un bar. Con semejante caudal de conocimientos e información se animó a armar su propio negocio de barras móviles con un original "combi bar'' inspirada en los años "80, a la que llamó Elixirs Bar para llevar tragos allí donde hiciera falta, por supuesto, en tiempos sin pandemia.



"Hay una realidad: cada uno toma el vino como quiere, a temperatura ambiente, con hielo, con soda, con gaseosas, se toma como más le gusta a cada uno. Eso no quita que un bartender pueda, desde nuestro lado, educar al cliente o al consumidor, dándole opciones o enseñándole cómo se degusta un vino, lo sencillo que puede ser y cómo cambia el sabor, sus aromas, texturas, si se lo incluye en un trago'', dice.



Albarracín toma como punto de partida para poder hacer tragos con vino, determinar primer qué tipo de bebida se quiere. Recién entonces se podrá seleccionar el vino a utilizar. "En los pasos siguientes no hay mayores secretos: sólo una buena combinación, mucho hielo y ¡a disfrutar!'', agrega.



Eso sí, si tiene un as bajo la manga a la hora de preparar un cóctel es que los ingredientes y bebidas elegidas sean de buena calidad: "si el gin o el vodka es bueno, el vino tiene que estar a la altura; si se optó por un buen vino para la comida, para hacer un trago es lo mismo. Aunque vale aclarar que no siempre los vinos más caros son los mejores, hay vinos en cajas que en la actualidad han ganado premios y tranquilamente se podrían utilizar. Yo recomiendo vinos jóvenes, blancos, rosados, espumantes (que sean vinos livianos que acompañen y no que tapen el sabor de lo que se va a crear). Todo es válido. Si se desea un trago de verano, con vinos ligeros como blancos o rosados, frutales o punzantes como el espumante, para realzar las características del vino, hay que acompañar la bebida con algún cítrico o alguna hierba aromatizante. En cambio, si se hace con vinos más densos, como los tintos, hay que tener especial cuidado en que no predomine el sabor del vino sino que acompañe desde la textura en boca o aroma y que las densidades del vino no tapen visualmente al resto. Algo muy recurrente en estos casos es que todo parezca una sangría'', explica el profesional que sea cual sea el trago que se elija siempre promueve difundir el consumo responsable de las bebidas para que el consumidor pueda disfrutar lo que bebe, sin cometer excesos.



A mover la coctelera



Lo que sigue es un recetario de tragos de autoría de Cristian Albarracín, con los que ha competido en concursos y torneos, otros son parte de la carta de diferentes bares de San Juan. Una aclaración que nunca está de más: ningún trago puede beberse si no tiene mucho hielo en el vaso. Para tener en cuenta y empezar a preparar.





Trago San Gabriel con Syrah Rosé

1 oz (medida que equivale a 30 centímetros cúbicos) de Syrah Rosé, 2 oz Vodka, 1/4 oz leche de coco, 1/2 oz de jugo de compota de frutos rojos. Decorar con un brochette de arándanos con frutillas.

Meltek con Torrontés

1 oz de Torrontés sanjuanino, 1,5 oz Ron blanco, 3/4 oz Hesperidina, 1/2 oz sirope de alcayota. Decorar con un tuil (masa finita y crocante) con alcayota y nuez.



Crismas con Malbec

Para preparar en jarra se necesita Malbec, Ron dorado, dach que es una medida imprecisa, equivalente a una pisca de 3 a 5 gotas (por lo que la bebida es muy invasiva tanto en boca como en nariz) de Malibú, además jugo de pomelo, rodajas de pomelos, ciruelas, uvas y mucha menta.



Torrentés de sabor

Se sirve en jarra y está preparado con Torrontés, Vodka, Gancia Spritz, jugo de naranja, rodajas de pomelo rosado, naranja, uvas, canela en rama y menta.





Euca y Alba con Chardonnay

2 oz de Chardonnay, 1,5 oz Gin, dach 3 a 5 gotas para dar color de Blue Curazao, 1/2 oz jugo de limón y 3/4 almíbar de albahaca y eucalipto. Decorar con rodaja de limón y flor de albahaca.