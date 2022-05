Josefina Lucero es contadora y trabaja de su profesión, pero tiene otra habilidad y es que le encantan las artesanías. Desde que aprendió de su madre y abuela este oficio no dejó nunca de hacerlo, ellas se juntaban un día a la semana a tejer junto con amigas. "Cuenta Josefina que todo lo que vivió al lado de ellas, por supuesto fue una gran lección de vida que me entusiasmó con el tejido a mí también. Por ello empecé con dos agujas para luego continuar con crochet y telar.

Como muchas historias que se cuentan, en pandemia trabajaba mucho con las artesanías ya que disponía de más tiempo en casa, pero me puse a pensar que otra cosa podía hacer con el tejido. Así comencé a indagar en Instagram y Pinterest, allí encontré muchas cosas encordadas que me encantaron. Y, por supuesto puse manos a la obra, empecé viendo videos y tutoriales hasta que encontré una chica de Buenos Aires que me enseño algunos detalles que me faltaban, obviamente que por internet. Así comencé con los encordados, la técnica de este trabajo me encantó porque se combina el telar con el crochet.



De este modo, hice el primer banquito para mí y después mis amigos empezaron a pedirme y así surgió la idea de hacerlo de forma más comercial. Para el nombre pedí ayuda a mis sobrinos, pero el único que me dio bolilla fue Agustín, que se le ocurrió la k al revés y me hizo el logo, por eso en las redes lo encuentran así.

Para realizar encordados se necesita que la estructura sea cuadrada, rectangular o con las esquinas apenas redondeadas. Podés encordar bancos, sillas, sillones, hamacas, mesas, respaldo de camas, etc. Son muchas las cosas que podés hacer y muchos los materiales que podés usar. Trabajo sobre todo con cordón de polipropileno de 4mm, es muy fácil de limpiar y vienen muchos colores. También uso papel kraft, yute y rafia. Tengo estructuras básicas en madera y hierro que voy encordando para tener en stock pero la mayoría de los trabajos son a pedido y restauraciones. ¡Nada se tira! Siempre hay que darle otra oportunidad a esas sillitas viejas.

Cada trabajo es distinto, desde la estructura, que algunas no son muy fáciles de trabajar, hasta las tramas que uso al encordar. Con algunos trabajos, tengo que pedir ayuda a mi herrero o carpintero, que por suerte me ayudan mucho aunque a veces quieren matarme.



Lo más fácil que les pedí fue que me suelden algún travesaño extra pero también me hicieron bastidores que encordé por separado y después los aplicamos al sillón o hamaca.



En algunas tramas voy siguiendo algún patrón como los rombos o la guarda pampa pero lo que más me gusta es no seguir ningún patrón y que la imaginación trabaje sola, que vaya quedando como vaya saliendo. Hace un par de meses empecé a encordar lámparas, bandejas y espejos. Y, pronto voy a probar unos canastos a ver cómo me quedan".

Participaciones



Josefina Lucero ha participando en algunas ferias, en Albardón, en la feria "El Paseito" y varias veces en la feria que organiza la Municipalidad de la Capital en "La Estación San Martín".



"Tengo que agradecer a mi hermana y mi sobrina que siempre ayudan en todas las ferias. Me hubiera encantado participar en la Feria de las Artesanías, pero no tuve la suerte que me convocarán", aclara.



También participó o muestra sus trabajos en la "Feria virtual de artesanos en Argentina" de Facebook. Gracias a esta feria pudo vender en Entre Ríos, La Plata, La Pampa, Córdoba, Puerto San Julián, y así logró traspasar el límite de mi provincia.

Talleres



"Los talleres de encordado los empecé en mi casa por no tengo mucho espacio. Después organice un taller en un hermoso complejo de cabañas en Villa Tacú, "Punto de Contacto Spa & Resort". Y, ahora estoy dando en el taller Artesanas.



Todo el mundo está invitado si quieren participar. ¡Se llevan su bankkito terminado!

Nuevo taller: bandejas espejadas, de 35cm. de diámetro en cordón polipropileno (natural, vainilla, negro, gris, o dulce de leche), papel kraf o yute. Sábado 4 de junio a las 16hs. Consultas: @artesanasanjuan



Contacto:

Instagram: Bankkito.ok

Celular es 264 - 5061873

Algunos trabajos los pueden encontrar en el negocio Flora regalos y accesorios, en Santa Lucía.

Por: María Inés Montes

Fotos: Colaboración