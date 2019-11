Tal como lo cuenta la película "Los Hombres de negro' los alumnos de la Fundación Abril, serán agentes especiales que forman parte de una unidad para rescatar los valores de vida. Seres con capacidades diferentes serán capaces de llamar la atención no solo del público presente sino que transmiten un mensaje por demás fundamental a la sociedad sanjuanina. Final de cuenta son personas iguales pero con capacidades diferentes, capaces de hacer parar la vida un minuto para poder valorar lo que somos, el alrededor y lo obtenido para luego llegar a la conclusión, del sentido de la palabra amor. El amor todo lo puede replican los docentes, padres, directivos y personal que trabaja allí hace ya 20 años. Por ello, para celebrar ese aniversario es que llevan más de tres meses de ensayo preparando un espectáculo inédito en San Juan "Valores al Rescate II, Recargado' así se llama. La inclusión es el principal valor para el trabajo de esta institución y quedará plasmado aquel 22 de noviembre con la actuación de los alumnos, padres, docentes, músicos, bailarines y el coro, habrá 85 artistas de diferentes ámbitos. Acompañados por una escenografía digital donde los hombres de negro tienen como objetivo "salvar los valores'. El espectáculo dura dos horas y la previa será con artistas invitados de renombre, bailarines, un coro y músicos. Daniela Luna, es la productora general del evento y autora de todas las canciones. Además se invitó al Centro Educativo y Terapéutico "In manus' quienes representaran una obra de teatro llamada "Miradas'. El deseo es mostrar a la sociedad sanjuanina nuestro trabajo y el de los alumnos. Es un show solidario ya que las donaciones serán para:

- Un comedor de la escuela Benito Juárez, Puchuzum, Calingasta

- Material de librería para una escuela de Álvarez Condarco, en Villa Nueva, Calingasta



- Al jardín de infantes Arco Iris, de Calingasta, donaran material lúdico para salitas de 3, 4 y 5 años.



- Para un Centro de Educación de Nivel Secundario en La Majadita, Valle Fértil.



>



Acerca de nuestros comienzos



Carlina Giandinotto, presidenta de Fundación Abril y Natalia Uliarte cuentan cómo fueron estos 20 años transitados. Fundación Abril, nace en el año 1999, un 29 de octubre, para cumplir mi sueño: 'Poner en un solo lugar la mayor cantidad de áreas de rehabilitación para las personas con discapacidad'. Mi primera obra fue un Centro de atención Integral al niño. En el 2003 mi padre Quito Giandinotto, me apoya y ayuda con un nuevo desafío, la equinoterapia, un trabajo de rehabilitación con los caballos que es alentador. En el 2006 inauguramos un Jardín de Infantes Terapéutico, en la granja donde se hacía equinoterapia. De esto surge la necesidad de hacer un Centro Educativo Terapéutico que quedó inaugurado en el 2009.Ese mismo año dejamos la sede de calle Mitre donde fueron nuestros comienzos para ir a la calle Santa Fe y allí fue donde abrimos las puertas del Centro de Rehabilitación, y nos extendimos con el Centro Integrador en el 2012, con tratamientos ambulatorios. Además, se crea el Equipo de apoyo a la integración escolar que son los niños que concurren a la escuela con su maestra DAI (Docente de Apoyo a la Inclusión).



El espectáculo



La Fundación no solo realiza actividades de rehabilitación sino también actividades recreativas, salidas, festejos y otras actividades que ayuden a los chicos con discapacidad. Por ejemplo, hicimos obras de teatro que presentamos en dos oportunidades en el Teatro Sarmiento, dos veces en el Teatro Municipal (donde se hizo Valores al Rescate I, en el 2015). Pero ahora vamos por más, "Valores al Rescate II, Recargado', se realizara en el Club Banco Hispano y se eligió ese lugar por ser un espectáculo de mayor magnitud y por posibilitar el acceso con rampas para las sillas de rueda. El objetivo del espectáculo es tocar la inclusión sin hablarla, nos consideramos diferentes porque creemos que nuestra mirada hacia la discapacidad es diferente, si bien la tenemos en cuenta porque forma parte de la esencia de la persona con discapacidad apuntamos a la rehabilitación, pero también al disfrute. Presentamos personas con discapacidad y sin discapacidad trabajando en un todo. Esto permite que la puesta en escena, en donde las personas con menos capacidades, puedan hacerlo. Los padres son parte de este espectáculo, de forma muy feliz trabajan con sus hijos y le dedican horas de amor y dedicación a ellos. Esto llevó mucho trabajo con reuniones, charlas, encuentros, que permitieran hacer posible el show y para lo cual siempre estuvieron bien predispuestos.



La sociedad capta el mensaje



Buscamos la inclusión, pero no a través de una rampa, ayudar es ponerme en el lugar del otro, no es la lástima, no es el dolor. Falta la mirada al otro como persona, no como un ser que tiene una discapacidad, somos todos distintos, pero en esencia iguales. Falta poder ponernos en el lugar del otro sea discapacitado o no, para ayudarnos. Si todos nos podemos mirar desde un lugar solidario y de amor, las cosas serían muy diferentes.



Un equipo es fundamental



El primer valor que tenemos dentro de la institución es el "respeto', a partir de esto la autonomía, el amor, la solidaridad van de la mano. Dentro del trabajo en equipo en Abril no consideramos que el otro necesita algo especial, somos todos iguales, con diferentes necesidades y así nos ayudamos unos con otros, así como rehabilitamos a los chicos, ellos nos enseñan a nosotros. Volcamos en ellos nuestra vocación, el servicio y el amor, pero sin ellos, no podemos brindar nuestros conocimientos. Los chicos rehabilitados dan respuestas positivas de inmediato. Lo que cuesta en la sociedad a la hora de interactuar, es que no ven lo que nosotros vemos a diario. Y, es por esto que armamos esta obra.



Pasaron 20 años de trabajo



El equipo es fundamental, a veces no basta con saber, en este tipo de trabajo. Frente a las diferentes prestaciones y modalidades que da la Fundación Abril son casi 100 personas que trabajan. Algunas están de hace muchos años y otras van rotando. Pero lo importante, en la Fundación para pertenecer a nuestro equipo es que el respeto al paciente es el principio básico. Tiene que ver con el profesionalismo de cada uno, tiene que ver con la vocación, servicio, dedicación extrema. Estar, colaborar y dar al otro parte de mi conocimiento por el bienestar del otro. La motivación de los chicos depende del equipo de trabajo. Todos los que trabajan en la fundación tienen que ser especiales.



La contención a los padres



Los padres desde que entran traen la angustia más grande de la vida, por lo tanto todas estamos preparadas para contenerlo y ser servicial. Ante una discapacidad no hay clase social, la tristeza, la pena y preocupación es la misma. El duelo por el hijo deseado, el por qué me toco a mí y otras dolencias es ahí donde estamos presentes para contener. El tema pasa en cómo la vivo yo. La estimulación es fundamental, hay niños con escasa motricidad pero la mirada te sigue y esboza una sonrisa entonces está conectado buscando y ese simple actitud se transforma en un gran logro.



Fundación Abril hoy



* Centro de rehabilitación

* Centro Integrador (gimnasio terapéutico)

* Centro Educativo Terapéutico Natalia Uliarte, directora

* Granja educativa terapéutica (equinoterapia, actividades de granja y huerta y piscina)

* Equipo para la Integración Escolar (maestras DAI)