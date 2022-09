Para quienes no la conocen Claudia Bonadé es sanjuanina y abogada, lleva más de 30 años ejerciendo la profesión hasta el día de hoy. Pero tiene una pasión que la llevo a recorrer un camino distinto, donde encontró la psicología creativa. Desde pequeña dibuja y pinta, una faceta dormida que retoma cuando la vida y su maternidad se lo permitieron. Ella explica, cómo fue ese camino que eligió y hoy saborea con gusto entre pinceles, alumnos, seminarios y tantas otras cosas; a la par de los expedientes y su estudio jurídico.

"Cada vez que tomaba un curso de arte, sentía que me llenaba de oxígeno. Realicé estudios, seminarios, talleres, me conecté con grandes pintores de Buenos Aires para poder dar solidez a mi sueño. A la par de esto descubrí una ciencia que me abrió una perspectiva diferente ante las situaciones que nos rodean donde me doy cuenta: "De cómo influye poder darnos un espacio para hacer lo que realmente nos gusta". Esto comienza en el 2016, donde hago una diplomatura internacional en Arteterapia y psicología de la Creatividad (Gestalt University de Florida y Psicoarte Studio (Argentina). Diplomatura en Pine (psiconeuro inmunoendocrinología), todo esto te permite tomar conciencia de todos los potenciales que tenemos, me llevo a conocer personas de muchas profesiones diferentes y que todas buscaban ese espacio propio de arte, de creación, de lo que sea. De este modo continué perfeccionándome con más ganas en temas de historia del arte, en psicología creativa y arte terapia. Esto está en mi haber, que no se formó de un día para otro, por el contrario, fue un camino que elegí y me dio herramientas valiosas tanto para el arte como para interactuar con las personas. Un regocijo para el alma y para llenarme de conocimientos, logrando algo muy valioso: pintar y estudiar, lo que amo.



Mi estilo artístico no es uno en especial, estoy recorriendo un camino de encuentro, me gusta lo figurativo, lo abstracto, lo intuitivo y el dibujo académico. Me gusta dejarme llevar por lo que uno está sintiendo en ese proceso. Trabajo con óleo, que siempre se ha adaptado a mis tiempos, la dinámica es sin presión, se amolda a mi actividad cotidiana y al mismo tiempo me gusta la acuarela; esos son mis dos polos. El óleo porque los colores son vibrantes, intensos, te permiten en poco tiempo llegar a obras bastantes fuertes. En cambio, la acuarela podríamos decir lo contrario, se trabaja con agua donde el dominio lo tenemos medianamente, porque podemos nosotros guiar, pero debemos aceptar que el agua va a ir por donde le vayamos indicando. La acuarela te permite llegar a un grado de concentración muy similar a la meditación y relax.

Me resulta placentero conectarme con personas que disfrutan el arte, con los talleres para adultos comencé en el 2018 antes de la pandemia, a tener mi espacio propio, un atelier, en el shopping Del Bono, donde al principio iban personas más allegadas a mí y luego se fueron incorporando otras personas. Hoy el atelier lo trasladé al lado de mi estudio jurídico. El nombre del atelier es "Aladdina Arte", en realidad no tiene una explicación lógica la selección del nombre, sino me gustó la idea de transmitir que a través de algo mágico vos podés llegar hasta donde quieras, no hay un límite, el desafío es con vos misma. Son grupos muy lindos y de crecimiento, respeto mucho el tiempo de cada persona ya que la mayoría son profesionales y por lo tanto tienen otras actividades. Pero me dedico a enseñar a adolescentes y adultos. Van adultos jóvenes y mayores, tengo una alumna de 83 años que está a la par nuestra y ya lleva 15 cuadros. Generalmente nos juntamos los fines de semana y los viernes. Trabajo con pocas personas por grupo, por eso no solo brindo la parte técnica sino lo que se conoce como Arte terapia. Esto te permite sacar de una manera distinta a través de colores, técnicas, la forma de los trazos, fluir todo lo que tenés en el inconsciente, sacarlo al consciente, es un trabajo interno de cada uno. Nadie interviene, ni yo soy nadie para interpretar. Trato de jugar mucho con las emociones, hay talleres de expresión corporal, de expresión teatral, dramatización, todo esto permite sacar jugando algunas cosas que nos hacen sentir más livianos".

Mi formación artística



"Formo parte del grupo regular de Ricardo Celma, cursando Historia del Arte, dibujo Académico y pintura clásica. También de técnica de impresionismo con Silvio Duarte Da Silva (Brasil), Max Pedreira paisajismo (Bs. As.) Goyo Barja acuarelas (Tandil). En san Juan le tengo mi más profundo respeto a mi primer profesora Alicia Di Paola.



En Montevideo participo en una academia llamada "Eterno latido del arte" que tiene una dinámica distinta, con solo asistir a encuentros y conferencias te da amplitud para saber sobre técnicas, historia del arte, pero siempre emplazado en el contexto cultural.



También participé en una convocatoria que hicieron entre Argentina y Uruguay donde estuve con dos obras de autoría propia, yo representé a la "Tierra Cuyana" (ver foto) y el otro fui por otros de mis amores que es la "Danza" (ver foto), los dos los hice en óleos. Estos dos cuadros fueron seleccionados entre los primeros de aquel concurso, "Puente entre Argentino Uruguay". El jurado estaba compuesto por personas artistas de México, Colombia y Uruguay, donde luego nos convocan para seguir participando y exponiendo de una manera virtual en galerías de ese país, con precios que ellos les asignan a las obras, esto te permite que sin competir, saber dónde estamos parados respecto a otros artistas, conocer otras visiones, otras técnicas, etc.



Si hay una persona que nunca pinto, puede hacerlo, nunca es tarde, yo voy por el lado de rescatar. Estamos viviendo una época de grandes cambios, donde debemos adaptarnos a un nuevo estilo de vida y desprender los criterios o estructuras que encajonan en uno u otro estilo. Por ello me encanta lo clásico veo toda la evolución que se ha dado a través de tantos siglos y por otro lado me gusta la libertad que te da pintar, colores, técnicas y dejar a la intuición que haga lo suyo. Yo soy una mera guía en el taller tratando de que cada persona deje de pintar con la razón y la técnica, y así deje aflorar y se valora el proceso. Así acompaño a cada uno en el camino que eligió recorrer, algunos hacen algo que nunca pudieron hacer, otras que están motivadas porque les han encargado un cuadro y están muy felices. Se valora mucho la presencialidad por el encierro que nos tocó vivir por la pandemia, pero a su vez esta trajo para los que tenemos la veta artística, nos permitió seguir volando y jamás sentirnos atados.

En San Juan he participado como pintora en una convocatoria que hizo el Auditorium y el Centro Cívico y luego con las personas del taller en mayo también nos invitaron a participar en una muestra en el Centro Cívico. Ahora a fines de septiembre vamos a homenajear a la primavera a través de un seminario donde en un día la propuesta es que la gente que tiene poco tiempo pueda asistir al atelier, comenzar y terminar un cuadro en óleo. Mientras nos estamos preparando para la muestra de fin de año. Y la artista finaliza, el arte me dio alas, experimentar de lo mágico, es sanador y fortalecedor a la vez de conocer personas extraordinarias".



Contactos:

Instagram: aladdinaarte

Face: Aladdina Arte. Talleres de Expresión Artística