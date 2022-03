Fotos: Colaboración



Emilia Estornell es ingeniera Agrónoma se recibió en el 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde pequeña creció en un ambiente de cultivos, en especial su padre que cultivaba tomates y luego tuvo un vivero de olivos. Ella cuenta: "Desde pequeña incursionaba entre las plantas, me encantaba todo lo referido al cultivo, no sabía cómo se llamaba la carrera para estudiar lo que vivía, pero si estaba segura que quería estar en la tierra". No en vano muchas de las vivencias de cuando somos pequeños sirven para el resto de la vida y cuando le llegó el turno de elegir su carrera ya sabía certeramente hacia dónde iba.



"En el 2016 cursando una materia en la facultad de Ingeniería, veo por primera vez un invernadero de hidroponía, me llamó mucho la atención y me encantó. La parte de horticultura me interesó siempre, pero ese invernadero con ese sistema me dejó impactada. Así qué cuando tuve que elegir el tema para la tesis ya en 2017, elegí enfocarme en hidroponía. Empecé haciendo las prácticas en un invernadero de tomate y propuse como mejora un sistema de tomate hidropónico. Me recibí y volví a San Juan, continué investigando sobre el tema pero trabajé en otras cosas. No encontraba ni el momento ni la oportunidad para mi sueño. Luego vino la pandemia y por falta de un trabajo fijo y estable, decidí lanzar mi proyecto, ese sueño que traía desde hacía muchos años, armar un invernadero para hidroponia.

El gran desafío

"Comencé con la compra de todos los materiales e insumos y luego a diseñar y diagramar el vivero. En mayo del 2021 ya realizamos el primer trasplante. Para términos prácticos, llamaremos hidroponía a la agricultura sin suelo, es un conjunto de técnicas en la que mediante el diseño de estructuras que favorecen las condiciones ambientales idóneas se puede producir cualquier planta de tipo herbáceo, al mismo tiempo que permite el aprovechamiento de cualquier área (azoteas jardines, suelos infértiles, terrenos escabrosos, etc.) sin importar las dimensiones ni el estado físico de éstas. Esta técnica, se ha comprobado, utiliza menor cantidad de agroquímicos; las condiciones de humedad relativa y temperatura se controlan de manera optimizada, el ciclo de producción es acelerado y las cosechas tienden a ser mayores que en campo abierto, lo que favorece la conservación de suelos.



Es un sistema de hidroponía que se llama NFT siglas en inglés que traducidas al castellano es "Técnica de la película nutriente", significa que está formado por una tubería por los que corre una lámina muy fina de agua con nutrientes específicos para el desarrollo. Las plantas están siempre nutridas, las raíces crecen y se desarrollan en estos caños a medida que el agua circula las raíces se van alimentando. Son 100% más sustentables porque utilizan menos agua que un sistema de riego tradicional. De hecho, las anotaciones, evaluaciones y estudios realizados dictan que este sistema como lo tenemos formado y el consumo que hemos medido es un 72% más eficiente que el sistema de riego por goteo. A pesar que el riego por goteo ya es más eficiente que los riegos por inundación. Por ello afirmamos lo sustentable, al utilizar muy poca agua ya que el agua con nutrientes que la planta no consume al momento que corre por la tubería cae en caños colectores y retorna a los tanques de riego. Entonces, todo lo que la planta no aprovecha en su momento en vez de escurrirse de lixiviarse, vuelve a los tanques y se vuelve a utilizar. Esto hace que el sistema utilice mucho menos agua. Los tanques deben ser controlados y vistos para que los niveles de fertilizantes sean los adecuados, en una palabra debe ser óptimo para que la planta se riegue y desarrolle correctamente. Es una tarea delicada.

La Chacra - hidroponia

Es el nombre comercial del emprendimiento que Emilia lleva a cabo en Santa Lucía. "La estructura del invernadero donde funciona, ya estaba armada porque mi padre tenía un vivero, entonces me la prestó para emprender mi proyecto, dando así un paso adelante. Poco a poco fui avanzando primero con la media sombra agrícola, la colocación de gente que está entendida en el tema. Los caños donde crecen las plantas son de BsAs, importados desde Brasil. La mano de obra cuesta conseguirla, recibo ayuda de toda mi familia y trabajo con Yamila Gamboa que a pesar que estudia otra carrera, a ella le encanta el tema, por lo tanto es mi gran colaboradora a la hora del trabajo, con la cosecha y con el trasplante; la verdad que ha aprendido un montón y por eso es de gran ayuda.



San Juan fue y es un desafío por el clima reinante, tenía mucho miedo al verano, a las altas temperaturas, semanas críticas y que por otros impedimentos no puede estar presente para el cuidado. En invierno las heladas fueron fuertes, pero las plantas las aguantaron bien a pesar de congelarse el agua, creo que hicimos un buen manejo que ayudó también".

La producción

"La Chacra - hidroponia produce lechuga mantecosa, lechuga morada crespa, albahaca, kale verde rizado, espinaca (en invierno), rúcula y acelga roja (es una acelga de hoja verde pero que sus nervaduras son de un color fucsia o rojo intenso, un poco más novedoso que la acelga de campo). También hacemos micro vegetales, que es la planta recién germinada, que lo utilizan los chef o restaurantes como decoración de platos gourmet, además nos dedicamos a las verduras baby. Estas son las mismas verduras sólo que se cosechan mucho más temprano, de hojas más chicas y tiernas. En algunos casos la semilla es otra, como por ejemplo la espinaca. La zanahoria se cosecha antes, berenjenas hay un par baby morada, una veteada lila y blanca. La producción la escalonamos así todas las semanas hay productos.



La demanda en la provincia pensé que iba a ser más grande, resulta difícil la comercialización sobretodo con los restaurantes que cambian de menú y eso cambia la demanda y todo esto tiene un tiempo biológico. Por ahí la logística se complica bastante. La verdad es que pocos conocen de sus bondades y creo que esto dificulta el comercio. Empezamos con ventas minoristas, pero las tuve que dejar porque eran complicadas logísticamente ya sea por una lechuga o por catorce. Entonces comenzamos con revendedores comerciantes, como tiendas naturales, verdulerías y otros.



Con la temporada nueva que comenzamos 2022 retomamos las ventas minoristas con un proyecto de tienda virtual, de combos de verduras que producimos, esto estará listo a principios o mediados de abril, dependiendo del clima reinante. Esto me permite dar a conocer más el producto a través del cliente minorista.



Pensamos hacer más hidroponía de hoja siempre y cuando nos siga acompañando la demanda con lo que tenemos que son casi 1.200 plantas en producción total, 200 plantas por semana aproximadamente, ojalá que siga creciendo y que la gente lo prefiera. Además, estoy haciendo pruebas con tomate y pimiento hidropónico.



Hoy en Argentina no se puede certificar la hidroponía orgánica porque hay tres instituciones que certifican orgánico y como carece de suelo (tierra) no se considera orgánico porque falta todo el proceso biológico, pero sí se considera producción sustentable y si tenemos en cuenta los fungicidas e insecticidas podés considerarlo una producción agroecológica también. Para el impacto de plagas se utilizan en cantidades mínimas de estos productos ya que al no tener suelo casi que no existen y no se utilizan herbicidas al no haber competencia de la maleza en tierra.

>> EL DATO: Contacto 264 - 6224365